Il nuovo corso di chef Arrigoni: Innocenti Evasioni sbarca a Terrazza Triennale

Dal 13 maggio, la Terrazza Triennale riapre al pubblico con un nuovo corso firmato dallo chef stellato Tommaso Arrigoni. Il noto ristorante all'ultimo piano di Triennale Milano cambia volto e diventa Innocenti Evasioni / Terrazza Triennale, portando con sé parte della storica brigata dello chef. Il locale di via Candiani, sede originaria di Innocenti Evasioni, resterà invece attivo su richiesta per eventi privati.

Lo chef Tommaso Arrigoni

La collaborazione tra Arrigoni, Compass Group e Triennale Milano si rafforza dunque e si espande, dando vita a un progetto che punta a unire la qualità dell'alta cucina con l'anima contemporanea e internazionale del capoluogo lombardo. Il nuovo menu è pensato come un omaggio alla “Grande Milano”, reinterpretando i sapori della cucina meneghina attraverso la lente della grande cucina italiana. A questo si aggiunge l'influenza dei nuovi spazi inaugurati al piano parco, che suggeriscono un'idea di accoglienza fluida e accessibile, sempre improntata a standard qualitativi elevati.

Innocenti Evasioni / Terrazza Triennale: il progetto e la visione di chef Arrigoni

Il progetto, ricordiamo, si inserisce in un contesto unico come quello di Triennale Milano, istituzione culturale tra le più riconosciute a livello internazionale, che da oltre un secolo ospita mostre, spettacoli, incontri e conferenze all'interno dello storico Palazzo dell'Arte progettato da Giovanni Muzio nel 1933. Un luogo iconico che fa da cornice ideale a una proposta gastronomica che vuole parlare la lingua della città: dinamica, aperta al mondo, in continua evoluzione.

A dare concretezza alla visione di Arrigoni, una brigata, come annunciato, affiatata e consolidata: Claudio Maresca e Sofia D'Antona ai primi piatti, Alessandro Floris agli antipasti e alla pasticceria. Il cuore di Innocenti Evasioni si sposta dunque su una delle terrazze più belle e fotografate della città, mantenendo inalterata la cura per il dettaglio e l'identità di una cucina che ha fatto della semplicità evoluta il proprio tratto distintivo. A completare l'offerta, anche un bar con drink list dedicata e snack firmati dallo chef, disponibile nei giorni di apertura del ristorante.

Terrazza Triennale: la sala interna del ristorante e l‘esterno

«Sono cresciuto a Milano, una città in continuo mutamento ma con valori solidi: sono così anche io. Il mio progetto si evolve, ma la passione per la cucina e per l'accoglienza rimangono forti come non mai. Milano è una città sempre più internazionale e l'offerta cresce ad alta velocità, in uno scenario così serve creare sinergie forti. Triennale Milano è un luogo iconico, centro nevralgico di bellezza, cultura e storia, mentre Compass è una multinazionale che mi permetterà di fare una evoluzione grazie alla sua solida organizzazione» ha dichiarato Arrigoni, sintetizzando l'essenza di una sfida che unisce esperienza e visione futura.