MedFest 2025 a Olbia: l'evento internazionale sul futuro del Mediterraneo

Dal 25 al 28 settembre, Olbia ospiterà la nuova edizione di MedFest, un evento che si propone di trasformare la città in un punto di riferimento per l'intera area mediterranea, mettendo in connessione istituzioni, aziende e operatori economici globali. MedFest non è solo una fiera, ma una piattaforma internazionale strategica, dove si esploreranno e si svilupperanno tematiche cruciali per il futuro del Mediterraneo: business, turismo sostenibile, energie rinnovabili e biodiversità.

MedFest 2025: il Mediterraneo si incontra a Olbia per un futuro sostenibile

Olbia ospita MedFest 2025: business, turismo sostenibile ed energie rinnovabili

L'edizione di quest'anno vedrà l'introduzione di due collaborazioni fondamentali: Isn (International strategic network) e Mww (Mancini worldwide). La prima contribuirà ad ampliare il raggio di azione internazionale dell'evento grazie al supporto di ambasciatori italiani di alto profilo, mentre la seconda porterà un'esperienza consolidata nel campo degli eventi globali e delle esposizioni universali. Il Business Hub di MedFest sarà un'occasione unica per incontri e scambi tra buyer provenienti da mercati strategici come gli Stati Uniti, l'America Latina, il Medio Oriente, l'India e l'area mediterranea. Quattro giornate di incontri, dibattiti e tavole rotonde offriranno l'opportunità di discutere tematiche di rilevanza globale con esperti di primo piano. Il programma vedrà la partecipazione di istituzioni prestigiose come il Cnr, il Wwf, i ministeri del Turismo e dell'Ambiente, e di figure di spicco provenienti dai settori turistico, ambientale, scientifico e delle energie rinnovabili, per discutere strategie di sviluppo sostenibile per la regione.

Un altro progetto rilevante sarà Med Young, un'iniziativa educativa e progettuale che coinvolge attivamente i giovani, sensibilizzandoli sulle problematiche ambientali e sulle opportunità offerte dal turismo sostenibile. Il progetto, che ha già raggiunto oltre 30mila studenti, si propone di coinvolgere entro il 2028 più di 400mila ragazzi in Italia, Spagna, Egitto e Turchia. A Olbia, più di 2mila studenti presenteranno i lavori realizzati nel corso del programma, creando un legame concreto tra la formazione e le sfide future del Mediterraneo. L'evento vedrà anche una forte componente diplomatica, con la partecipazione degli ambasciatori e degli enti turistici dei paesi affacciati sul Mediterraneo. Gli incontri tra rappresentanti governativi e istituzionali favoriranno lo sviluppo di scambi economici e culturali tra i vari paesi della regione.

La presentazione di MedFest 2025

La Regione Sardegna, supportata dalle sue istituzioni locali, si prepara, dunque, ad accogliere un evento che rappresenta non solo un'opportunità di visibilità globale, ma anche un'occasione per rafforzare le competenze locali in campo scientifico e tecnologico. Come sottolinea l'assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu: «MedFest è un'occasione unica per mettere in luce il nostro territorio e i suoi progetti di innovazione, sostenibilità e internazionalità». Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, aggiunge: «Olbia è il luogo ideale per ospitare un evento di tale portata. La nostra città è pronta a valorizzare la sua posizione strategica e il suo patrimonio naturale, offrendo un'opportunità concreta di sviluppo per il nostro territorio e per il Mediterraneo nel suo complesso».