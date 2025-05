Alto, il ristorante sul rooftop tra fine dining e cocktail firmati

Alto Rooftop riapre le sue porte, presentando una proposta gastronomica completamente rinnovata sotto la guida dello chef Andrea Vailati. Situato sul rooftop panoramico di Cervia, il ristorante offre una vista mozzafiato che accompagna un'esperienza culinaria unica, diventando un punto di riferimento per l'alta cucina e la mixology d'autore in Romagna.

La sala interna con cucina a vista del ristorante Alto

La filosofia culinaria di Andrea Vailati

Andrea Vailati, lodigiano di nascita e romagnolo d'adozione, porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in cucine di alto livello. La sua cucina affonda le radici nella memoria gastronomica, rielaborata con tecnica, cotture ancestrali alla brace e uno sguardo contemporaneo.

Andrea Vailati

Come afferma lo stesso Vailati: «Condividere un pensiero di cucina non è scontato. Fin dai primi incontri abbiamo trovato una visione comune: la cucina deve partire dalla tradizione senza stravolgerla con inutili esercizi di stile».

La cucina ripensata di Alto Rooftop

Il ristorante ha subito un restyling completo, con una cucina completamente riprogettata e dotata di ambienti tecnici di ultima generazione. La nuova struttura è pensata per garantire efficienza, precisione e massima espressione creativa, con un focus sulle cotture ancestrali alla brace, in linea con i gusti e i trend delle proposte culinarie.

Tra i nuovi secondi di Alto Rooftop

Come sottolinea Vailati: «Abbiamo ribaltato la cucina, per non lasciare nulla al caso. Qui la tecnica è al servizio della materia prima e non viceversa».

I nuovi menu di Alto Rooftop

La proposta gastronomica di Alto Rooftop è stata ripensata integralmente. Accanto alla carta, trova spazio il menu degustazione di otto portate, denominato “Sbarco in Romagna”, che cambia in base alla disponibilità del mercato ittico e dei prodotti dell'orto, frutto di un dialogo costante con i fornitori. Una cucina che parte dalla memoria per svilupparsi in piatti dal gusto nitido, senza forzature stilistiche.

Antipasti e sashimi da Alto Rooftop

Durante la stagione estiva, la proposta gastronomica si espanderà con le “Cenette”, un format di cene informali servite sotto le stelle a cielo aperto, nel panoramico settimo piano. Un ambiente esclusivo ed eclettico che unisce ristorazione d'autore, mixology e una vista mozzafiato.

Il cocktail bar di Alto Rooftop

La proposta del cocktail bar seguirà una filosofia di bistrot gastronomico, offrendo la possibilità di vivere un'esperienza informale ma con la stessa cura e qualità del ristorante.

Il cliente potrà scegliere singoli piatti dal menu “Sbarco in Romagna” oppure auto comporsi un percorso di mezze portate con almeno tre corse, a un costo ridotto, purché per tutti i componenti del tavolo.