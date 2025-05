Enrico Bartolini firma la nuova colazione al Petra Segreta in Sardegna

A San Pantaleo (Ss), tra le colline che guardano la Costa Smeralda, il Petra Segreta Resort & Spa presenta una nuova esperienza pensata per rivoluzionare il risveglio dei propri ospiti: una colazione à la carte firmata da Enrico Bartolini insieme a Luigi Bergeretto, executive chef e patron del resort, e all'head chef Alessandro Menditto. Non un semplice inizio di giornata, ma un vero percorso di alta cucina, con tre degustazioni che superano il tradizionale confine tra dolce e salato. Un progetto che punta a rendere la colazione un appuntamento indimenticabile, al pari di un pranzo o una cena stellata.

Colazione stellata con vista Costa Smeralda: al Petra Segreta arriva il nuovo menu firmato Bartolini

Colazione stellata al Petra Segreta: i tre percorsi degustazione

I tre percorsi, chiamati "La dolce Italia", "Terra d'amare" e "Il Nuraghe", raccontano ognuno un'anima diversa del resort, intrecciando sapori e suggestioni in una formula che cambia ogni giorno, seguendo gusti, ispirazioni e desideri degli ospiti. Alla base c'è la volontà di trasformare la colazione in un rito d'eccellenza, con assaggi curati nel dettaglio e un'attenzione che si estende a ogni componente dell'esperienza, dalla mise en place al servizio in sala.

Vista dall'alto sul Petra Segreta in Sardegna

Il progetto, come annunciato, è frutto di una collaborazione a sei mani che unisce la visione gastronomica di Enrico Bartolini, chef pluristellato tra i più influenti d'Europa, con quella di Luigi Bergeretto, che da anni guida l'identità culinaria del Petra Segreta, e con il lavoro quotidiano dello chef Alessandro Menditto. Il risultato è un'offerta che si muove tra radici locali e respiro internazionale, pensata per una clientela abituata al meglio, ma sempre in cerca di novità.

Alessandro Menditto, Enrico Bartolini e Luigi Bergeretto

«Al Petra Segreta non ci accontentiamo mai - raccontano Enrico Bartolini e Luigi Bergeretto. Desideriamo sempre alzare l'asticella dell'ospitalità. Per un luogo così raccolto e speciale, con poche camere tutte diverse fra loro, abbiamo pensato a una colazione à la carte capace di esprimere le diverse anime del resort: il legame profondo con la Sardegna, l'eleganza della tradizione italiana e lo spirito internazionale che riflette quello della clientela. Se il nostro buongiorno è sempre stato molto apprezzato, ora diventa un appuntamento imperdibile». La colazione viene servita al tavolo nella sala del ristorante "Il fuoco sacro", una stella Michelin, oppure - durante la bella stagione - nel patio esterno, con una vista mozzafiato sull'arcipelago. Non è riservata solo agli ospiti dell'hotel: anche chi non soggiorna nel resort può provarla, preferibilmente su prenotazione.

È disponibile anche il menu alla carta

Oltre ai tre percorsi degustazione, la carta include spremute fresche, infusi, yogurt, frutta di stagione, pancake, pane e dolci fatti in casa. Le uova, sempre biologiche, vengono preparate al momento in diverse varianti: alla coque, strapazzate, in omelette o alla benedettina, con verdure fresche, formaggi locali oppure caviale. Un'attenzione particolare è dedicata anche al caffè, che affianca al classico espresso proposte più creative come il Pecan Coffee - con latte vegetale, crema di noce pecan tostata, sciroppo alla vaniglia, fior di sale ed espresso - e il Nocciolotto, un mix di crema alla nocciola, espresso, schiuma di latte e granella di nocciole.