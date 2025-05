 Dalla pasticceria alla ristorazione, Debora e Nicola Massari aprono il Cardinale

Nel pieno centro di Milano, in via Freguglia 2 a pochi passi dal tribunale, i fratelli Debora e Nicola Massari, figli del maestro pasticciere Iginio, inaugurano il ristorante Cardinale. Un format contemporaneo, altamente curato e pensato per essere scalabile e replicabile, che unisce alta gastronomia italiana ed efficienza operativa.

I soci del ristorante Cardinale

«Cardinale è un progetto a cui abbiamo lavorato con passione e dedizione - afferma Debora Massari - Vogliamo offrire ai nostri clienti un'esperienza che vada oltre il semplice pasto, un momento di piacere e condivisione in un ambiente accogliente. Milano è la città ideale per lanciare questo nuovo format, che rappresenta un'evoluzione naturale del nostro percorso nel mondo della ristorazione e che da sempre è il più grande test di mercato in Italia».

Alta cucina accessibile e replicabile: la mission di Cardinale

Cardinale nasce quindi con l’obiettivo di offrire un’esperienza gastronomica accessibile, senza rinunciare alla qualità delle materie prime e alla cura nei dettagli. Il concept evolve il modello di ristorazione italiana in chiave democratica e si fonda su solidità imprenditoriale e competenze trasversali. Questo grazie alla collaborazione con soci esperti in settori come l’automotive come l'ingegner Lorenzo Benussi, la sostenibilità con l'ingegnera Roberta Cioffi o la metallurgia, con l'imprenditore Paolo Coglio.

Cardinale: Tartare

Il progetto ambisce a coniugare qualità, controllo e replicabilità per proporre un’esperienza coerente in ogni punto vendita. La cucina si distingue per metodi di preparazione brevettati, cotture a bassa temperatura, e tecnologie come gli ultrasuoni, elementi che garantiscono standard elevati a costi contenuti.

Cardinale: Vitello tonnato

Anche il nome Cardinale è frutto di un'attenta riflessione, come afferma la proprietaria Debora Massari: «Volevamo un nome che evocasse autorevolezza, eleganza e un senso di tradizione, ma allo stesso tempo che avesse una risonanza contemporanea e dinamica. Cardinale, nella sua più ampia semantica, rappresenta un punto di riferimento (punto cardinale), il rigore ideale (numero cardinale), proprio come vogliamo che sia la nostra cucina. Inoltre, il colore rosso cardinale è un colore caldo, accogliente, che richiama la passione per la cucina e l'attenzione all'ospitalità che sono alla base del nostro progetto. Ci posizioniamo in una fascia di prezzo media, con un'offerta gastronomica dall'identità forte e riconoscibile».

Un menu ispirato alla cucina italiana con tecniche d’avanguardia

La proposta gastronomica di Cardinale è un viaggio nella cucina italiana contemporanea, con piatti iconici e nuove interpretazioni, alcuni anche con processi brevettati. Il tutto sempre con un occhio di riguardo alla stagionalità e alle esigenze del contesto urbano. Vengono riproposti i piatti che hanno decretato il successo di Fermento a Brescia, sempre di proprietà dei fratelli Massari, e ora anche questo diventato Cardinale.

Cardinale: Hamburger

Tra i piatti signature troviamo Manzo all’olio di Scottona servita con patate al forno, ma anche grandi classici come il vitello tonnato, le mezze maniche alla carbonara, con mix di tre pepi, gli hamburger (Cardinale: con pecorino e salsa tartara. Al pepe verde e alla senape dolce e altri). Oppure il baccalà mantecato con suo latte di cottura aromatizzato all'alloro, la freschezza delle tartare di salmone (con dressing all'arancia e chutney di finocchio) e di tonno rosso (con dressing al lampone e chutney di mela, sedano e pepe di Timut), fino agli intramontabili risotti, con l'immancabile giallo alla Milanese.

Particolare attenzione è riservata al menu Asap (As Soon As Possible), perfetto per il business lunch veloce, con piatti del giorno a rotazione e servizio ottimizzato in tempi rapidi.

Dalla pasticceria alla cucina salata: l’approccio scientifico dei fratelli Massari

La filosofia della pasticceria, fatta di rigore e bilanciamento, viene applicata da Debora e Nicola Massari alla cucina salata, per offrire una qualità costante e replicabile. Questo metodo consente di mantenere alto il livello creativo, senza sacrificare coerenza e controllo. Una precisione derivata dalla scuola di alta pasticceria da dove vengono Debora e Nicola.

Cardinale: Cheesecake

La solidità di questo metodo libera l'espressione personale da imprevisti e approssimazioni, in un approccio quasi ingenieristico.

«Ma non si tratta di ripetizione meccanica - afferma Nicola Massari - è coerenza stilistica, cura nel dettaglio, volontà di garantire un'esperienza perfetta in ogni occasione. Un modo per dare valore al gesto quotidiano, rendendolo straordinario attraverso la disciplina. In questo senso, la pasticceria non è più solo l'ultima voce del menù, ma una filosofia che può attraversarlo tutto, trasformando la cucina in un racconto coerente, preciso, e profondamente umano».

Design metropolitano e ospitalità su misura nel cuore di Milano

L’ambiente di Cardinale è stato progettato con materiali di pregio, illuminazione studiata e uno stile che unisce eleganza e funzionalità. Il progetto porta la firma degli architetti Gianluca Gallucci e Pierfrancesco Terlizzi, con la realizzazione a cura di Imago srl. Il logo Cardinale, ideato dall’Accademia LABA, integra estetica e identità del brand.

L'interno del ristorante Cardinale

Colazioni di alta qualità e caffetteria d'eccellenza firmata Lavazza 1895

Entro l’estate, il menu sarà arricchito da colazioni dolci e salate, tra cui croissant artigianali, torta di rose, pancake, omelette soufflé e yogurt con granole selezionate, omelette soufflé, croque monsieur, uova strapazzate con guanciale croccante. La proposta caffè specialty include il blend Cocoa Reloaded e le Single Origin 1895 by Lavazza, disponibili anche in estrazioni alternative.