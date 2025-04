Lo Chalet del Lago: un’icona rinnovata nel cuore dell’Eur a Roma

Il Laghetto dell’EUR, simbolo della Capitale, è il perfetto equilibrio tra natura e urbanità, un angolo di pace per chi cerca una pausa rigenerante senza lasciare Roma. È qui che sorge lo Chalet del Lago, una location moderna e polifunzionale capace di adattarsi a ogni esigenza, tra ristorazione d’eccellenza ed eventi esclusivi: affacciato sulle acque del lago, nasce un esclusivo lounge restaurant, pensato per offrire un’esperienza gastronomica raffinata in un ambiente elegante e rilassante. Lo Chalet del Lago si distingue per la sua proposta culinaria ricercata, che unisce il gusto autentico della tradizione a un tocco contemporaneo, rendendo la cucina il vero fulcro di ogni esperienza.

La splendida location dello Chalet del Lago

Aperto a pranzo con un menu alla carta, è la scelta ideale per pause in totale relax o per business lunch riservati, dove ogni piatto è studiato per esaltare la qualità delle materie prime. Ma il vero valore aggiunto dello Chalet del Lago è la sua anima esclusiva: una location perfetta per eventi privati su misura, organizzati con cura in ogni dettaglio, per rendere ogni occasione unica e indimenticabile.

Il laghetto dell'Eur al tramonto

Ristrutturato quattro anni fa sotto la supervisione dell’Ente EUR, lo Chalet ha mantenuto intatta la sua essenza storica, preservando il fascino della struttura originale del 1956. L’intervento ha restituito alla città un luogo di grande valore, con spazi versatili che includono una raffinata sala interna, una splendida terrazza panoramica e un incantevole giardino a bordo lago, ideale per godersi un pranzo all’aperto o un aperitivo al tramonto.

La carbonara di Chalet del Lago
I maltagliati di Chalet del Lago
Gnocchi di patate, crema di cavolo romanesco e vongole di Chalet del Lago
I maltagliati di Chalet del Lago
La tartare di pescato con verdurine di Chalet del Lago

Pur avendo subito un’evoluzione nel corso degli anni, oggi lo Chalet del Lago è tornato a essere un punto di riferimento per la ristorazione romana, un luogo unico sull’acqua che unisce eleganza, accoglienza e qualità. Grazie alla sua posizione strategica e a un parcheggio riservato per gli ospiti, è la destinazione perfetta per chi desidera vivere un’esperienza esclusiva, immersa in un’atmosfera senza tempo.

Il menu di Chalet del Lago: un viaggio nei sapori tra terra e mare

A guidare la cucina è lo chef Danilo Sassano, con un background che spazia dall’Italia alla Francia e alla Germania, oltre a importanti consulenze nel panorama ristorativo romano. Allo Chalet del Lago porta il suo know-how con un approccio che valorizza la stagionalità e la qualità delle materie prime, proponendo una cucina raffinata ma mai eccessivamente elaborata. Il menu, rinnovato ogni mese, riflette questa filosofia: «Il pranzo a bordo lago deve essere leggero, semplice e divertente», afferma lo chef, «i nostri ospiti devono sentirsi soddisfatti, mai appesantiti». La proposta gastronomica dello Chalet del Lago è un’interpretazione elegante e gustosa della cucina italiana, con un menu che spazia tra piatti di mare e di terra, senza dimenticare opzioni vegetariane e vegane, oltre a selezioni fuori menu che variano quotidianamente.

Il risotto con crostacei di Chalet del Lago
Pasta al nero di seppia e scampi di Chalet del Lago
La ricciola di Chalet del Lago
La ratatouille di Chalet del Lago
La pasta al pomodoro di Chalet del Lago

Tra le specialità proposte dallo chef Danilo Sassano, spiccano la tartare di pescato con piccole verdure e olio novello, la battuta di manzo alla senape su millefoglie di patate al latte e gli gnocchi di patate con broccolo romano, vongole e lupini. Immancabile anche il classico spaghettone Mancini al pomodoro e basilico, semplice e irresistibile. Per chi ama i sapori decisi, il menu propone piatti come la ricciola al forno, la cotoletta di vitello con salsa bernese e una selezione di insalate ricche e sfiziose, ideali per un pranzo leggero ma soddisfacente. A completare l’esperienza, una carta dei vini con circa 80 etichette, curata con attenzione per offrire il miglior abbinamento con ogni piatto. Il servizio è impreziosito dalla presenza di un sommelier dedicato, pronto a guidare gli ospiti nella scelta del vino perfetto per ogni portata.

Chalet del Lago, atmosfera esclusiva per eventi memorabili

Lo Chalet del Lago si distingue per la sua capacità di adattarsi a ogni esigenza, offrendo un’ampia gamma di proposte personalizzabili. Se di sera la location si trasforma nel palcoscenico di eventi esclusivi, la grande novità di quest’anno è l’apertura a pranzo, un’opportunità inedita per vivere l’esperienza unica di pranzare su una terrazza affacciata sul lago nel cuore di Roma.

Eventi da Chalet del Lago
I tavoli di Chalet del Lago
La sala di Chalet del Lago

All’interno, la sala del lounge restaurant accoglie fino a 80 ospiti, mentre con l’arrivo della bella stagione, gli spazi all’aperto diventano i veri protagonisti. Il pranzo diventa così una pausa perfetta tra relax e gusto, ma anche un nuovo punto di riferimento per i business lunch. L’atmosfera riservata e la disposizione dei tavoli garantiscono tranquillità e comfort, creando un ambiente ideale per incontri di lavoro che si distinguono non solo per l’alta qualità gastronomica, ma anche per un servizio impeccabile e un’ospitalità senza eguali.

Di sera, lo Chalet del Lago si trasforma in una location raffinata ed elegante, perfetta per ospitare eventi privati esclusivi. Che si tratti di feste private, matrimoni o eventi aziendali, ogni occasione trova qui una cornice suggestiva e personalizzabile, grazie alla possibilità di curare allestimenti e scenografie su misura. Il menu per gli eventi viene studiato in collaborazione con lo chef Danilo Sassano, che seleziona le proposte più adatte in base alla tipologia dell’evento e alle preferenze degli ospiti. L’obiettivo è garantire un’esperienza culinaria all’altezza delle aspettative, mantenendo sempre lo stesso standard di qualità che caratterizza anche il servizio del lounge restaurant.