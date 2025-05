Hotel Bristol Palace, il cuore Liberty di Genova dove il tempo si ferma

C'è un luogo a Genova dove il fascino non teme il passare degli anni. È il Bristol Palace, elegante palazzo Liberty che, sin dalla sua apertura nel 1905, racconta la storia di una città marinara e nobile, vivace e misteriosa. Nel 2023, l'hotel ha tagliato il traguardo delle cinque stelle, confermando il suo ruolo di protagonista nel cuore del capoluogo ligure. Parliamo di un hotel che, in pieno stile genovese, nasconde il suo fascino dietro un portone fra i tanti sotto i portici, svelando i suoi tesori (a particolare dallo scalone ovale che è un gioiello architettonico di equilibrio e sobria eleganza).

Hotel Bristol Palace Genova: l'entrata sotto i portici

Fra le perle del gruppo Duetorrihotels e membro di "Locali Storici d'Italia" e "Preferred Hotels & Resorts L.V.X.", il Bristol ha saputo mantenere intatto il suo spirito, aggiornando al contempo la sua offerta per accogliere una clientela moderna, cosmopolita ed esigente. Superare la sua porta girevole è come fare un salto indietro nel tempo: saloni sontuosi, arredi d'epoca, stucchi, specchi e la ricordata maestosa scala ellittica che, secondo la leggenda, ispirò Alfred Hitchcock per il suo "Vertigo".

Camere e suite: dormire nella storia di Genova

Le 133 camere e suite del Bristol Palace sono un tributo alla bellezza. In gran parte arredate in stile Liberty, offrono un mix perfetto tra eleganza classica e comfort contemporaneo. Nelle stanze non si trova solo un letto su cui riposare, ma un rifugio nel passato dove ogni dettaglio - dai parquet restaurati alle tappezzerie pregiate - è pensato per regalare una vera esperienza di ospitalità.

Hotel Bristol Palace Genova: suite Superba
Hotel Bristol Palace Genova: camera
Hotel Bristol Palace Genova: junior suite

La suite presidenziale "La Superba", ampia 170 metri quadrati, è un vero capolavoro: due camere da letto, un ampio salotto e bagni dotati di spa private con cromoterapia, calidarium e bagno turco. Una chicca dedicata non a caso a una città fiera come Genova. Non mancano le Family Room per chi viaggia con bambini, le camere accessibili per ospiti con ridotta mobilità, e un'attenzione particolare anche per gli amici a quattro zampe, con un servizio completo di doggy care.

I servizi: ogni esigenza trova risposta

Il Bristol Palace è molto più di un hotel: è un microcosmo dove ogni ospite può trovare il proprio angolo ideale. Il garage con valet parking, la connessione Wi-Fi gratuita in tutto l'hotel, la terrazza panoramica che si anima nei mesi estivi, gli spazi comuni eleganti e accoglienti: tutto è pensato per rendere il soggiorno un momento unico.

Hotel Bristol Palace Genova: lo scalone visto dall'alto
Hotel Bristol Palace Genova: altra immagine del mitico scalone da vertigini
Hotel Bristol Palace Genova: la vetrata sul soffitto dello scalone

Particolarmente suggestivo è lo scalone in marmo bianco, con la sua struttura ellittica che si avvita verso l'alto come un sogno. Chiunque passi dal Bristol, prima o poi, alza lo sguardo e resta incantato da questa vertigine di bellezza, chiedendosi come si regga quello scalone che sale verso la vetrata colorata del tetto.

Hotel Bristol Palace Genova: la sala Paganini

L'hotel dispone di 8 sale meeting, la più grande delle quali - la sala Paganini di 140 metri quadri - è stata oggetto di una recentissima e profonda ristrutturazione che ne ha valorizzato l'eleganza. Richiamando il nome del grande violinista e compositore genovese, la sala Paganini eredita il fascino del Salone delle Feste che nel Novecento intratteneva presso il Bristol reali e premi Nobel, con tante novità. Arredi moderni, luci modulabili e personalizzabili, un comparto tecnologico all'avanguardia e tre diverse configurazioni spaziali la rendono perfetta per il segmento meeting e convention, ma anche per cene, feste private, cerimonie e aperitivi. I fasti di un tempo si ripresentano così aggiornati al tempo presente e integrati con la tecnologia più moderna.



Il ristorante Giotto: il gusto della Liguria

Nel ristorante "Giotto", ogni pasto è all'insegna dei sapori autentici. I piatti, realizzati con materie prime locali di altissima qualità, raccontano la Liguria senza nostalgie, con leggerezza e maestria. Dal pesto genovese profumatissimo alle focacce fragranti, dai piatti di mare alla carne dell'entroterra, ogni boccone è un viaggio nel gusto.

Hotel Bristol Palace Genova: il ristorante Giotto

La location stessa, tra affreschi fin de siècle e parquet originali, contribuisce a rendere ogni colazione, pranzo o cena un'esperienza da ricordare. Non manca, per chi ama i momenti più informali, l'Old Fashion Bar, dove sorseggiare cocktail classici o creativi in un'atmosfera rilassata, magari in terrazza, godendosi l'aria salmastra che arriva dal vicino mare.

Genova: una città da vivere senza fretta

Soggiornare al Bristol Palace significa avere Genova a portata di mano. Il centro storico è una fitta rete di caruggi, tra palazzi nobiliari e botteghe antiche che raccontano storie di mercanti e marinai. La Lanterna, simbolo della città, svetta a pochi minuti d'auto. Il Porto antico, rinnovato da Renzo Piano, ospita l'Acquario più grande d'Europa e il Galata Museo del Mare.

Genova: la Lanterna
Genova: il Porto antico
Genova: l'acquario
Genova: il Galata Museo del Mare
Genova: Palazzo Rosso

Per chi ama perdersi tra arte e cultura, Genova offre una rete museale straordinaria: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi, la Galleria d'Arte Moderna, Villa Croce e molti altri spazi che custodiscono capolavori italiani ed europei. E quando si vuole semplicemente respirare, basta una passeggiata verso Boccadasse, il borgo di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato.

Duetorrihotels: una firma di eccellenza

Dal 2012 il Bristol Palace è parte della collezione Duetorrihotels, gruppo italiano che ha fatto della valorizzazione dell'ospitalità storica la propria missione. Con strutture di punta a Bologna, Verona, Firenze e Milano, oltre alla perla genovese, Duetorrihotels è sinonimo di accoglienza, attenzione ai dettagli e rispetto delle tradizioni locali. Non è solo una questione di lusso, ma di autenticà: ogni hotel del gruppo è pensato come un luogo vivo, che dialoga con la città e i suoi ospiti.

Una storia di fascino, arte e memoria

Il Bristol Palace ha vissuto molte vite: salotto della nobiltà genovese, quartier generale durante la seconda guerra mondiale, sede del Comitato italiano di liberazione. I suoi saloni hanno accolto reali, scrittori, artisti e politici. Da Edmondo De Amicis a Luigi Pirandello, da Vittorio De Sica ad Alberto Sordi, fino ad arrivare a Renzo Arbore e Colin Firth. Ogni angolo dell'hotel custodisce storie che si intrecciano con quelle della città: gli antichi vasi di ceramica, l'argenteria preziosa, le porcellane di Capodimonte, tutti dettagli che parlano di un lusso autentico, mai ostentato.

Sostenibilità: l'eleganza del rispetto

Il Bristol Palace guarda al futuro con occhi attenti all'ambiente. Dalla riduzione delle emissioni di CO2 grazie all'illuminazione a led, all'eliminazione della plastica monouso sostituita con materiali naturali, fino alla valorizzazione delle filiere corte per il comparto food: ogni gesto è pensato per lasciare un'impronta più leggera sul pianeta. Il futuro è sostenibile anche in hotel che fanno della storia il loro punto di forza. Una lezione di stile che parte dal passato ma guarda lontano.