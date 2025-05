Turin Palace Hotel, anniversario goloso: 10 anni raccontati in 10 piatti

Il Turin Palace Hotel, quattro stelle nel cuore di Torino, festeggia il decimo anniversario dalla riapertura (2015-2025) proponendo un percorso gastronomico che riassume l'identità del proprio ristorante interno, Les Petites Madeleines. La carta speciale intitolata "10 x 10: 10 anni in 10 piatti", disponibile da settembre nel menu stagionale, accompagna gli ospiti in una narrazione culinaria che intreccia territorio, evoluzione del gusto e accoglienza.

Il Turin Palace Hotel festeggia 10 anni dalla riapertura

Turin Palace Hotel, un racconto gastronomico che riflette il cambiamento

L'iniziativa è l'occasione per riflettere su come, nel tempo, la cucina dell'hotel abbia saputo leggere le esigenze degli ospiti, adattandosi ai cambiamenti pur mantenendo salda la connessione con le materie prime locali. I piatti selezionati rappresentano non solo la proposta gastronomica, ma anche la filosofia del ristorante e il lavoro della brigata guidata da chef Giuseppe Lisciotto. L'obiettivo era quello di cercare un equilibrio tra sperimentazione e semplicità offrendo piatti in grado di evocare ricordi e regalare un'esperienza confortevole.

Turin Palace Hotel, la carta "10 x 10": piatti simbolo di un decennio

Dai classici della tradizione italiana alle contaminazioni internazionali, passando per proposte evocative, la carta "10 x 10" raccoglie i piatti che meglio hanno rappresentato l'identità del ristorante e che sono rimasti nel tempo tra i preferiti dagli ospiti. La selezione si inserisce nel menu autunnale, disponibile con la chiusura stagionale della terrazza.

Ristorante con vista al Turin Palace Hotel

I piatti scelti per ogni anno:

2015 - Spaghetti "Pastificio Fabri" al pomodoro fresco e basilico

2016 - Vitello tonnato, salsa all'antica, sedano e acciughe del mare Cantabrico

2017 - Salsa bouillabaisse con gambero, capasanta e finocchietto marino

2018 - Spalla d'agnello brasata e costine al barbecue

2019 - Anguilla, daikon fermentato e brodo dashi

2020 - Il sogno di Beppe: melanzana fritta, Provola Silana e 'nduja (servito con cocktail Joyfull)

2021 - Bottone di crostacei, beurre blanc e ricci di mare

2022 - Maccheroncini alle acciughe con olio al peperoncino e pan grattato

2023 - Millefiori di bosco, yogurt e yuzu

2024 - Insalata di pomodori, gelato al basilico e cetrioli

2025 - Cavolo cappuccio, kefir e burro all'aglio nero

Oltre ai piatti, la proposta si arricchisce con Joyfull, cocktail nato nel 2020 per rappresentare un momento di rinascita dopo la pandemia. Ancora oggi è tra le scelte più popolari all'aperitivo. Il drink completa l'offerta, segnando un punto fermo nell'identità di un luogo che continua a puntare sull'esperienzialità anche nella proposta beverage.

Turin Palace Hotel: un'ospitalità fatta di cura e territorio

Il percorso enogastronomico celebrativo rappresenta una sintesi dei valori dell'hotel e del ristorante: cura per il dettaglio, attenzione all'ospite, apertura al cambiamento, valorizzazione della tradizione. Una proposta che si inserisce nel panorama della ristorazione torinese con uno stile riconoscibile e in costante dialogo con il territorio.