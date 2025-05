Cicinin: un salotto torinese tra storia, sapori e design

Nel cuore di Piazza Bodoni, uno storico bar cittadino rinasce grazie alla direzione creativa di Velvet Studio. Un omaggio contemporaneo al genius loci sabaudo, che unisce la cucina della memoria a un design carico di emozioni. Nel cuore nobile e artistico di Torino, a pochi passi dal Conservatorio Giuseppe Verdi, Cicinin riaccende le luci di uno dei luoghi più iconici per intere generazioni torinesi: L’Antico.

Il Cicinin

Cicinin, una nuova identità

Un bar che, tra gli anni Ottanta e Duemila, è stato punto di riferimento per studenti, musicisti, bambini e nonni. Un vero salotto urbano, animato da note, conversazioni e ricordi. Oggi quel luogo rinasce con una nuova anima, senza però perdere la voce che lo ha reso speciale. A volerlo fortemente sono stati Gian Luca e Andrea, amici di lunga data uniti dal desiderio di riportare vita e socialità in una piazza che conoscono e amano profondamente. Il loro sogno condiviso? Creare un luogo autentico e accogliente, dove ci si possa sentire a casa dalla colazione alla sera, in un’atmosfera fatta di bellezza e semplicità.

Una delle sale interne del Cicinin

A dare forma a questa visione è stato Velvet Studio, con la direzione creativa di Gianluca Bocchetta, già noto per i suoi progetti di rigenerazione urbana a Torino (Muro, Barriera Design District, Tan Street, Totzo, Tutto fa brodo...). Il risultato è uno spazio che ascolta la memoria del passato e la reinterpreta con leggerezza, restituendo a L’Antico un’identità nuova: vibrante, sincera, viva.

La seconda sala del Cicinin

L'idea gastronomica di Cicinin

Il concept gastronomico di Cicinin nasce da un’idea semplice ma brillante: “Cicinin”, che in piemontese significa “piccolini”. Le ricette della tradizione sabauda vengono reinterpretate in formato ridotto: porzioni abbastanza generose da soddisfare, ma abbastanza contenute da stimolare la curiosità e invitare all’assaggio. Un modo nuovo di gustare i sapori di sempre, con leggerezza e condivisione.

Il bancone del Cicinin

Il dehors di Cicinin, tra passato e futuro

Affacciato su Piazza Bodoni, il grande dehors di Cicinin diventa un vero e proprio palcoscenico urbano: il luogo ideale dove sorseggiare un caffè, un vermouth o gustare un cicinin, osservando la città che si muove e si trasforma. Un ritorno romantico, ma con lo sguardo rivolto al presente, che saprà farsi notare per la sua capacità di unire identità, cucina e bellezza in un unico gesto quotidiano.