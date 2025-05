Cinque destinazioni sull'acqua per godersi in relax l'ultimo ponte di primavera

Il ponte dal 31 maggio al 2 giugno offre l'occasione di ritagliarsi qualche giorno di vacanza approfittando della bella stagione. Le giornate più lunghe, la natura in fiore e il clima mite rendono questa finestra perfetta per rigenerarsi. E se l'acqua - sia essa di mare, lago o termale - diventa il filo conduttore del soggiorno, l'esperienza si fa ancora più rilassante e immersiva.

Il ponte dal 31 maggio al 2 giugno offre l’occasione di ritagliarsi qualche giorno di vacanza

Cinque esperienze acquatiche per rilassarsi durante il ponte del 2 giugno

Di seguito, cinque mete italiane che offrono atmosfere differenti, ma un'unica promessa: staccare la spina e ricaricarsi:

Aquadulci: mare cristallino e dune mediterranee nel Sud della Sardegna

Nel sud della Sardegna, tra le località balneari più rinomate, Chia rappresenta un angolo di autentica bellezza. Qui, la spiaggia di Su Giudeu, il cui nome richiama l'antica denominazione di “spiaggia dell'acqua dolce”, è incastonata tra dune dorate, ginepri e scogliere, con acque limpide che sfumano dal turchese allo smeraldo.

Acquadulci si trova nel Sud della Sardegna

A pochi passi dalla spiaggia, immerso in un giardino di bouganville e piante mediterranee, si trova Aquadulci, un resort a basso impatto ambientale che riapre il 15 maggio 2025. Gli ospiti possono alternare le giornate in spiaggia a momenti di relax nella piscina esterna con idromassaggio, escursioni in barca o in bicicletta, e momenti conviviali nel ristorante interno che valorizza i prodotti del territorio. A completare l'esperienza, la vicinanza all'oasi dello stagno di Spartivento, che si attraversa a piedi nudi, osservando i fenicotteri rosa in volo basso sull'acqua.

Aquadulci Chia, Loc. Spartivento 09010 Domus de Maria (Ca) Tel +39 070 9230555

Laghi Nabi: una vacanza sospesa nell'oasi naturale della Campania

In provincia di Caserta, sul litorale Domizio, si trova un progetto di turismo esperienziale e sostenibile: Laghi Nabi. Sorti dalla riqualificazione di ex cave di sabbia, questi laghi artificiali oggi costituiscono la più grande oasi naturalistica della Campania. Le strutture ricettive si integrano perfettamente con l'ambiente: si può soggiornare in lodge su palafitte direttamente sull'acqua o in tende glamping dotate di ogni comfort, in un contesto che consente un contatto diretto con la natura.

Laghi Nabi: un'oasi naturale in Campania

Numerose le attività proposte: canoa, pedalò, yoga a bordo lago, meditazione, e giri in bici nei percorsi interni per scoprire flora e fauna locali. Non manca lo spazio per il benessere grazie alla Wellness Pool a sfioro, con acqua a temperatura termale, perfetta per un bagno rigenerante.

Laghi Nabi Via Occidentale 81030 Castel Volturno (Ce) Tel +39 081 18658108

Acaya: Salento tra biodiversità, benessere e charme mediterraneo

Tra Lecce e la costa adriatica si estende un paesaggio variegato, dove uliveti, dune sabbiose e zone umide protette si alternano in un equilibrio delicato. In questo contesto sorge Acaya Golf Resort & Spa, una struttura che unisce eleganza, natura e ospitalità pugliese.

Acaya Golf Resort & Spa: per vivere il Salento

A poca distanza si trova l'Oasi WWF Le Cesine, un'area protetta che ospita paludi costiere, stagni temporanei, pinete e leccete. Qui vivono numerose specie di uccelli acquatici che si possono osservare durante passeggiate guidate o escursioni naturalistiche. Il resort, immerso in un giardino mediterraneo, offre due piscine all'aperto e una SPA di 1.200 mq con percorsi benessere, vasche e trattamenti personalizzati. A pochi chilometri, la spiaggia conosciuta come l'Ultima Spiaggia affascina per le sue dune e per l'acqua trasparente, tra gigli di mare e sabbia dalle venature scure.

Toscana termale: il mondo acquatico di Asmana Wellness World

A Campi Bisenzio, a breve distanza da Firenze, si trova un grande centro dedicato al benessere: Asmana Wellness World. Inserito nel parco di Villa Montalvo, il complesso termale è tra i più grandi d'Italia, con una proposta ampia e variegata che spazia tra trattamenti, percorsi sensoriali e zone relax.

Asmana Wellness World: esperienza termale in Toscana

Tra le esperienze proposte ci sono oltre 90 postazioni idromassaggio, la Grotta con percorso Kneipp, la vasca a onde, il percorso “Vortice”, la cascata tropicale alta 8 metri e la romantica vasca esterna con idromassaggio sotto le stelle. Non mancano la Vasca Salina, l'Hammam, e le aree relax dove dedicarsi al riposo in silenzio. Un luogo ideale per chi cerca una pausa rigenerante lontano dal mare ma altrettanto immersiva.

Asmana Wellness World Via Michelucci, 9 50013 Campi Bisenzio (Fi) Tel +39 055 776771

Ricci Hotels: la tradizione balneare incontra il turismo slow a Cesenatico

Sulla costa adriatica dell'Emilia-Romagna, Cesenatico è una delle località che meglio coniuga la tradizione marinaresca con l'ospitalità moderna. Le spiagge premiate con la Bandiera Blu da oltre dieci anni offrono fondali bassi, ideali per famiglie, e stabilimenti attrezzati. Ma Cesenatico è anche storia, con il porto canale progettato da Leonardo da Vinci, e un centro storico colorato e ricco di piccole botteghe.

L'Hotel Valverde di Ricci Hotels a Cesenatico (foto Infraordinario)

I Ricci Hotels, strutture a gestione familiare con specializzazione in turismo per famiglie e cicloturismo, propongono soluzioni che includono camere, suite e appartamenti. All'interno: grandi piscine con idromassaggio, aree wellness, noleggio bici ed e-bike, e una cucina attenta ai prodotti locali. Il soggiorno può essere completato da escursioni sulle colline romagnole alla scoperta di borghi e cantine.