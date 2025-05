“I Massimi” a Roma: la nuova pizzeria immersa nel verde della Riserva Naturale

Nel cuore della Riserva Naturale dei Massimi, nella zona Portuense di Roma, apre le porte una nuova pizzeria che unisce natura, tradizione e convivialità. “I Massimi” nasce accanto al centro sportivo Grifone Calcio, portando nel quadrante sud-ovest della capitale una proposta gastronomica firmata dal pizzaiolo Alessio Muscas e dal maestro pasticcere Attilio Servi.

Pizze e fritti da I Massimi

Un progetto che ha il sapore autentico della romanità, concepito da un gruppo di amici con l'ambizione di raccontare l'anima di Roma in Italia e all'estero. Grandi spazi interni ed esterni accolgono gli ospiti in un'atmosfera rilassata, perfetta per condividere momenti di gusto immersi nel verde. La pizzeria “I Massimi” si propone così come un nuovo punto di riferimento per chi ama la pizza romana e desidera viverla in un contesto informale ma curato, dove il piacere dello stare insieme è protagonista.

Alessio Muscas, pizzaioli de I Massimi

Verde e relax: la location unica de I Massimi

La location de I Massimi è un'oasi di tranquillità immersa nel verde della Tenuta omonima, un contesto naturale che regala un senso immediato di relax. Gli spazi ampi e accoglienti, arredati con gusto moderno e colori pastello, si articolano tra una sala interna elegante e un grande giardino esterno, per un totale di circa 200 coperti, suddivisi tra 80 posti al chiuso e 120 all'aperto. Un luogo ideale per vivere momenti di convivialità, tra natura, buona cucina e atmosfera informale.

Tavoli immersi nel verde nel giardino de I Massimi
L'ampio locale de I Massimi
Tavolo con vista sul giardino da I Massimi

Le pizze de I Massimi

Da “I Massimi”, Alessio Muscas porta la sua iconica pizza romana bassa e croccante, realizzata con un impasto studiato ad hoc e nuovi topping che combinano creatività e gusto. Tra le proposte, oltre alle classiche, spiccano la Diavola per Capello, con sugo alla 'nduja, spianata piccante, stracciatella, mozzarella e fili di peperoncino; la Marinara di Mare, con olio all'aglio, alici, basilico e origano; e la Quattro Formaggi + 1, arricchita da gorgonzola piccante.

Diavolo per capello da I Massimi
Spaghetti aglio e olio fritti da I Massimi
Margherita de I Massimi
Carriettiera da I Massimi
Pizza con prosciutto crudo e pecorino da I Massimi

Il menu prevede anche una formula degustazione con pizze spicchiate e fritti selezionati. Tra gli antipasti si trovano fritti tradizionali come supplì, crocchette di patate e spaghettoni fritti aglio e olio, ma anche originali pizze baciate - da provare quella con porchetta e cicoria - e il maritozzo farcito con vitello tonnato. Per l'aperitivo, una proposta sfiziosa a base di taglieri, fritti e crostini.

I fritti da I Massimi
Bigne tre gusti da I Massimi
Maritozzo de I Massimi

La parte dolce del menu è firmata dal maestro pasticcere Attilio Servi, che propone delizie come il tris di bignè (cioccolato fondente, crema, pistacchio) e colomba o panettone accompagnati da tre creme. Un'esperienza che unisce romanità, creatività e convivialità in un contesto immerso nel verde.