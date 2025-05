Villa Riviera Resort: gusto, eleganza e sapori liguri autentici

Affacciata sul mare tra Portofino e Sestri Levante, Villa Riviera Resort - raffinato rifugio adults only - ha riaperto le porte per la stagione 2025 in occasione della Pasqua, accogliendo gli ospiti in un’oasi di quiete ed eleganza sospesa tra cielo e mare. Il resort inaugura questo nuovo capitolo con due proposte gastronomiche: il ristorante ARIA, dedicato a una cucina contemporanea, e TERRA Osteria, che esalta i sapori del territorio. Novità della stagione è anche il nuovo percorso di abbinamento vini sartoriale, pensato per accompagnare ogni piatto con etichette selezionate e racconti di territorio. Un’esperienza su misura, tra benessere, bellezza e autenticità.

Villa Riviera Resort

Con l’inizio della nuova stagione, Villa Riviera Resort riapre le sue porte e inaugura un nuovo capitolo all’insegna della bellezza autentica, del romanticismo e dell’accoglienza raffinata. Immerso nel cuore del Golfo del Tigullio, questo angolo di pace sospeso tra cielo e mare è un invito a rallentare, lasciandosi avvolgere dall’armonia tra natura e design, dal calore di un’ospitalità intima e da un’esperienza gastronomica firmata d’autore.

Suite e camere di Villa Riviera Resort

Villa Riviera, affacciata sul Golfo del Tigullio tra Portofino e Sestri Levante, è un hotel diffuso Adults Only pensato per chi desidera pace e autenticità. Le sue due dimore storiche, immerse in un parco mediterraneo di 15.000 mq, ospitano quindici camere arredate con gusto, tra affreschi, materiali naturali e terrazze affacciate sul mare. Ogni dettaglio è pensato per offrire relax, bellezza e un’atmosfera intima e raffinata.

Villa '900 Cinque Terre di Villa Riviera Resort

Le camere di Villa Riviera Resort rappresentano un perfetto equilibrio tra eleganza mediterranea, comfort contemporaneo e charme senza tempo. Situate all’interno di due dimore storiche - Villa ‘800 e Villa ‘900 - offrono un’accoglienza raffinata e riservata, pensata esclusivamente per adulti.

Villa '900 Portovenere di Villa Riviera Resort

Ogni camera è unica e curata nei minimi dettagli, con materiali naturali, colori tenui, affreschi originali, elementi di design italiano e ampie terrazze o finestre panoramiche che si affacciano sul mare o sul rigoglioso parco mediterraneo di 15.000 mq. Le 15 camere sono progettate per garantire relax e intimità, immersi nel silenzio della natura e nella luce del Golfo del Tigullio.

Suite Vernazza di Villa Riviera Resort

Alcune suite offrono vasche freestanding con vista mare, salottini privati e arredi d’autore, per un soggiorno ancora più esclusivo. Tutte le camere sono dotate di comfort moderni ma perfettamente integrati in un’estetica che valorizza la storicità e l’eleganza delle due ville. La filosofia di ospitalità è quella di una dimora privata, dove il tempo rallenta e ogni spazio invita alla contemplazione e al benessere.

Aria e Terra: ristorante ed osteria di Villa Riviera Resort

Nel 2025, la cucina torna a essere il cuore pulsante di Villa Riviera, guidata dalla visione contemporanea e profondamente territoriale dello chef Matteo Armanino. La nuova stagione gastronomica si apre con un progetto raffinato di abbinamento vini narrativo e su misura, in cui ogni etichetta selezionata racconta una storia: piccole cantine biodinamiche, produzioni locali, profumi e sapori autentici. Il vino non accompagna soltanto i piatti: ne è parte integrante, trasformando ogni cena in un vero viaggio sensoriale.

L'interno del ristorante Aria di Villa Riviera Resort
La splendida vista sul mare del ristorante Aria di Villa Riviera Resort
Ristorante Aria vista mare

Nel ristorante ARIA, immerso nella quiete elegante di Villa ‘900 e con vista sul promontorio di Portofino, si celebra la cucina contemporanea. Selezionato anche dalla guida Michelin 2024, propone tre percorsi degustazione - uno dei quali vegetariano - e un menu à la carte. A pranzo, l’offerta si alleggerisce, con piatti più semplici e un piccolo menu degustazione per avvicinarsi con gusto al mondo dello chef.

I piatti di Osteria Terra di Villa Riviera Resort
L'esterno di Osteria Terra
Osteria Terra di Villa Riviera Resort

Osteria TERRA, invece, si trova nel cuore autentico e materico di Villa ‘800: un’osteria che esprime il lato più intimo e caloroso della Liguria. Qui la cucina è memoria, casa, stagionalità. Il menu degustazione racconta le radici del territorio, tra muretti a secco, aromi di erbe spontanee e sapori che parlano di condivisione.

Spa e servizi di Villa Riviera Resort

A Villa Riviera ogni dettaglio invita a rallentare e godere della bellezza. L’infinity pool riscaldata, con vista mozzafiato su Portofino, regala momenti di puro relax tra lettini idromassaggio, vasche cervicali e un pool bar dove gustare piatti leggeri e pescato del giorno.

L'infinity pool di Villa Riviera Resort

Poco distante, la spa all’aria aperta, immersa tra gli ulivi, propone percorsi benessere su misura, eco-sauna panoramica e vasche idromassaggio vista mare, per un’esperienza rigenerante in armonia con la natura.

Il giardino di Villa Riviera Resort

A completare il soggiorno, un ventaglio di esperienze pensate per scoprire il territorio: tour in barca verso Portofino e San Fruttuoso, passeggiate nei borghi storici, visite ai mercati locali con degustazioni, golf e sessioni private di yoga, novità del 2025.

Spa all'aria aperta di Villa Riviera Resort

Villa Riviera è anche una location ideale per matrimoni ed eventi privati o aziendali, con ambienti esclusivi e una proposta gastronomica d’eccellenza firmata dallo chef Matteo Armanino e dalla sua brigata, per vivere ogni momento con stile, gusto e autenticità.