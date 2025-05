Amonti Chalets: un nuovo concept di ospitalità tra benessere e tradizione

In una delle aree più autentiche e incontaminate dell'Alto Adige, ai margini del bosco di Molini di Tures e a breve distanza da Campo Tures (Bz), il 15 maggio apre ufficialmente le porte Amonti Chalets, il nuovo progetto di ospitalità firmato dalla famiglia Steger. Situato nella storica Valle di Selva dei Molini, conosciuta per i suoi antichi mulini ad acqua, il resort si presenta come un connubio perfetto tra eleganza e immersione nella natura.

A dare vita a questa visione è la famiglia Herbert Steger, da oltre mezzo secolo protagonista nel panorama dell'hotellerie di pregio in Alto Adige, già nota per il pluripremiato Amonti & LUNARIS a Cadipietra. Il nuovo progetto interpreta l'evoluzione dell'ospitalità alpina contemporanea: un modello diffuso e integrato nel paesaggio, dedicato a chi desidera rigenerarsi nel silenzio della montagna, con il comfort dei servizi di alta gamma. Il resort è stato pensato secondo una filosofia di sostenibilità e dialogo con l'ambiente circostante. Gli chalet sono stati progettati con uno stile architettonico moderno che reinterpreta le linee degli antichi masi alpini, utilizzando legno di quercia locale e materiali naturali. Il progetto porta la firma dell'architetto Andreas Gruber, con interior design a cura di Bernd Gruber, e restituisce ambienti caldi, eleganti e confortevoli, valorizzati da una palette di colori neutri e dettagli artigianali.

Le costruzioni, realizzate interamente in legno di quercia locale, sono ispirate agli chalet tradizionali e si inseriscono armoniosamente nel contesto naturale circostante. Alla base dell'intervento vi è una forte attenzione per il territorio, che si riflette anche nella scelta dei materiali e delle collaborazioni, affidate esclusivamente ad artigiani altoatesini. Gli interni delle 23 soluzioni abitative sono accomunati da uno stile sobrio, che predilige toni naturali come il marrone e il grigio tortora, arredi moderni e tessuti ricercati. Ogni spazio è pensato per garantire comfort e privacy, in un ambiente sostenibile e in stretta connessione con il paesaggio alpino.

Situata all'interno della struttura principale, la Bauernhaus, la Amonti Suite (78 mq) è un open space in stile loft con letto king-size e sauna finlandese privata. L'ambiente è ideale per una coppia e si distingue per la sua atmosfera raccolta e funzionale. Il Forest Chalet, pensato per due persone, si sviluppa su 90 mq in un unico livello. Offre una vista aperta sul bosco, una vasca idromassaggio sulla terrazza, caminetto e due letti king-size. Gli spazi sono pensati per il relax e per vivere a contatto con la natura. Adatto a famiglie fino a 4 persone, il Mountain Chalet è composto da due camere da letto, una zona giorno con cucina, caminetto, ampio tavolo e divano. L'area wellness privata dispone di sauna finlandese e Whirlpool sulla terrazza.

Progettato per accogliere da 2 a 5 ospiti, il Panorama Chalet dispone di una master-bedroom, una camera con letto a castello (e possibilità di letto aggiuntivo), cucina, soggiorno con caminetto e area wellness privata. La terrazza panoramica offre una vista ampia sulla valle. Lo Chalet Casa sull'Albero è una soluzione da 100 mq su un unico livello, concepita in stile loft. Le ampie vetrate e l'arredamento essenziale valorizzano la posizione panoramica. Dispone di caminetto, cucina attrezzata, spa privata con sauna finlandese, Whirlpool e terrazza solarium. La struttura offre anche ville su due livelli, per un totale di 140 mq, questa villa offre due camere matrimoniali, ognuna con letto king-size e terrazza. L'area giorno al piano inferiore ospita cucina, sala da pranzo, caminetto e zona relax. Completa l'offerta una SPA privata con sauna e Whirlpool. Con i suoi 150 mq distribuiti su due piani, questa villa è adatta a coppie e famiglie fino a 4 persone. L'elemento distintivo è la piscina panoramica esterna (12x4 m), affiancata da terrazza solarium, area wellness privata con sauna e Whirlpool, soggiorno con caminetto, cucina attrezzata e due camere da letto con ampie vetrate e terrazza arredata.

Ogni chalet del nuovo Amonti Chalets, a Molini di Tures in Valle Aurina, è dotato di una spa privata, attrezzata in modo differente a seconda della tipologia, per garantire agli ospiti uno spazio riservato dove godere del relax in piena tranquillità. A disposizione esclusiva degli ospiti del resort anche la Spa House, una struttura su tre piani dedicata al benessere fisico e mentale. Al suo interno si trovano una piscina interna ed esterna con vista panoramica, una sauna finlandese, un bagno turco, e un'area dedicata ai trattamenti beauty & wellness.

I servizi sono erogati da un team di professionisti che utilizza cosmetici delle linee QMS e Team Dr Joseph, scelti per la loro qualità e sostenibilità: si tratta di prodotti certificati bio e di origine naturale. Il terzo piano della Spa House è riservato agli adulti, mentre le aree inferiori sono accessibili anche alle famiglie con bambini, in un'ottica di accoglienza inclusiva e flessibile.

Il ristorante Johanns, presente all'interno del resort, è affidato alla guida della chef Tina Marcelli, che ritorna nella sua terra dopo una lunga esperienza in ristoranti di alto profilo. Nel 2024 ha ottenuto la Stella Verde Michelin, riconoscimento per l'impegno nella cucina sostenibile. Il nome Johanns richiama la memoria familiare, in omaggio al capostipite della famiglia Steger. Come dichiarato dalla chef,

‹‹È un segno di continuità e allo stesso tempo un nuovo inizio, nel rispetto delle radici››.

Johanns si struttura in due aree distinte, ma connesse da una filosofia comune: valorizzare la microstagionalità, il territorio e i produttori locali. La prima anima è quella del ristorante con servizio à la carte, accessibile agli ospiti del resort; la seconda è quella gourmet, che si sviluppa tra la private room (quattro tavoli) e lo chef's table (massimo cinque coperti), dedicata a chi vuole vivere un'esperienza gastronomica più articolata. Il ristorante è ospitato in una sala panoramica da 19 tavoli rotondi, con arredi in legno, sedute imbottite e un'atmosfera calda e rilassata. Una saletta riservata e lo chef's table offrono una dimensione più intima della proposta gourmet. Anche i dettagli parlano la lingua della sostenibilità: le tovaglie sono realizzate con tessuti riciclati provenienti dalla plastica recuperata nei mari e sulle montagne.

Il ristorante offre una selezione à la carte per la cena e due percorsi degustazione da 5 e 8 portate per la zona gourmet. Lo chef's table segue lo stesso menu a 8 passaggi, pensato come esperienza immersiva nella cucina della chef. Durante la giornata, al Club House è disponibile un menù pranzo aperto anche a clienti esterni, con piatti della tradizione italiana rivisitati. Qui è prevista anche l'iniziativa Sweet Surprise Johanns, una selezione di dolci di pasticceria riservata agli ospiti del resort. Per chi desidera rimanere nel comfort del proprio alloggio, è disponibile il piatto chalet, un servizio esclusivo con preparazioni calde come zuppe, canederli, primi piatti e verdure fresche, serviti direttamente nella propria suite o chalet.