Il San Corrado di Noto: rifugio barocco tra ulivi, piscine e cucina d’identità

C’è un posto, tra le pieghe dorate della Val di Noto, dove il tempo sembra rallentare sotto il sole siciliano. Ha riaperto il San Corrado di Noto, prima struttura boutique della zona, che si racconta quest’anno con cinque nuove suite, un ventaglio di esperienze legate al benessere e all’enogastronomia, e un’identità sempre più radicata nel territorio.

La vista dall'alto del San Corrado di Noto

Antica masseria di campagna appartenuta al principe Nicolaci, il San Corrado era il cuore pulsante delle terre nobiliari, dove si lavoravano i raccolti e si custodiva la bellezza autentica della Sicilia rurale. Oggi, grazie a un restauro durato oltre tre anni, si è trasformato in un’oasi esclusiva fatta soltanto di suite e ville, immerse tra ulivi, agrumeti e memoria barocca.

Suite, ville e silenzi rigeneranti al San Corrado di Noto

L’architettura originale del XVIII secolo è stata preservata con una sensibilità rara, valorizzata da materiali locali come la pietra di Modica, la pietra di Noto, il travertino e i marmi scolpiti a mano da artigiani della zona. Le camere totali salgono ora a 31, di cui due con piscina privata e tutte dotate di un dehors riservato.

Il balcone di una camera di San Corrado di Noto 1/3 Una camera di San Corrado di Noto 2/3 La piscina privata di una suite di San Corrado di Noto 3/3

Completano l’esperienza otto ville, suddivise tra unità a una e due camere da letto, ognuna con la propria piscina e un ampio patio privato. Un vero invito alla lentezza, al silenzio e a una dimensione dell’ospitalità costruita attorno ai desideri del singolo ospite.

Piscine da sogno al San Corrado di Noto

Il resort non si limita a promettere relax: lo fa con stile. Due le piscine che raccontano due modi diversi di vivere l’acqua. La Green Pool, riscaldata e raccolta, regala un’atmosfera intima tra pochi lettini, pensata per chi cerca tranquillità e rigenerazione. La One Hundred Blue, invece, è una lap pool lunga cento metri, ispirata alle antiche piscine greco-romane, che richiama la vocazione sportiva e il piacere del gesto.

Le piscine di San Corrado di Noto

Ad accompagnare questa idea di benessere, una spa elegante, una palestra Technogym perfettamente attrezzata, un campo da tennis e, durante l’estate, anche un esclusivo beach club sul mare, raggiungibile comodamente con una navetta gratuita.

Due ristoranti, una firma

A guidare l’intero progetto gastronomico è lo chef Martin Lazarov, che firma le due anime culinarie del resort: il ristorante gourmet Il Principe di Belludia e l’osteria contemporanea Casa Pasta.

Il ristorante Principe di Belludia di San Corrado di Noto

Il Principe di Belludia è una vera dichiarazione d’amore per la Sicilia, in cui ogni piatto accompagna il palato in un viaggio tra sapori autentici, di terra e di mare, interpretati con tecnica, equilibrio e una spiccata vena creativa. Ispirato alla teatralità del barocco, il menu restituisce un’esperienza raffinata ma mai rigida.

Casa Pasta, invece, si apre a una convivialità più disinvolta. Qui si celebra la cultura gastronomica dell’isola, fatta di contaminazioni e identità forti. Gli ingredienti tradizionali vengono riletti con uno sguardo moderno, senza snaturare le radici. Il risultato? Una tavola che racconta storie antiche in modo nuovo.

Un angolo di Sicilia da vivere

Il San Corrado di Noto non è soltanto un resort: è una dichiarazione d’identità. Immerso nel verde, ma a pochi minuti dalle meraviglie architettoniche della città di Noto, offre l’equilibrio perfetto per chi cerca eleganza, autenticità e il privilegio di sentirsi a casa in una delle regioni più affascinanti del Mediterraneo.

La spiaggia di San Corrado di Noto

Una destinazione pensata per viaggiatori curiosi, amanti della bellezza, della cucina che sa emozionare e dei luoghi che custodiscono la memoria senza rinunciare al presente. Qui la Sicilia non si visita, si abita.