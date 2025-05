Barceló debutta alle Maldive con l'hotel a cinque stelle Nasandhura Malé

Il Barceló Hotel Group inaugura il suo primo cinque stelle alle Maldive con il Barceló Nasandhura Malé, un lussuoso hotel affacciato direttamente sull’oceano. Situato nel cuore della capitale, unisce il comfort urbano al fascino tropicale dell’arcipelago. Con 136 camere di design e 116 appartamenti esclusivi, offre un soggiorno raffinato e panoramico, pensato per chi desidera vivere le Maldive con uno sguardo contemporaneo, tra servizi di alto livello e una vista mozzafiato sulle acque cristalline.

Piscina e relax da Barceló Nasandhura Malé

Le camere del Barceló Nasandhura Malé

Le camere del Barceló Nasandhura Malé sono pensate per offrire il massimo comfort in un contesto di eleganza urbana, perfettamente integrato con l’atmosfera esotica delle Maldive. L’hotel dispone di 136 camere e 116 appartamenti di design, ideati per soddisfare sia viaggiatori leisure che business.

Camere con vista sull'oceano da Barceló Nasandhura Malé

Le sistemazioni sono luminose, spaziose e arredate con uno stile contemporaneo, arricchito da dettagli di pregio e tonalità naturali che richiamano il paesaggio circostante. Alcune offrono vista diretta sull’Oceano Indiano, mentre tutte sono dotate di tecnologie moderne, bagni raffinati e servizi di alto livello. Gli appartamenti includono cucine attrezzate e zone giorno indipendenti, ideali per soggiorni prolungati o per chi cerca maggiore autonomia. Inoltre, l’hotel propone anche soluzioni premium per business traveler, come le camere con spazio ufficio integrato, perfette per lavorare in totale tranquillità con vista mozzafiato.

I ristoranti e l'offerta gastronomica di Barceló Nasandhura Malé

L’hotel offre un’esperienza gastronomica variegata e sofisticata: dal lounge café Alimas al piano terra, al ristorante a buffet Oivaru aperto tutto il giorno, fino a Dons, dedicato alla cucina cinese. Sul rooftop, il bar BHeaven propone mocktail d’autore e una zona shisha con vista, mentre il Pool Bar, affacciato sull’unica piscina fronte oceano di Malé, completa l’esperienza all’insegna del relax.

BHeaven, rooftop bar di Barceló Nasandhura Malé

Relax puro nella Spa di Barceló Nasandhura Malé

Il Barceló Nasandhura Malé arricchisce l’esperienza degli ospiti con una raffinata area benessere, che include una spa completa di sei sale per trattamenti, dove rigenerarsi tra lusso e relax. Il centro fitness, moderno e attrezzato, si affaccia direttamente sul mare, creando un’atmosfera esclusiva per l’allenamento quotidiano.

Relax nella Spa di Barceló Nasandhura Malé

Per il segmento business, l’hotel si distingue anche per oltre 1.000 m² di spazi dedicati agli eventi MICE, rendendolo una scelta ideale per conferenze, meeting, esposizioni e incontri aziendali in un contesto prestigioso e ben collegato.