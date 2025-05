Pizza gourmet e cantina da 200 etichette: la rinascita di Acqua & Farina

Dopo alcune settimane di rodaggio, la nuova pizzeria Acqua & Farina di Rosario Giannattasio ha quasi raggiunto il suo ritmo ideale. In viale Crispi 21C a Vicenza, la nuova location completamente ristrutturata si estende ora su oltre 400 metri quadrati, passando dalle due storiche salette della vecchia pizzeria a un ambiente a pianta aperta. L’intervento, curato nei minimi dettagli e ancora in fase di perfezionamento (con l’installazione dei pannelli fonoassorbenti in fase di ultimazione), è stato pensato per migliorare l'interazione del cliente con l'ambiente circostante. Tra le principali novità, la sala open space (suddivisa con separé di design) che permette di osservare in tempo reale la preparazione delle pizze, offrendo un'esperienza più coinvolgente e autentica grazie anche ad una illuminazione intelligentemente studiata.

Acqua e Farina: la sala

Acqua & Sapone, più spazio e tecnologia al servizio della qualità e della tradizione

I coperti sono passati a oltre un centinaio, garantendo maggiore accoglienza e comfort. La pizzeria è ora dotata di due forni elettrici in grado di sfornare più di 150 pizze durante il servizio, soddisfacendo così la crescente domanda. A completare l’offerta, una cucina dedicata al menu degustazione pizze, equipaggiata con tecnologie all’avanguardia come abbattitore, roner, thermomixer e pacojet, con lo chef Andrea alla guida. Inoltre Rosario ha fortemente voluto uno spazio/laboratorio dedicato esclusivamente alla gestione degli impasti, mantenuto a temperatura e umidità controllate per garantire la qualità e la stabilità della materia prima.

Acqua e Farina: Pizza vegana

Rosario Giannattasio, un percorso di successo

Ma il vero cuore di Acqua & Farina è il suo team. Rosario Giannattasio, che non si allontana mai dai forni, supervisiona ogni dettaglio del servizio, come un orologiaio che cura il battito del suo segnatempo. Accanto a lui, Alex, che con la sua pluriennale esperienza nei vini trasforma ogni scelta in una piccola lezione di passione. La sua carta dei vini, sempre in evoluzione, si riflette in una cantina a vista, una parete che accoglie gli ospiti all’ingresso con la promessa di una selezione di oltre 200 etichette. A garantire dinamicità ed efficienza nel servizio, infine, Acqua & Farina si avvale di uno staff di circa 20-25 persone, formate per un’accoglienza efficace e calorosa, e un servizio competente.

Acqua e Farina: il titolare Rosario Giannattasio

Originario di Salerno, Rosario Giannattasio ha coltivato fin da giovanissimo una grande passione per la pizza. Trasferitosi a Vicenza a soli 14 anni, ha saputo trasformare questa passione in una professione di successo, diventando un punto di riferimento prima per il Vicentino e poi per tutto il Veneto. Ma dietro il successo di Acqua & Farina c’è molto più di un'impresa commerciale: c’è la ricerca, lo studio, la continua sperimentazione su lievitazione, farine e impasti. Giannattasio ha cominciato con la pizza d’asporto, per poi alternare l’offerta con pizza in teglia, in padella e pizza gourmet già nel 2015 (anticipando di parecchio i tempi) giocando un ruolo cruciale nello "sdoganare" la pizza napoletana ancora poco conosciuta nella zona.

Acqua & Farina, la sospensione delle prenotazioni: una scelta necessaria

In una decisione che ha fatto molto discutere, Acqua & Farina ha sospeso momentaneamente il servizio di prenotazione a causa dei troppi "no show", ovvero prenotazioni non onorate senza preavviso. Questo comportamento, infatti, ha causato disagi all’organizzazione interna e agli altri ospiti in attesa. La scelta ha scatenato un acceso dibattito sui social, con commenti a volte sorprendenti. Rosario Giannattasio ha commentato la decisione: «Mi dispiace che si sia generata tutta questa polemica, ma la scelta è stata necessaria per garantire un servizio più fluido e rispettoso per tutti. Grazie alla maggiore disponibilità di posti nella nuova sede, la rotazione dei tavoli è più rapida, e per rendere l'attesa più confortevole, abbiamo creato un’area all’ingresso, dove gli ospiti possono accomodarsi in caso di attesa».

Acqua e Farina: Pizza Mediterranea

Acqua & Farina è il luogo dove il tempo si prende la libertà di distendersi, proprio come un impasto che lievita lentamente. Rosario Giannattasio, in pochi anni, è riuscito a crescere professionalmente senza mai perdere il suo spirito di ‘bravo guaglione’. Ha creato una pizzeria che non è solo uno spazio gastronomico, ma un rifugio dove ogni gesto esprime un segno di dedizione. Perché la qualità che resiste non è mai un caso, ma l'esito di una passione viva.