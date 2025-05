Bauhaus: brunch creativo e cocktail serali tra musica e convivialità

Il Bauhaus di Garbatella inaugura una nuova stagione all’insegna del gusto e della musica, con un’offerta che si rinnova dalla mattina alla sera. La novità più vivace è “Room Service”, il brunch domenicale che unisce sapori britannici e italiani, con una proposta prevalentemente veg e pensata per un pubblico curioso e dinamico. Tra piatti creativi, atmosfera rilassata e un tocco retrò, il brunch del Bauhaus si candida a diventare il nuovo appuntamento fisso del weekend romano.

La grande proposta veg di Bauhaus Roma

Ma le novità non finiscono qui. La sera, il locale evolve in un Listening Bar dal mood internazionale, dove la pizza - croccante e contemporanea - si affianca a una carta dei vini agile e ragionata. A completare l’esperienza, il format “Drinksessel”, che anima i weekend con selezioni musicali d’autore e cocktail pensati per accompagnare ogni traccia. Bauhaus si conferma così uno dei luoghi più eclettici e stimolanti della scena romana, dove ogni momento della giornata trova la sua colonna sonora ideale.

Bauhaus, le novità del 2025: si parte col Room Service

Da quasi quattro anni, nel cuore della Garbatella, uno storico forno ha ritrovato nuova vita grazie a Bauhaus, progetto che rende omaggio al celebre movimento artistico tedesco. Proprio come l’arte che lo ispira, Bauhaus è in continua evoluzione: un locale ampio e curato che ha saputo affinare la propria proposta, adattandola con intelligenza alle esigenze di una clientela sempre più affezionata. Alla base, una qualità gastronomica costante, oggi arricchita da un’atmosfera accogliente, rilassata e profondamente conviviale.

Aperitivo da Bauhaus Roma

La novità del 2025 firmata Bauhaus si chiama Room Service, un brunch domenicale dall’anima veg inclusive che unisce l’eleganza rilassata dell’ospitalità alberghiera alla creatività gastronomica. Ogni domenica, dalle 11 alle 16.30, lo storico locale di Garbatella apre le porte a chi desidera prendersi il tempo per godere di un’esperienza senza fretta, con tanto di rivista e un menu ispirato al classico “Do Not Disturb” degli hotel. La proposta, ideata da Valentina Fois dopo quasi vent’anni di esperienza a Londra, fonde la tradizione inglese con quella italiana, con un’attenzione particolare a un’alimentazione sostenibile.

I piatti sono semplici ma curati nei dettagli, con ingredienti di stagione e di qualità: predominano le opzioni vegetariane, ma più della metà del menu è completamente vegana. Tra le proposte, spiccano il Tofu benedict, la Shakshuka, il French toast, i pancake e il Full English rivisitato. Anche la pasticceria segue la stessa filosofia: dolci vegani, come cinnamon bun glassati con farciture a rotazione, brownies, cookies e carrot cake, tutti disponibili anche in asporto grazie a un packaging dedicato.

La cucina di Bauhaus

La proposta serale di Bauhaus riflette perfettamente l’identità del locale: uno spazio contemporaneo, distribuito su due piani, che unisce il fascino delle linee geometriche al calore degli archi originari del vecchio forno in cui è nato. È un ristorante polifunzionale che interpreta con sensibilità le esigenze della Garbatella e dei suoi abitanti, mantenendo un equilibrio tra qualità, accessibilità e stile.

Carrot cake di Bauhaus Roma

La cucina punta su ingredienti eccellenti, selezionati con cura tra produttori d’eccellenza come D.O.L. per salumi e formaggi, il Pastificio Mancini per la pasta e l’olio Flaminio. Ne nascono piatti che uniscono semplicità e tecnica, come l’iconico spaghettone ai tre pomodori, l’uovo poché con spuma di parmigiano e cenere di patate, e l’ultima novità: il rombo alla cacciatora. Non manca un omaggio alla tradizione, romana ma anche nazionale, sempre con uno sguardo contemporaneo.

Pasta pomodori, stracciatella e polvere di olive di Bauhaus Roma

Grande attenzione anche alla pizza, che da sempre fa parte del DNA del locale ma che oggi si presenta in una veste ancora più curata. È una tonda romana ad altissima digeribilità, croccante, dal diametro contenuto di 22 cm, preparata con un impasto misto a base di frumento, soia e farina di riso, idratato al 70-75% e lasciato lievitare per oltre 48 ore. A completare l’offerta, fritti golosi come il supplì classico e il tortellino fritto, perfetti per iniziare la serata con gusto e leggerezza. Un locale vivace e inclusivo, dove ogni dettaglio - dal menu all’ambiente - è pensato per accogliere e sorprendere.

Carta dei vini e Drinksessel: l'offerta beverage di Bauhaus

Vini, cocktail ed eventi completano l’esperienza di Bauhaus con un approccio originale e coerente con la filosofia del locale. La carta dei vini è stata completamente ripensata per adattarsi alla nuova proposta gastronomica, puntando su una selezione agile e in costante rotazione. Il format “Girovino” invita a esplorare un territorio diverso ogni volta, con circa 15 etichette che cambiano regolarmente, offrendo una panoramica fresca e sorprendente non solo dell’Italia ma anche di paesi come Francia, Germania, Austria e Spagna.

A questa proposta si affianca una drink list altrettanto curata, firmata da Simone Butteroni, in cui il legame con la cucina è evidente e virtuoso: burro, salvia, pomodoro e altre materie prime vengono riutilizzate nei cocktail, creando connessioni sostenibili tra piatto e bicchiere. Il format serale “Drinksessel” rappresenta un ulteriore tassello nell’identità vivace e poliedrica di Bauhaus. Pensato per il weekend, prende il nome dal termine tedesco per “poltrona da cocktail” e propone una formula che unisce musica dal vivo, dj set e mixology di qualità, il tutto in un ambiente rilassato ma ricercato.

Pizza romana e vino in abbinamento da Bauhaus Roma

“Drinksessel” trasforma il locale in un vero listening bar, dove l’esperienza sonora si fonde con quella gastronomica: un modo per vivere la sera tra buoni drink, atmosfera avvolgente e proposte food pensate per accompagnare il momento, dai fritti alle pizze spicchiate fino a piatti creativi dalla carta del ristorante. Con questa proposta, Bauhaus si conferma come punto di riferimento per chi cerca a Roma un luogo dove convivano cultura gastronomica, design e intrattenimento, in perfetto equilibrio tra stile e sostanza.