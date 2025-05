Cova Montenapoleone sbarca a Taiwan: nuova apertura nel mall Taipei 101

Cova Montenapoleone, storica Maison milanese fondata nel 1817 e simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo, ha inaugurato un nuovo punto vendita a Taiwan, all'interno del Taipei 101, uno dei mall più prestigiosi dell'Asia. Il nuovo locale, che si sviluppa su una superficie di 120 metri quadrati al quarto piano del centro commerciale, si inserisce in una delle aree dedicate al lusso e al lifestyle, accanto ai principali marchi internazionali.

La storica pasticceria Cova debutta a Taipei 101: un nuovo capitolo internazionale

Cova, la storica Maison milanese sbarca al quarto piano del Taipei 101

L'apertura del caffè-pasticceria a Taipei apre un nuovo capitolo nel percorso di espansione globale del brand, che già da tempo guarda con attenzione al mercato asiatico. Non a caso, la presenza di Cova in Estremo Oriente affonda le sue radici nel 1993, anno in cui la Maison aprì il primo locale fuori dai confini italiani a Hong Kong. Da lì in poi, il viaggio ha toccato numerose capitali internazionali come Shanghai, Montecarlo, Parigi, Kuwait City, Doha, Riyadh, Atene e Istanbul. Ora è la volta di Taipei, in una delle destinazioni asiatiche più amate per lo shopping di fascia alta e il fine dining.

«Gusto, eccellenza e arte dell'accoglienza. C'è un filo sottile che unisce Milano a Taipei. Un filo fatto di luce dorata del mattino, del profumo intenso del caffè appena versato, del sapore autentico dell'alta pasticceria. Si apre un nuovo capitolo nel viaggio d'Oriente della Maison Cova che riflette il desiderio di portare l'eleganza e il sapore autentico della tradizione milanese nei luoghi più iconici del mondo» spiega l'azienda, sottolineando il senso di continuità tra la sede storica di via Montenapoleone e le nuove aperture internazionali.

Cova a Taipei: il gusto di Milano nel cuore del lusso asiatico

La scelta di Taiwan, infatti, risponde a una precisa logica di posizionamento strategico: il Taipei 101 è uno dei simboli del lusso in Asia e la presenza di Cova al suo interno consolida ulteriormente l'immagine del brand tra le eccellenze del made in Italy. Lo spazio, concepito come un classico caffè-pasticceria in stile milanese, proporrà un'offerta incentrata sui prodotti iconici della Maison: la caffetteria, il cioccolato artigianale e la pasticceria d'autore.

Che cosa sapere su Cova Montenapoleone

Fondata nel 1817, Cova ha saputo mantenere intatta nel tempo la propria identità, coniugando tradizione artigianale e maestria moderna. Oggi la Maison è uno dei punti di riferimento dell'alta pasticceria italiana, nota in particolare per il panettone e per un'offerta che accompagna gli ospiti in ogni momento della giornata, dalla colazione all'aperitivo. Dal 2013 fa parte del Gruppo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) e conta più di 35 negozi in tutto il mondo.