A Milano mette le radici The Seed: caffè, coworking e benessere tra la quiete

Milano ha una nuova radice. Si chiama The Seed e ha aperto in Viale Monte Nero 78 con l’ambizione - e la grazia - di diventare qualcosa di più di un semplice locale: uno spazio dove coltivare benessere, relazioni autentiche e creatività.

Gli spazi da The Seed

Qui ogni dettaglio è pensato per far germogliare nuove connessioni, che siano umane o professionali. Un rifugio urbano che non promette miracoli, ma piccoli gesti curati che fanno bene al corpo e alla mente. E tutto parte dal caffè.

Un caffè che fa bene (anche all’anima)

Cuore pulsante di The Seed è il Café, una caffetteria luminosa e accogliente che fa del momento della pausa una piccola esperienza di cura. Il menu, stagionale e intelligente, alterna scelte leggere e nutrienti a coccole dolci pensate con attenzione. Si comincia dalla colazione, dove non mancano le powerball, i rainbow shot, gli overnight oat, ma anche il confortante profumo di banana bread e carrot cake. Il tutto accompagnato da caffè selezionati e infusi naturali.

Carota bread di The Seed

A pranzo, l’offerta si fa più articolata ma resta fedele a un’idea precisa: alimentare senza appesantire. Spazio dunque a zuppe, quiche, insalate con cereali integrali, e ai golosissimi tasty toast su pane artigianale - in versione salata con pan con tomate o avocado toast, o dolce con peanut butter & jam. Le bevande? Succhi artigianali, kombucha e una selezione curata di proposte fermentate che fanno bene al palato e al sistema digestivo.

Dove il lavoro non è più stress da The Seed

Ma The Seed non è soltanto un posto dove mangiare bene: è anche un ambiente dove lavorare meglio. Al piano inferiore si apre uno spazio coworking essenziale e luminoso, pensato per accogliere freelance, creativi e chiunque abbia bisogno di un luogo stimolante ma rilassato. L’atmosfera è quella giusta per concentrarsi, ma anche per creare nuove sinergie e lasciarsi ispirare.

Il coworking stile The Seed

E quando serve staccare, si può salire di nuovo e concedersi una pausa tra i profumi del forno, dove i brownies fondenti e il golden milk speziato diventano il modo più semplice per ricordarsi di respirare.

Schermi spenti, pensieri accesi

Uno degli angoli più interessanti di The Seed è quello dedicato al digital detox. Un piccolo spazio dove il tempo rallenta, gli schermi si spengono e le idee tornano a respirare.

L'avocado toast di The Seed

Niente notifiche, nessuna distrazione: solo silenzio, creatività e un momento per sé. Un invito a disconnettersi dal rumore per riconnettersi con ciò che conta.

L’arte come esperienza quotidiana

Non mancano le incursioni nell’arte e nell’artigianato, grazie alla presenza di opere realizzate da artisti e creativi indipendenti, selezionati per accompagnare chi entra in un percorso visivo fatto di bellezza imperfetta e autenticità. In linea con l’estetica del luogo, tutto è curato ma mai patinato: si respira il piacere delle cose vere, fatte con le mani, con calma e con cura.

Il benessere a pochi passi da The Seed: The Garden

A rendere ancora più speciale questo angolo di Viale Monte Nero, c’è un vicino d’eccezione. Al civico 80 si trova The Garden Milano, centro multidisciplinare dedicato al movimento e alla consapevolezza del corpo. Nato per promuovere i metodi gyrotonic® e gyrokinesis®, il centro propone anche lezioni di yoga in varie declinazioni - dall’Hatha al Vinyasa, dal Power Yoga all’Aerial Yoga - insieme a percorsi specifici per bambini, mamme con neonati e sessioni di massaggi terapeutici.

L'ingresso di The Seed

Gli spazi, dai nomi evocativi come Sala Aria, Sala Acqua e Sala Fuoco, sono accoglienti e studiati per far sentire ogni ospite nel posto giusto. Sotto la guida di Flavia Abbadessa e di un team di professionisti (molti dei quali ex danzatori), The Garden è anche un laboratorio culturale dove trovano spazio performance di danza, concerti e mostre. Un luogo dove il benessere non è una moda, ma un esercizio di ascolto e consapevolezza quotidiana.

Un ecosistema da vivere da The Seed

The Seed e The Garden, così vicini da sembrare pensati l’uno per l’altra, disegnano insieme un ecosistema urbano che parla di equilibrio, attenzione e scelte consapevoli.

La colazione coi pancake da The Seed

Un invito a rallentare, nutrirsi con intelligenza, lavorare con piacere, riscoprire il corpo e coltivare relazioni autentiche. Per chi è alla ricerca di un luogo dove sentirsi bene, davvero, il seme è già stato piantato.