Enogastronomia e non solo: 5 buoni motivi per visitare la Francia nel 2025

Francia sempre più protagonista delle vacanze degli italiani che la scelgono per la sua vicinanza, la ricchissima offerta e quel tocco di charme che si ritrova in ogni luogo e che qui si chiama semplicemente "art-de-vivre". Sostenibilità, tutela dell’ambiente, innovazione e creatività sono il leitmotiv delle proposte di vacanza 2025 a cui si affianca il ricco patrimonio culturale e gastronomico.

Francia 2025, tra bici, gastronomia, mare e città

Chi cerca una vacanza attiva non mancano le proposte di mobilità dolce sia in città (Avignone, Marsiglia, Nantes Strasburgo tra quelle più innovative) che lungo canali e vigneti alla scoperta di aziende vinicole tra le migliori al mondo o nella foresta incantata di Brocéliande, la foresta del Mago Merlino.

La Valle della Loira si può scoprire anche in bici

Per pedalate più impegnative la Valle della Loira ha in programma diversi eventi per festeggiare il 20° anniversario di La Loire à vélo, un percorso ciclabile frequentato ogni anno da quasi 2 milioni di turisti. Sempre per gli amanti delle due ruote, dal 19 al 21 settembre, la Valle della Senna in Normandia, ospiterà la prima edizione dell’Ultra-Trail des Trois Ponts, un evento unico che propone diversi percorsi, tra cui un ultra-trail di 160 km che collega i ponti emblematici della regione, tra paesaggi naturali e un patrimonio d’eccellenza.

Francia 2025, cinque buoni motivi per visitare

Se tutto questo non bastasse ecco 5 buoni motivi per una vacanza all’’insegna della Francia.

1. Francia 2025, conoscere il ricco patrimonio di siti Unesco

Sono ben 53 i siti iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Dalla maestosità di Mont Saint-Michel alla straordinaria Cattedrale di Chartres, passando per meraviglie naturali come le Lagune della Nuova Caledonia e luoghi iconici come la Reggia di Versailles, il Palazzo dei Papi in Provenza, il Pont du Gard in Occitania, la storica città di Lione, i suggestivi vulcani dell'Alvernia e i prestigiosi vigneti della Borgogna. Molte le iniziative in calendario per valorizzare e far conoscere al pubblico siti che testimoniano la diversità e l'importanza del patrimonio francese.

La Cattedrale di Chartres

2. Francia 2025, gustare gli eventi legati all’enogastronomia

Il Grande Est (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena), prima destinazione enoturistica francese, festeggia nel 2025 due grandi eventi: il centenario della famosa Avenue de Champagne a Epernay e i 10 anni di iscrizione nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Rennes offre un mix di cultura e gastronomia con nuovi indirizzi goumet come il Breizh Café aperto dal bretone Bertrand Larcher. Nantes, capitale dei duchi di Bretagna, è la città più creativa di Francia, ma è anche una nuova destinazione gastronomica segnalata dalla classifica internazionale 2025 de La Liste.

Nantes è una delle città più creative di Francia

Nel Vaucluse, invece, la Chocolaterie Castelain offre un’esperienza di visita gastronomica completamente rinnovata nel cuore del celebre vigneto Châteauneuf-du-Pape. Digione, capitale della Borgogna e sede della Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, a giugno e luglio si vestirà a festa per celebrare il 10° anniversario dall’iscrizione nella lista dei patrimoni mondiali UNESCO dei “Climats du Vignoble de Bourgogne”, un’occasione imperdibile anche per scoprire in bicicletta gli oltre 25 chilometri tra Digione e Beaune che danno vita all’incantevole “Strada dei vigneti”.

3. Francia 2025, apprezzare storia, cultura e paesaggi

Da Nord a Sud la Francia propone luoghi in cui condensa l’essenza del suo patrimonio. La citè medioevale di Carcassone, la città di Avignone con la sua storia, l’Abbazia di Fontenau con la sua luce in Borgogna offrono palcoscenici culturali di eccezionale valore. Nell’anniversario dei 500 anni del castello rinascimentale di Azay-Le Rideau, gioiello della Valle della Loira, un ricco programma multidisciplinare ne celebra l’avvenimento: mostre, teatro, spettacoli, illuminazione del castello, concerti ed eventi, convegni, ecc. scandiranno un’estate di festeggiamenti.

L’Abbazia di Fontenau

La città di Caen in Normandia che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore, festeggia il suo Millennio con numerosi eventi, spettacoli, mostre, festival e installazioni luminose tutto l’anno. Grande attesa per la riapertura al pubblico delle torri di Notre-Dame a Parigi. Il Centro dei Monumenti Nazionali sta preparando l’imminente riorganizzazione del percorso, in una scenografia ridisegnata, che offrirà viste mozzafiato della guglia ricostruita e della struttura in legno e un eccezionale panorama su Parigi dall’alto.

4. Francia2025, godere della bellezza di arte e cultura

Aix-en-Provence rende omaggio ad uno dei suoi più illustri cittadini, Paul Cézanne con una mostra internazionale dal titolo“Cézanne al Jas de Bouffan” al Musée Granet dal 28 giugno al 12 ottobre. Circa 130 le opere in mostra tra dipinti, disegni e acquerelli, mentre a partire dall’estate riapriranno le porte dell’atelier dei Lauves, ultimo atelier dell’artista, e de La Bastide del Jas de Bouffan, dimora di famiglia per oltre 40 anni. Un nuovo percorso pittorico coinvolgerà il quartiere dell’Estaque nella zona nord di Marsiglia, con una nuova mostra dedicata allo scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti in programma da giugno a settembre negli spazi espositivi del Musée Cantini.

Arles è una città dotata di grande vivacità culturale e artistica

Nella bella cittadina di Hyères sarà possibile ammirare le opere di Andy Wharol, che impreziosiranno le sale de La Banque, musée des Cultures et du Paysage, oppure partecipare alla quarantesima edizione del “Festival international de mode, photographie et accessories”, mentre sull’isola di Porquerolles, dove non circolano automobili, verranno celebrate le meraviglie d’arte di Villa Carmignac. Arles, città dotata di grande vivacità culturale e artistica, ha in serbo l’inaugurazione del Museo della Moda e del Costume Fragonard.

5. Francia 2025, vivere le passioni sportive

Per chi desidera vivere le emozioni sportive in prima persona non mancano gli eventi i più importanti del calendario internazionale. Dal 5 al 27 luglio i migliori ciclisti mondiali si daranno appuntamento sui 3.320 chilometri del Tour de France, un tracciato interamente francese. Undici le regioni interessate e 34 i dipartimenti per un gran finale a Parigi sugli Champs-Élysées.

A fine maggio inizierà il Roland Garros

Saranno invece oltre 1165 i chilometri del France Femmes, il tour al femminile, in programma dal 26/7 al 3/8 con gran partenza dalla Bretagna, dal porto di Vannes e arrivo a Chatel. Grande attesa anche per il Roland Garros, l’iconico torneo di tennis su terra battuta, che quest’anno si svolgerà dal 25 maggio all’8 giugno 2025 a Parigi.

Francia 2025, dove mangiare e dormire

Per chi rincorre le novità in fatto di hotel, il 2025 ha in serbo diverse aperture in alcune delle più importanti città come Digione (Hôtel Aloft, Hotel Nomad e Hôtel Bellevigne), Montpellier (dove riapre l’Hotel Horizon Resort Massane) e Antibes (con l’apertura in primavera di Villa Miraé). A Gueberschwihr, piccolo villaggio dell’Alsazia immerso nel cuore dei vigneti a 10 minuti da Colmar, il vecchio hotel Relais du Vigne ha lasciato il posto nella primavera del 2025 al nuovo hotel Terra Vinum e alle sue 42 camere di cui una decina di suite e uno spazio benessere. La road map gastronomica vede Besançon come una delle destinazioni più gettonate con ristoranti che mettono in risalto i prodotti locali e stagionali, come Saint Cerf (una stella verde Michelin), Gamins, Sauvage, Epicéa, ristorante Loiseau du Temps della famosa Maison Bernard Loiseau.

Hôtel Bellevigne

Il Bellevigne si stabilisce nel cuore del vigneto della Côte de Nuits, tra Beaune e Digione, precisamente nel villaggio di Chambolle-Musigny, ai piedi del campanile. A conoscitori e appassionati, a professionisti e viaggiatori, Bellevigne fa la stessa promessa, senza compromessi.

Al Ristorante come al Wine Bar, il repertorio locale si anima con incontri autentici con coloro che, in Borgogna, mantengono viva la tradizione di una delle regioni più golose di Francia. Dare voce al vino è la missione di Bellevigne, che tu sia esperto o alle prime armi.

Hôtel Bellevigne 7 Rue de l'église 21220 Chambolle-Musigny (Francia) Tel +33 03 79 45 03 66

Hotel Horizon Resort Massane

Nascosto in un contesto idilliaco, Horizon Resort Massane è un rifugio 4 stelle dove lusso e sostenibilità convivono in armonia. Situato a Baillargues, alle porte di Montpellier, l’Hôtel Golf & Spa si distingue per il suo impegno ecologico e per un’ospitalità che rispetta l’ambiente e valorizza il legame tra uomo e natura.

Una cemera dell'Hotel Horizon Resort Massane

Con 84 camere immerse nel verde, 39 appartamenti con vista sul golf e una villa esclusiva, l’hotel propone un soggiorno eco-responsabile. Il ristorante Azalée, il bar Zeste e il club house Birdie celebrano la cucina mediterranea. Il centro benessere Zephyr e il golf a 18 buche completano l’offerta.

Villa Miraé

Villa Miraé, un tempo conosciuta come Impérial Garoupe, apre un nuovo capitolo come scrigno 5 stelle della collezione Inwood Hotels e membro Relais & Châteaux. Situata in una delle località più amate della Riviera, promette un soggiorno memorabile.

Una camera di Villa Miraé

Tra suite con terrazza, vista giardino o piscina, junior suite, camere deluxe, premium ed executive, ogni spazio riflette eleganza, arte e materiali nobili. Nei giardini mediterranei, la natura accompagna il relax e l’arte di vivere si fa sogno, immaginazione e meraviglia.

Villa Miraé 770 Chemin de la Garoupe 06160 Cap d'Antibes (Francia) Tel +33 4 92 93 31 61

Hotel Terra Vinum

Nel cuore del villaggio di Gueberschwihr, vicino a Colmar, l’hotel Terra Vinum offre una vera immersione nell’enoturismo alsaziano. Situato sulla Strada dei Vini, circondato da vigneti e dolci colline, è stato rilevato nel 2024 da Georges Scherb, vignaiolo appassionato, e da sua moglie Pélagie.

Una camera dell'Hotel Terra Vinum

Questo hotel a conduzione familiare unisce autenticità e ospitalità calorosa. Le camere e suite offrono un ambiente elegante e rilassante. La spa di 200 m² è un rifugio di benessere con piscina, sauna e hammam. Il salotto-bar e il caveau invitano alla condivisione e alla scoperta dei vini di famiglia.

Saint Cerf

Questo bistrò contemporaneo dal piacevole arredamento interno propone una cucina gustosa e ricca di influenze, comprese note asiatiche, trattate con abilità dall’inizio alla fine, senza ostentazione.

Orata di Saint Cerf

A completare l’offerta, una chiara attenzione al “naturale”, con attenzione alla stagionalità e alla qualità degli ingredienti, e alcune proposte vegetariane. Il risultato è un vero e proprio ambasciatore della rinascita gastronomica di Besançon.

Saint Cerf 1 rue Mégevand 25000 Besançon (Francia) Tel +33 3 81 50 10 20

La Quintessence

Situato in un ex refettorio gesuita del XVI secolo riconvertito, questo ristorante nel quartiere della Presqu'île vanta un’atmosfera ricca di carattere grazie a muri in pietra, colonne e archi, un soffitto a volta, pavimenti in legno massello e ampie finestre.

Il polpo di Quintessence

Lo chef Anthony Baud propone una cucina moderna ed equilibrata, che mette in risalto la freschezza e la qualità degli ingredienti. Tra i piatti, spiccano la trota artica con pak choi e un delizioso dessert al cachi con zenzero e pralinato di semi di zucca. I menu fissi vengono aggiornati regolarmente per valorizzare al meglio gli ingredienti di stagione.

La Quintessence 31 rue du Bât-d'Argent 69001 Lione (Francia) Tel +33 4 72000808

Marmar

In una tranquilla via laterale lontana dal porto, lo chef Claudio Marsico, originario del Sud Italia, e il sommelier Jacopo Marini, lombardo, hanno trasformato un ex locale di hamburger in un accogliente e luminoso ristorante mediterraneo.

Un piatto di Marmar

La cucina è fresca e spontanea, arricchita da note speziate e accenti agrumati, ispirata ogni giorno al vicino mercato di Saleya. Tra i piatti: carciofi fritti, vinaigrette al limone e ketchup di carota; filetto d’anatra, patata dolce, porri saltati al burro e vino bianco. Una carta dei vini europei in costante evoluzione completa questo piacevole intermezzo gastronomico.

Marmar 7 rue Fodéré 06000 Nizza (Francia)

Le Kermer

Questo ristorante situato nella Penisola di Rhuys, frutto della collaborazione riuscita tra due chef esperti, si trova all’interno di un autentico edificio bretone, facilmente riconoscibile per la sua facciata in pietra e gli infissi blu. All’interno, il bistrot contemporaneo unisce con gusto elementi tradizionali e moderni: travi a vista, un camino d’epoca e cucina a vista creano un’atmosfera accogliente e conviviale.

Il merluzzo di Kermer

Il menu propone ricette generose e impeccabilmente realizzate, che celebrano il terroir bretone: la tarte di porri, andouille e senape è un perfetto esempio di raffinatezza e golosità. Oltre a un allettante menu pranzo, la carta à la carte risulta particolarmente invitante.