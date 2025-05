Il Visibilio: quando la cucina toscana è un'esperienza tra caviale e dolci stellati

Tra i vigneti e gli uliveti di Castelnuovo Berardenga (Si), nel cuore più autentico del Chianti Classico, esiste un luogo in cui la cucina non si limita a nutrire: racconta, sorprende, coinvolge. È Il Visibilio, il ristorante fine dining da 12 coperti dell'hotel cinque stelle lusso The Club House, un antico casale che accoglie gli ospiti in un'atmosfera intima e rarefatta.

Il Club House de Il Visibilio

Qui, lo chef Daniele Canella dà forma a un'idea di cucina capace di fondere sapori della memoria e visioni contemporanee con una maestria che ha meritato la stella Michelin, riconfermata per il 2025, insieme al prestigioso premio “Passion Dessert” per l'eccellenza in pasticceria.

Il buio come ingrediente e la memoria come ispirazione

Ogni piatto al Visibilio è un esercizio di stile e di emozione. Lo chef Canella parte dai ricordi della propria infanzia, rievocando ingredienti come animelle e colombaccio, ma li elabora con una personalità nitida, spesso in chiave inaspettata.

L'insalata de Il Visibilio

Il menu degustazione, che si snoda in un crescendo di sapori e stimoli, è pensato per coinvolgere tutti i sensi. Il buio, ad esempio, non è solo un effetto scenico: è una scelta precisa che guida gli ospiti in un percorso dove i confini tra gusto, tatto e immaginazione si fanno più sfumati e profondi.

Sedano rapa e caviale nel menu de Il Visibilio

In cucina, Canella lavora con grande rispetto per la stagionalità e la materia prima, spesso utilizzando tecniche moderne come le fermentazioni e le cotture sous vide. Il suo piatto simbolo? “Sedano Rapa e Caviale”, che arriva in tavola come una piccola opera d'arte: millefoglie, fiore fermentato, purè e kombucha ricavato dagli scarti, in perfetta coerenza con un approccio gastronomico zero waste.

Anguilla e mela de Il Visibilio 1/3 I tacos di Chianina di Il Visibilio 2/3 La ribollita secondo Il Visibilio 3/3 Previous Next

L'equilibrio tra delicatezza e intensità, forma e funzione, fa di ogni portata un piccolo racconto da scoprire a ogni boccone.

Il rituale degustativo de Il Visibilio

Il percorso inizia con un infuso distillato da fiori ed erbe locali, prosegue con amuse-bouches da mangiare con le dita e attraversa piatti che oscillano tra la più schietta tradizione e la più sofisticata avanguardia.

Prima del finale dolce, spazio a un pre-dessert che prepara il palato a una vera e propria apoteosi di tecnica e poesia: il dessert, firmato Canella e riconosciuto dalla Michelin con il “Passion Dessert”, chiude l'esperienza con leggerezza, eleganza e una punta di magia. A completare il tutto, una piccola pasticceria che sembra sussurrare: “torna a trovarci”.

Vini? No. Kombucha, vermouth e brodi in abbinamento

Il sommelier e maître Paolo Tellaroli non si limita a proporre una cantina raffinata, fatta di etichette naturali, italiane e internazionali. Il vero colpo di scena è nella scelta degli abbinamenti alternativi: kombucha, vermouth e perfino brodi caldi diventano parte integrante del racconto sensoriale, creando un gioco armonico tra liquidi e solidi, caldi e freddi, chiari e scuri.

L'ingresso della struttura per Il Visibilio

Una squadra giovane e affiatata da Il Visibilio

Accanto a Daniele Canella, il sous chef Federico Bernini porta energia e visione, contribuendo con un tocco personale che arricchisce ogni piatto. In sala, il servizio è preciso, elegante ma mai rigido, affidato a un team giovane, appassionato e ben coordinato. La mise en place è essenziale, con la tovaglia bianca come tela neutra su cui far risaltare ogni dettaglio dell'esperienza.