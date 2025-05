Golosaria tra i Castelli del Monferrato: un viaggio tra arte, gusto e paesaggio

La 19ª edizione di Golosaria tra i castelli del Monferrato si terrà nel weekend del 17 e 18 maggio 2025, proponendo un'opportunità unica per esplorare il cuore enogastronomico e culturale del Monferrato. Ogni anno, l'evento attira migliaia di visitatori, appassionati di enogastronomia, arte e paesaggio, che potranno vivere un'esperienza immersiva tra i borghi storici e le eccellenze gastronomiche della regione.

Tutto pronto per la 19ª edizione di Golosaria tra i castelli del Monferrato

Il tema di questa edizione, "I Colori del Monferrato, fra arte, gusto e paesaggio", vuole essere un omaggio alla bellezza del territorio, dalle colline che si vestono di verde e oro dei vigneti, ai borghi pittoreschi, fino alle tradizioni gastronomiche che lo rendono unico. Un particolare tributo sarà dedicato ai 400 anni dalla morte di Guglielmo Caccia, noto come il Moncalvo, pittore seicentesco di grande rilievo per la cultura piemontese.

Golosaria 2025 non sarà solo un evento concentrato in un unico luogo, ma un festival diffuso che coinvolgerà oltre 35 comuni delle province di Alessandria e Asti. Organizzato dall’APS Club Papillon e presieduto dal giornalista Paolo Massobrio, il festival comprenderà eventi, degustazioni e incontri culturali che permetteranno ai visitatori di scoprire le bellezze e le tradizioni di questi luoghi attraverso un viaggio enogastronomico senza pari. Un'importante novità di quest'edizione sarà la creazione degli Itinerari "Bicicletta Golosa", quattro percorsi pensati per i cicloturisti che desiderano esplorare il territorio in modo attivo e sostenibile. I percorsi attraverseranno le colline e i borghi del Monferrato, permettendo ai partecipanti di visitare aziende agricole, cantine e produttori locali, scoprendo le radici enogastronomiche di questa affascinante zona.

Il Castello di Casale Monferrato: cuore pulsante della manifestazione

Come di consueto, il Castello di Casale Monferrato sarà il cuore pulsante dell'evento, ospitando un'anteprima della grande rassegna autunnale di Golosaria Milano. In questa cornice, i visitatori avranno la possibilità di incontrare i migliori produttori selezionati dal Il Golosario, partecipare a eventi tematici come Barbera&Champagne e gustare una selezione di cucine di strada, un'occasione per assaporare la tradizione gastronomica del territorio in modo informale e conviviale. Paolo Massobrio, presidente dell'APS Club Papillon, ha dichiarato: «Stiamo realizzando un evento che rappresenta un'opportunità imperdibile per esplorare il Monferrato, un territorio che si distingue per la sua accoglienza, autenticità e straordinaria offerta enogastronomica».