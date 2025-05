Casa del Mare Mediterraneo: lusso e eleganza nella magica baia di Kotor

Un angolo di paradiso nel cuore del Mediterraneo orientale: la Baia di Kotor, patrimonio Unesco in Montenegro, è una meraviglia che incanta per il suo mix perfetto di natura, cultura e fascino senza tempo. Ed è proprio in questo scenario da cartolina, a pochi minuti da Herceg Novi, che si trova il Casa del Mare Mediterraneo, un boutique hotel 5 stelle che ridefinisce il concetto di ospitalità di lusso.

Uno dei beach club di Casa del Mare Mediterraneo

Affacciato sulle acque cristalline della baia, dove lo sguardo si perde tra yacht eleganti e barche da pesca pittoresche, l’hotel accoglie i suoi ospiti in 17 camere e suite, ognuna arredata con uno stile unico, ispirato a temi differenti, per offrire un soggiorno su misura, intimo e indimenticabile.

Camere e Suite del Casa del Mare Mediterraneo

Le camere del Casa del Mare Mediterraneo offrono un perfetto equilibrio tra lusso, comfort e un design che richiama la natura e la cultura mediterranea. Ogni stanza è caratterizzata da uno stile unico, con temi che spaziano da lavanda e mimosa a ulivo, melograno, gabbiano e marinaio, creando un'atmosfera calda e accogliente.

Appartamento Mediterraneo di Casa del Mare Mediterraneo

Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di camere, tutte dotate di arredi eleganti e moderni. La camera matrimoniale con vista mare offre una vista mozzafiato sulla Baia di Boka Kotorska, perfetta per una coppia in cerca di romanticismo e tranquillità. La camera deluxe matrimoniale, con una superficie di 31 m², vanta un ampio balcone privato da cui si può ammirare la bellezza del mare. La Junior Suite con vista mare laterale, spaziosa e luminosa, è ideale per famiglie o piccoli gruppi, mentre la suite con una camera da letto, dotata di soggiorno separato, garantisce maggiore privacy e comfort. Per chi cerca ancora più spazio, l’appartamento deluxe con due camere da letto è perfetto per famiglie o gruppi, con una vista panoramica sulla baia.

Spa del Casa del Mare Mediterraneo Boutique Hotel

Tutte le camere sono arredate con materiali naturali e di alta qualità, come legno e tessuti pregiati, e sono dotate di comfort moderni come il Wi-Fi gratuito, TV satellitare, minibar, aria condizionata e un bagno privato con doccia, asciugacapelli e accappatoi. Ogni stanza è progettata per offrire un soggiorno esclusivo e un’esperienza unica, con una vista spettacolare che rende ancora più speciale il soggiorno nella Baia di Kotor.

I ristoranti di Casa del Mare Mediterraneo: dal fine dining alle proposte informali

Il lusso continua fuori dalla stanza, al Bocasa Beachclub, un’oasi sul mare perfetta per rilassarsi tra lettini comodi, cabanas e il profumo della brezza marina. A completare l’esperienza c’è il Bocasa Beach Restaurant, una “Konoba deluxe” dove la tradizione incontra l’alta cucina. I sapori del mare si esaltano in piatti come il carpaccio di tonno, i gamberi al tartufo, la pašticada dalmata e l’aragosta alla griglia, accompagnati da dolci delicati come la torta d’oliva. Non è un caso se il Bocasa è oggi tra gli indirizzi più ricercati della costa montenegrina: un vero gioiello amato dagli ospiti dell’hotel, dai diportisti e da chi sa riconoscere la qualità autentica, in riva al mare.

Bocasa, ristorante vista mare di Casa del Mare Mediterraneo

A pochi passi dal Casa del Mare Mediterraneo, il Limoneto Restaurant & Beach è il posto perfetto per una cena rilassata con vista mozzafiato sul mare. Qui la cucina mediterranea viene reinventata in chiave moderna, con piatti che richiamano i sapori freschi della costa adriatica. Immagina di sorseggiare un cocktail al tramonto o fare una pausa sulla spiaggia privata, tutto immerso in un’atmosfera unica, circondato da ulivi secolari.

Ristorante Limoneto

Ma non finisce qui: il Summer Pop-up Restaurant sul rooftop dell’hotel è una vera chicca. Qui, lo chef stellato Vanja Puskar, famoso per la sua "New Balkan Cuisine", porta la cucina tradizionale a un altro livello. Il suo lavoro è stato premiato dalla Guida Michelin e da Gault&Millau, per cui se vuoi vivere un'esperienza gastronomica davvero speciale, questo è il posto giusto.

Beach club e servizi del Casa del Mare Mediterraneo

Il Casa del Mare Mediterraneo offre una vasta gamma di servizi esclusivi, pensati per garantire agli ospiti un soggiorno all’insegna del lusso e del comfort. Tra i punti di forza di questo boutique hotel, che è aperto tutto l’anno, spiccano due beach club situati sulla sua spiaggia privata, ideali per rilassarsi e godersi il sole.

Uno dei beach club di Casa del Mare Mediterraneo

Il team di concierge è sempre a disposizione per organizzare esperienze personalizzate, come escursioni in yacht, noleggio di mountain bike o escursioni guidate per esplorare le affascinanti montagne del Montenegro. Con una posizione strategica, a soli 15 km da Herceg Novi e Kotor, il Casa del Mare Mediterraneo è il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze naturali e culturali della regione.