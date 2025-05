Relais I Due Roccoli: ospitalità tra natura, eleganza e gusto sul lago d'Iseo

C'è una meraviglia che si deve conquistare, risalendo tornanti e stradine solitarie da Iseo fino alla cima della collina: è il Relais I Due Roccoli, boutique hotel immerso in un parco di dieci ettari che domina dall'alto tutto il lago d'Iseo. Il panorama è impagabile: Monte Isola e i piccoli borghi bresciani e bergamaschi sembrano una mappa viva stesa ai piedi degli ospiti, che possono godere di questa vista dalle terrazze e dalla sala della prima colazione.

Il Relais I Due Roccoli è un boutique hotel che domina il lago di Iseo

I Due Roccoli: una tenuta storica trasformata in relais di charme

Nato dalla visione del precedente proprietario che, negli anni '90, trasformò una tenuta di campagna in un angolo di charme, oggi il Relais è ancora più splendente grazie alla nuova proprietà, un'importante casa vinicola di Franciacorta, che ha saputo mantenere intatto il fascino originario aggiungendo dettagli preziosi.

Il Relais I Due Roccoli si compone di 26 camere

Le 26 camere, alcune con balconcini romantici e altre con terrazze panoramiche, offrono a tutti gli ospiti un mix di eleganza classica e comfort moderno: bagni rinnovati, minibar, tv, internet veloce e dehors arredati sono solo alcuni dei servizi pensati per rendere il soggiorno memorabile. La privacy è assoluta, così come il silenzio dato dalla posizione immersa nella campagna, interrotto semmai soltanto dalla voce degli uccelli del bosco.

Il ristorante: cuore gastronomico del relais I Due Roccoli

Al piano terra, affacciato sul verde, il ristorante gastronomico rappresenta il cuore pulsante del Relais. Con una cinquantina di coperti, la sala si apre con grandi vetrate che in estate si trasformano in un dehors fresco e luminoso. Colonne in pietra, un grande caminetto e tavoli adornati da tovagliati lunghi e fiori freschi creano un ambiente che ricorda un elegante gazebo immerso nella natura. Non è un caso, perciò, che il Relais sia anche meta prediletta per eventi esclusivi: matrimoni, meeting aziendali e cene di gala trovano qui la cornice ideale, senza mai disturbare chi cerca solo relax, intimità e silenzio.

Il ristorante gastronomico rappresenta il cuore pulsante del Relais I Due Roccoli

La cucina è affidata a due chef di origine rumena, in Italia da oltre vent'anni, che guidano due brigate distinte: una dedicata al ristorante e l'altra agli eventi. Il saluto agli ospiti è un piatto simbolo: pesce di lago in carpione, un omaggio raffinato alla tradizione locale. La carta, aggiornata periodicamente, propone un viaggio tra carne e pesce, sempre nel segno della stagionalità e della freschezza.

Un piatto del ristorante del Relais I Due Roccoli

Portate eleganti e ben calibrate tra gusto e presentazione: una ricerca continua che si riflette anche nell'atmosfera del locale, resa speciale da una musica lieve e da un servizio discreto. Nella scelta delle portate, un ulteriore motivo di interesse è lasciarsi guidare tra le eccellenze del territorio.

Un piatto del ristorante del Relais I Due Roccoli

Accanto al menu, la carta dei vini non è da meno. Ampia e ben strutturata, privilegia naturalmente le migliori etichette di Franciacorta, a partire da Conti Ducco fin dal saluto di benvenuto, con una selezione capace di accompagnare ogni portata e soddisfare anche gli intenditori più esigenti. Oltre alle bollicine si possono assaggiare anche i vini fermi denominati Curtefranca, gli autoctoni bianchi e rossi che precedevano la trasformazione del territorio avviata tra gli anni '60 e '70 dalla geniale intuizione dell'enologo Ziliani, che, riconoscendo un terroir simile a quello della Champagne, ha creato la fortuna di questo territorio.

I Due Roccoli, un soggiorno tra ospitalità, silenzio e paesaggio

Il Relais I Due Roccoli non è solo un hotel o un ristorante: è un'esperienza che intreccia natura, arte e gusto, e regala agli ospiti momenti sospesi, proprio come la collina che lo ospita.