Hotel Solvie, il nuovo rifugio di luce e benessere tra le Alpi di Falzes

Un ampio giardino baciato dal sole accoglie gli ospiti in un’atmosfera luminosa e rilassante. Le nuove stanze e suite, arredate con cura e attenzione ai dettagli, si affiancano a una spa elegante e spaziosa, pensata per offrire a ciascuno il proprio angolo di benessere. Le vasche e le piscine infinity regalano viste mozzafiato su orizzonti sconfinati, mentre i nuovi ristoranti e gli spazi comuni rinnovati completano l’esperienza.

Il giardino dell'Hotel Solvie

A giugno, a Falzes, nei pressi di Brunico, riapre completamente rinnovato l’Hotel Solvie, il cui nome - che evoca una “via soleggiata” - riflette lo spirito del nuovo progetto intrapreso dalla famiglia Winkler. Un progetto ambizioso, che non si limita all’estetica ma che mira a rivoluzionare il concetto stesso di ospitalità. Solvie si trasforma così in un rifugio di charme, dall’architettura contemporanea e dai toni raffinati, immerso nel verde e incorniciato dal maestoso panorama alpino.

Qui si pratica l’arte del vivere bene, seguendo i propri ritmi e desideri. Solvie è una rêverie da vivere a occhi chiusi, lasciandosi accarezzare dal calore del sole, immersi nelle piscine panoramiche, nelle vasche idromassaggio o nei salottini intimi distribuiti nel giardino arioso. Ogni istante è un invito al relax, in un luogo dove il benessere è il filo conduttore di tutta l’esperienza.

Il giardino con piscina dell'Hotel Solvie

«I Winklerhotels stanno entrando in una nuova era, con l’Hotel Solvie abbiamo creato un concetto davvero straordinario, un luogo dove ognuno può esprimersi liberamente, dove ognuno trova il proprio spazio per coltivare le proprie passioni. Solvie è luce che si diffonde ovunque e che riempie la vita» commenta la famiglia Winkler, «abbiamo scelto un approccio che ci differenzia dalle altre nostre strutture e ci porta su un nuovo percorso incentrato sul benessere e sulla salute».

Camere e suite dell'Hotel Solvie

Le camere dell’hotel Solvie rappresentano la perfetta sintesi tra eleganza, comfort e design contemporaneo, pensate per offrire agli ospiti un’esperienza abitativa all’insegna del relax e del contatto con la natura. Ogni ambiente è arredato con cura, privilegiando materiali naturali, colori caldi e linee pulite che trasmettono una sensazione di accoglienza e armonia. Le nuove suite e le stanze si distinguono per spazi generosi, luce naturale abbondante e viste mozzafiato sul paesaggio alpino circostante. Grandi vetrate e terrazze panoramiche permettono di vivere la montagna anche dall’interno, mentre l’attenzione al dettaglio - dai tessuti alle finiture - restituisce un senso di intimità e raffinatezza.

La Suite Luss dell'Hotel Solvie, con terrazza da 200 mq e piscina infinity privata
La camera Vie dell'Hotel Solvie
La camera Sol dell'Hotel Solvie
La camera Ray dell'Hotel Solvie
La suite Luss dell'Hotel Solvie
La terrazza della camera Air dell'Hotel Solvie

Le camere sono dotate di ogni comfort moderno: letti king-size, bagni spaziosi con docce walk-in o vasche da bagno, angoli lettura o salottini, riscaldamento a pavimento, impianti domotici e, in molte, anche sauna privata o accesso diretto al giardino. Ogni tipologia è stata pensata per rispecchiare il concept di Solvie: la libertà di sentirsi bene, ovunque, in un ambiente dove ogni elemento contribuisce al benessere e al riposo. Che si scelga una suite con vista sulle montagne o una camera con accesso diretto al giardino, ciò che accomuna tutte le sistemazioni è il senso di pace e libertà che vi si respira.

Il ristorante dell'Hotel Solvie

Il ristorante dell’Hotel Solvie, situato a Falzes in Alto Adige, offre un’esperienza gastronomica che unisce la tradizione alpina alla leggerezza della cucina mediterranea. L’attenzione alla qualità è evidente nella scelta degli ingredienti, provenienti in gran parte da fonti locali: erbe aromatiche, frutta e verdura coltivate nell’orto di casa, latte e uova dal maso di proprietà e carne selezionata da allevatori del territorio. Il concept culinario si ispira alla filosofia del Sensual Healthy Food, proponendo piatti leggeri, equilibrati e ricchi di gusto, con opzioni vegetariane, vegane e senza glutine.

La giornata inizia con una ricca colazione servita fino alle 11:30, mentre la cena è un viaggio tra sapori e creatività, da gustare in una sala con vista panoramica sulle montagne. Gli ospiti possono scegliere di mangiare anche all’aperto, sulla terrazza o a bordo piscina, per un’esperienza ancora più rilassante. Il bar dell’hotel completa l’offerta con drink ricercati e lounge music, in un ambiente elegante e accogliente.

Spa e benessere all'Hotel Solvie

Ma il benessere non si ferma a tavola: Solvie è un’oasi di rigenerazione totale. Gli spazi dedicati alla salute e al fitness includono una sala yoga interna, una piattaforma all’aperto accanto al laghetto naturale, una sala meditativa e un’area fitness attrezzata. Qui a Falzes, il concetto di benessere a 360 gradi è una promessa mantenuta.

Il laghetto naturale dell'Hotel Solvie (foto Kottersteger)

La spa del Solvie è un invito a ritrovare l’armonia con se stessi, grazie a spazi pensati per il relax profondo e continuo. Dalla spettacolare “Skypool relax only” all’ultimo piano, alla piscina infinity e al laghetto naturale nel giardino, fino alla piscina interna con area lounge e jacuzzi, tutto è concepito per rallentare il tempo e immergersi in una sensazione di benessere che accompagna ogni momento della giornata. Le esperienze sensoriali proseguono con la sauna alle erbe e argilla, la sauna finlandese e il bagno di vapore aromatico, mentre le aree relax distribuite tra giardino e spa offrono angoli di quiete per rigenerare corpo e mente. Ogni sala ha un nome evocativo: l’Horizon relax room affacciata sull’orizzonte al tramonto, la Spa dream relax room dove lasciarsi andare ai sogni, e la Meditation relax room, spazio ideale per chi desidera svuotare la mente e praticare mindfulness in un’atmosfera sospesa e ispirante.

La Skypool dell'Hotel Solvie

Le esperienze firmate Solvie completano l’offerta con attività che trasformano ogni soggiorno in qualcosa di unico: escursioni guidate, tour in bici personalizzati, lezioni di equitazione, golf, tour in auto sportive e, in inverno, giornate sugli sci grazie allo skibus attivo ogni 15 minuti per il Plan de Corones. Un soggiorno al Solvie è molto più di una vacanza: è un’immersione nel benessere autentico, in connessione con la natura e con sé stessi.