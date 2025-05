Ferrari Trento e-Bike Green Tour, il cicloturismo tra bollicine e paesaggio

Ferrari Trento inaugura una proposta dedicata a chi cerca esperienze all’aria aperta capaci di coniugare scoperta del territorio, sostenibilità e cultura enogastronomica. Il Ferrari Trento e-Bike Green Tour si sviluppa come itinerario giornaliero tra le colline e i vigneti trentini, abbinando la mobilità dolce alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Ferrari Trento lancia l‘e-Bike Green Tour

Un itinerario completo tra città, vigneti e arte

Il percorso, pensato per un numero contenuto di partecipanti, parte dalla sede storica delle Cantine Ferrari per dirigersi verso il centro di Trento, dove è prevista una tappa culturale al MUSE, il Museo delle Scienze progettato da Renzo Piano. La pedalata, sostenuta dalle biciclette elettriche fornite dall’organizzazione, consente di affrontare agevolmente la salita tra i vigneti fino a Villa Margon, residenza cinquecentesca oggi sede di rappresentanza del gruppo Lunelli.

A Villa Margon gli ospiti saranno accolti per una pausa gastronomica

A Villa Margon gli ospiti sono accolti per una pausa gastronomica nel giardino della residenza. Il pic-nic, curato da Locanda Margon, ristorante stellato del gruppo, propone una selezione di specialità locali da degustare all’aperto, in un contesto che permette di apprezzare con tranquillità la quiete del paesaggio vitato. Al termine del tour, la giornata si conclude con la visita guidata alle Cantine Ferrari, dove viene raccontato il metodo di produzione delle bollicine Trentodoc. Il percorso si chiude con un brindisi finale.

Un turismo lento e attento al territorio

Il tour si svolge ogni ultimo venerdì del mese, da maggio a settembre, ed è realizzato in collaborazione con SportNatureTravel, agenzia specializzata in turismo outdoor. La durata complessiva è dalle 8.30 alle 16.00 e il costo è di 170 euro a persona, comprensivo di e-bike, guida certificata, assicurazione, ingresso al museo, pranzo con bevande e visita in cantina. È possibile organizzare l’esperienza anche in date alternative per gruppi di almeno otto persone.

Il Ferrari Trento e-Bike Green Tour nasce dalla volontà di offrire un modo diverso di vivere il Trentino

«Il Ferrari Trento e-Bike Green Tour nasce dalla volontà di offrire un modo diverso di vivere il Trentino, attraverso un’esperienza sostenibile e culturale», spiegano dall’organizzazione. «L’obiettivo è promuovere un turismo consapevole che valorizzi non solo il vino, ma anche il paesaggio e la storia del territorio».