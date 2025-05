Civitanova, torna GustaPorto: l'evento che accende l'estate tra mare e gusto

Il porto di Civitanova Marche (Mc) si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante dell'estate marchigiana. Sabato 14 giugno torna GustaPorto, l'evento che da otto anni apre la stagione con un'immersione autentica tra sapori, tradizioni e vita marinara. Un'intera giornata - e oltre (con eventi diffusi fino al 22) - per riscoprire il legame profondo tra la città e il suo mare, con escursioni in barca a vela, cucina di pesce da passeggio, animazioni, rievocazioni storiche e storie di porto raccontate in prima persona da chi lo vive ogni giorno.

GustaPorto a Civitanova: il 14 e 15 giugno il porto si trasforma in un villaggio del gusto

Il programma di GustaPorto a Civitanova Marche

Si parte in mattinata dal Mercato ittico comunale, che ospiterà l'Agorà, momento pubblico condotto da Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG5 Mediaset. Il tema al centro dell'incontro è chiaro: “Il mare come fonte di benessere e ambasciata dei territori interni”, con il contributo diretto di pescatori, ricercatori ed esperti del settore. Sarà anche l'occasione per assaggiare l'anteprima del Port Food, con i cuochi civitanovesi impegnati a proporre piatti di pesce da gustare camminando, in modalità “da passeggio”. Nel pomeriggio, dalle 14:30, il mare diventa protagonista in prima persona grazie alla veleggiata gratuita organizzata con il Club Vela. Su prenotazione, sarà possibile salire a bordo, solcare l'Adriatico e osservare Civitanova, l'entroterra marchigiano e i profili dei Monti Sibillini direttamente dall'acqua. Un modo diretto e coinvolgente per vivere il territorio dal punto di vista dei naviganti.

GustaPorto 2025: a Civitanova un weekend tra tradizioni marinare e cucina di pesce

Alle 16:00 apre ufficialmente il GustaPorto Village, che accompagnerà il pubblico fino al tramonto. Qui il porto si mostrerà in tutte le sue sfaccettature, tra stand gastronomici dove il pescato dell'Adriatico verrà interpretato dai cuochi locali, e abbinato a vini e birre del territorio, e momenti di animazione pensati per raccontare la vita dei “Moletti”. Si tratta di piccole rimesse per imbarcazioni, diventate nel tempo luoghi simbolici, quasi comunità del mare, dove convivono pescatori sportivi, sub e velisti. La manifestazione offrirà anche spettacoli artistici - che coinvolgeranno anche i cantieri navali locali -, laboratori per bambini e attività pensate per chi arriva in compagnia del proprio cane. Domenica 15 giugno, al mattino, si torna a guardare al passato con la rievocazione della pesca con la Sciabica, antica tecnica di piccola pesca che ha segnato la quotidianità delle coste marchigiane. Un momento che connette il presente con la memoria collettiva del territorio.

GustaPorto, fino al 22 giugno esperienze diffuse in città

Ma GustaPorto non si esaurisce nel weekend. Fino al 22 giugno, la città ospiterà infatti una rete di esperienze diffuse, tra menu a tema nei ristoranti aderenti - riconoscibili dal simbolo “Occhio a li Furbi”, in omaggio alla celebre specialità marinara civitanovese - e percorsi di shopping e accoglienza turistica in collaborazione con le strutture locali. Un'occasione per vivere Civitanova Marche in maniera più completa, restando in connessione costante con il mare e i suoi protagonisti.