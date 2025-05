Tan Street: il nuovo hub torinese tra street food asiatico e design urbano

Nel cuore pulsante di Torino, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova, nasce Tan Street: un nuovo spazio gastronomico e culturale ideato da Velvet Studio. Ispirato alle metropolitane asiatiche, e in particolare alla celebre "Ramen Street" di Tokyo, questo luogo propone un'esperienza immersiva che unisce il meglio dello street food asiatico contemporaneo a un design fortemente narrativo.

Modernità e richiami alla cultura asiatica da Tan Street

L'ambiente richiama le suggestioni delle stazioni sotterranee giapponesi, con dettagli visivi come insegne luminose e lanterne moderne, capaci di trasportare i visitatori in un'atmosfera urbana dal forte impatto visivo. Il menù, pensato per un pubblico giovane e dinamico, propone piatti iconici come ramen e takoyaki, reinterpretati in chiave moderna per offrire sapori familiari ma innovativi.

La filosofia e la proposta culinaria di Tan Street

Tan Street rappresenta anche il primo passo di un progetto più ampio: diventare un punto di riferimento urbano in cui cibo, design e cultura si fondono, contribuendo attivamente alla trasformazione della Torino contemporanea. Questo spazio, frutto di un format scalabile e dinamico, unisce la cucina asiatica contemporanea a un design narrativo e visionario, offrendo un'esperienza immersiva e multisensoriale. Nonostante l'offerta gastronomica della città si sia arricchita negli ultimi anni con numerose aperture a tema orientale, mancava ancora un luogo capace di combinare diverse identità in un'unica proposta, che non si limitasse alla sola dimensione ristorativa.

La sala di Tan Street a Torino

L'offerta gastronomica di Tan Street riflette lo stesso spirito del progetto: pochi piatti iconici, scelti con cura, a prezzi accessibili, pensati per offrire un'esperienza rapida ma intensa, capace di evocare il fascino dell'Oriente. Questa visione contemporanea ha influenzato anche le scelte architettoniche: lontano dal minimalismo freddo e futurista, Velvet ha preferito dare vita a un ambiente caldo e immersivo, ideale per accogliere un'esperienza gastronomica innovativa e trasversale.

Velvet Studio presenta Tan Street

Dietro Tan Street c'è Velvet Studio, il laboratorio creativo guidato da Gianluca Bocchetta, noto per la sua capacità di trasformare gli spazi in esperienze immersive. Per questo progetto, lo studio ha ideato un vero e proprio viaggio sensoriale: una metropolitana immaginaria che da Torino conduce nel cuore vibrante dell'Asia, tra mercati notturni, neon colorati e l'energia travolgente delle grandi metropoli orientali.

Tan Street: gli involtini primavera 1/4 Tan Street: pollo in salsa 2/4 Altro scorcio sulla sala di Tan Street a Torino 3/4 Modernità e richiami alla cultura asiatica da Tan Street 4/4 Previous Next

«Abbiamo riflettuto sull'elemento di innovazione da introdurre: un design in parte evocativo, in parte la nostra personale interpretazione del concetto di asiatico contemporaneo. Alcuni elementi - come le insegne luminose, i banner con il traffico urbano, la fermata della metropolitana giapponese - sono richiami dichiarati. Altri spazi, invece, sono reinterpretazioni originali: lanterne moderne, controsoffitti metallici, decori pensati per far viaggiare lo sguardo dell'avventore mentre esplora sapori asiatici autentici, ma accessibili» dichiara il ceo e founder di Velvet, Gianluca Bocchetta.