Sapori d'Italia con uno sguardo al futuro: la filosofia gastronomica di Al Gallione

Nel cuore verde della provincia di Varese, affacciato sulla pittoresca ciclopedonale del lago, Al Gallione apre una nuova stagione all'insegna del gusto e dell'ospitalità. Immerso in una cornice naturale rigogliosa e tranquilla, il ristorante è il luogo ideale per chi desidera prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana e godersi un momento di autentico relax.

Il giardino di Al Galione

Cura per i dettagli, ampi spazi all'aperto e una doppia anima caratterizzano il locale: da un lato la convivialità informale del bistrot, dall'altro la raffinatezza di una cucina italiana reinterpretata in chiave contemporanea.

Due anime, un'unica visione del gusto

Al Gallione si articola in due ambienti distinti ma complementari, uniti da una sola filosofia: offrire un'esperienza gastronomica autentica e memorabile. Da un lato, la zona lounge-bistrot accoglie gli ospiti in un'atmosfera informale, ideale per un aperitivo al tramonto, una pizza fragrante, un hamburger gourmet o un pranzo di lavoro veloce ma curato. Dall'altro, il ristorante propone una cucina italiana tradizionale rivisitata in chiave moderna: piatti creativi ma accessibili, dove la qualità delle materie prime viene valorizzata da accostamenti originali e sorprendenti.

La sala interna di Al Galione

Al Gallione, una location immersa nella natura

Situato in una posizione privilegiata, Al Gallione è circondato dal verde e si affaccia direttamente sulla pista ciclopedonale del lago di Varese. Un'oasi di tranquillità perfetta per una sosta rigenerante durante una passeggiata o un giro in bicicletta. Gli ampi spazi esterni, arredati con gusto, creano un'atmosfera rilassata e accogliente, perfetta per ogni momento della giornata: dall'aperitivo alla cena sotto le stelle.

I tavoli esterni di Al Galione, perfetti per un aperitivo

Al Gallione è anche la cornice ideale per eventi speciali: matrimoni, cerimonie, compleanni, pranzi o cene aziendali. La struttura è completamente personalizzabile per ospitare eventi privati, garantendo un servizio attento e caloroso, pensato per far sentire ogni ospite come a casa.

Al Gallione, una cucina di qualità tra tecnica e passione

Al Gallione l'esperienza gastronomica nasce dall'incontro tra tradizione e innovazione. La cucina si ispira ai grandi classici della tradizione italiana, reinterpretati con creatività e uno sguardo contemporaneo. Ogni piatto è pensato per valorizzare la stagionalità degli ingredienti e l'eccellenza delle materie prime locali, selezionate con attenzione per garantire freschezza, autenticità e sapore.

Il forno Josper di Al Galione

Elemento distintivo della proposta è l'utilizzo del forno Josper, una griglia a carbone di ultima generazione che conferisce a carni, pesce e verdure un gusto deciso e una nota affumicata inconfondibile. Anche la pasticceria, rigorosamente fatta in casa, contribuisce a rendere ogni esperienza al tavolo completa e memorabile. A guidare la cucina è lo Chef Antonio Stoico, affiancato da una brigata giovane ma con esperienze internazionali alle spalle. Insieme, portano in tavola piatti che sanno unire tecnica, passione e originalità, regalando agli ospiti un viaggio tra sapori autentici e combinazioni sorprendenti.

Le animelle di Al Galione 1/3 Il risotto di Al Galione 2/3 Il gelato Rimagnum di Al Galione 3/3 Previous Next

Tra le creazioni che meglio raccontano l'identità del ristorante ci sono le pappardelle con crema di Parmigiano 36 mesi, whisky torbato, pepe e semi di girasole, un primo piatto che colpisce per il suo perfetto equilibrio tra intensità e delicatezza. Non meno iconico è il controfiletto di manzo, servito con il suo fondo, patate rustiche al rosmarino e cipolle rosse di Tropea sott'aceto: una vera celebrazione del gusto e della cottura al Josper.

I ravioli di Al Galione 1/6 Pranzo all'aperto da Al Galione 2/6 Le pappardelle di Al Galione 3/6 Gnocchi con i funghi di Al Galione 4/6 Costine con patate di Al Galione 5/6 Carciofo fritto di Al Galione 6/6 Previous Next

A completare l'esperienza, Al Gallione propone una selezione di vini curata nei minimi dettagli, con etichette italiane e internazionali in grado di valorizzare ogni piatto e accompagnare ogni momento con eleganza. Gli ospiti possono anche accedere alla cantina del locale, per scegliere personalmente il vino da degustare, accompagnati dai consigli esperti dello staff.