Estate 2025 tra laghi e valli dell’Ossola: attività outdoor e cultura

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola si prepara ad accogliere visitatori con una proposta variegata di esperienze all’aperto. Tra percorsi trekking, itinerari per ciclisti e attività di svago, il territorio si presenta come luogo ideale per chi desidera coniugare natura, sport e cultura. «Il territorio è pronto per accogliere biker, trekker, famiglie e amici», commenta il presidente dell’ATL, Francesco Gaiardelli, sottolineando la varietà delle offerte tra laghi, montagne e valli.

Il Monte Giove (foto Marco Benedetto Cerini)

Ossola, bandiere Blu e aperture culturali

Nel 2025, il Distretto potrà vantare la conferma di quattro Bandiere Blu: tre sul Lago Maggiore (Cannobio, Cannero Riviera e Verbania Fondotoce – Isolino) e una sul Lago d’Orta (Lido di Gozzano). Questo riconoscimento premia la qualità ambientale, i servizi e la gestione sostenibile delle località lacustri.

I Castelli di Cannero, dopo un lungo restauro, riapriranno (foto Marco Benedetto Cerini)

Di particolare rilievo è l’inaugurazione, prevista per il 28 giugno, dei Castelli di Cannero, dopo un lungo restauro. I castelli, situati su isolotti nel Lago Maggiore, diventeranno un museo interattivo che permetterà ai visitatori di esplorare la storia delle fortificazioni quattrocentesche. Il sito rientra nel circuito Terre Borromeo e rappresenta un significativo arricchimento per l’offerta culturale della zona. Tra le attrazioni naturali, torna da giugno a settembre la visita alla Cascata del Toce, una delle più alte d’Europa con i suoi 143 metri di salto. Il luogo è accessibile da diversi punti, tra cui un balconcino in legno sospeso e il sentiero che percorre la via mercantile storica tra Milano e Berna. La cascata è anche un sito con rilevanza storica e culturale, apprezzato da artisti e letterati come Wagner, D’Annunzio e Carducci.

Ossola, proposte di trekking tra laghi e monti

Gli appassionati di trekking trovano numerose opportunità per esplorare il territorio. L’Anello di Quarna, di circa 10 km, è un percorso che parte da Cireggio, frazione di Omegna, e attraversa boschi silenziosi e paesi caratteristici come Quarna Sotto e Quarna Sopra, offrendo viste panoramiche sul Lago d’Orta.

La cascata del Toce (foto Marco Benedetto Cerini)

Per chi cerca una sfida maggiore, l’escursione da Cannobio al Monte Giove (9 km) propone un percorso immerso nei boschi di castagni e abeti rossi, con tappe in borgate abbandonate e un panorama a 360 gradi dalla vetta. Infine, nelle Valli dell’Ossola, il giro del Lago di Antrona è un itinerario di 6,5 km adatto a tutti, incluso famiglie con bambini, che consente di attraversare sentieri e passerelle fino alla Cascata Sajont, offrendo un’esperienza varia e coinvolgente.

Ossola: percorsi ciclabili tra storia del Giro d’Italia e paesaggi alpini

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola è un’area dell’Alto Piemonte che si distingue per l’ampia offerta di itinerari dedicati al ciclismo su strada e alla mountain bike, grazie alla sua particolare conformazione geografica e ai suoi scenari naturali. I percorsi, di diversi livelli tecnici, si snodano lungo specchi d’acqua, borghi e salite alpine. In occasione della 108ª edizione del Giro d’Italia, il Distretto ha mappato alcune tratte ciclabili ispirate alla competizione. Tra queste, l’ascesa all’Alpe Segletta, salita di 8,5 km con una pendenza media del 9%, affrontata per la prima volta dal Giro nel 1992. L’itinerario completo forma un anello di 43 km che attraversa la Valle Intrasca e l’Alto Verbano, offrendo scorci alpini di rilievo.

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola è un’area dell’Alto Piemonte che si distingue per l’ampia offerta di itinerari dedicati al ciclismo su strada e alla mountain bike (foto Pier Maulini)

In Val Formazza, al confine con la Svizzera, si ripercorre la salita che condusse Marco Pantani alla Cascata del Toce nel 2003. Il percorso parte da Domodossola e si sviluppa per 46,6 km con un dislivello positivo di quasi 1.500 metri, rappresentando una sfida per ciclisti allenati. Un altro tracciato iconico è quello che conduce al Mottarone, monte panoramico tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta. L’itinerario, con partenza da Orta San Giulio, include la frazione artistica di Legro e compie un anello di 43 km con dislivello di 1.077 metri. Il Mottarone è una meta storica del ciclismo, più volte inserita nel percorso del Giro.

Ossola, parchi avventura: esperienze estive per tutte le età

Il Distretto offre anche diverse soluzioni per chi desidera attività outdoor in famiglia o in gruppo, grazie a una rete di parchi avventura immersi nella natura. Tra i principali, l’Aquadventure Park di Baveno, sul Lago Maggiore, propone attività all’aperto durante tutto l’anno, tra cui vie ferrate, paintball, falconeria e una fattoria didattica. In estate si aggiungono piscine e spiaggia attrezzata. Sul Lago d’Orta, il Parco Le Pigne di Ameno offre percorsi sospesi tra gli alberi adatti a ogni età, un percorso sensoriale, una Panchina Gigante panoramica e diverse attività sportive.

Il Distretto offre una rete di parchi avventura immersi nella natura

Sul Mottarone, l’Adventure Park include cinque percorsi tra gli alberi, una baby area e una zipline. Nella stessa area si trova Alpyland, pista da bob su rotaia lunga 1.200 metri, aperta tutto l’anno. Il Praudina Adventure Park a Santa Maria Maggiore, aperto dal 24 maggio, dispone di tre zipline nella pineta di abeti rossi, mentre a Trarego Viggiona, a 1.000 metri di quota, sorge Wonderwood, un parco con attrazioni per bambini, una pista di biglie in legno e un nuovo percorso sospeso con vista sul Lago Maggiore. In occasione del decimo anniversario, la Zipline di Aurano propone voli a 120 km/h su 1.850 metri, sospesi a 350 metri dal suolo.

Ossola, parchi montani estivi e benessere in quota

Anche le stazioni sciistiche del territorio si convertono in parchi estivi multifunzionali. A San Domenico Ski (Varzo) e Domobianca365, l’offerta comprende percorsi sospesi tra i boschi, escursioni e un bike park operativo dal 24 maggio. Alla Piana di Vigezzo, oltre a discese in MTB e sentieri panoramici, sono organizzate iniziative stagionali come i weekend digital detox, “I sabati della Piana” con notti in tenda e il Meraviglia Festival, tra benessere, musica e sport. Infine, per chi cerca relax, le Terme di Premia, nella parte alta della Val d’Ossola, e le storiche Terme di Bognanco, nella “Valle delle cento cascate”, offrono trattamenti termali e benessere in ambienti naturali incontaminati.

Ossola, arte e luci tra lago e città: installazioni immersive e ambientali

Nel calendario estivo 2025, il Distretto Turistico dei Laghi propone numerose iniziative culturali a cielo aperto, che mettono in dialogo paesaggio, arte e spazio urbano. Tra i progetti principali, spicca «Il richiamo dell’acqua», installazione firmata Cracking Art, in programma ad Arona dal 30 aprile al 30 settembre. L’iniziativa trasforma la città in un museo diffuso con sculture colorate e monumentali raffiguranti animali simbolici, collocate lungo il lungolago e nelle vie del centro. Il progetto ha finalità culturali e ambientali: «Una forma d’arte che punta a sensibilizzare, valorizzando al contempo l’ambiente lacustre e il tessuto urbano», spiegano gli organizzatori.

Baveno (foto Marco Benedetto Cerini)

A partire dal 12 luglio, fino al 31 agosto, il lungolago di Baveno e Feriolo ospiterà la seconda edizione di «Baveno e Feriolo d’Incanto». Fontane luminose e giochi di luce trasformeranno le serate estive in esperienze visive, con spettacoli serali programmati ogni sera. A Feriolo, un laser show proiettato sulla montagna animerà le serate con due repliche alle 22:00 e alle 22:30. Il momento culminante sarà il 10 agosto, serata di San Lorenzo, con uno spettacolo speciale che unirà luci, suoni e scenari lacustri.

Musica e paesaggi dell'Ossola: rassegne culturali nei luoghi simbolo del territorio

Nel periodo estivo, musica e arte dal vivo si integrano con ambientazioni naturali e architetture storiche, attraverso festival consolidati che coprono un ampio spettro musicale e artistico. Dal 17 luglio al 6 settembre, il Stresa Festival torna con la sua 64ª edizione. Il programma si articolerà in diverse località del territorio, comprese le Isole Borromee, con appuntamenti che spazieranno tra jazz, musica antica, giovani interpreti e repertorio classico. Una manifestazione che propone una forma di turismo culturale legata ai luoghi d’arte e natura.

Musica in quota (foto Marco Benedetto Cerini)

Dal 25 maggio al 28 settembre, si svolge la 19ª edizione di "Musica in Quota", rassegna che abbina concerti ad accesso gratuito e escursioni guidate nei paesaggi alpini. I luoghi prescelti, fino a 2.500 m di altitudine, sono raggiungibili a piedi e permettono di vivere la montagna attraverso un’esperienza musicale immersiva. Dal 13 giugno al 7 settembre, nell’ex cava di Oira di Crevoladossola, torna "Tones Teatro Natura", un progetto che unisce arti performative, sostenibilità e valorizzazione ambientale. Il cartellone include spettacoli teatrali, concerti, danza, incontri e attività all’aria aperta: un’offerta culturale articolata che sfrutta lo spazio scenico di un teatro di pietra naturale.

Trail alpini, maratone e sfide verticali: lo sport nei paesaggi dell’Ossola

Accanto agli eventi culturali, l’estate nel Distretto sarà caratterizzata anche da numerose competizioni sportive, con una forte vocazione per la corsa in montagna e le discipline outdoor. Il primo grande appuntamento è la Maratona della Valle Intrasca, in programma il 1° giugno a Verbania. La manifestazione, giunta alla 49ª edizione, è una gara a coppie su una distanza di 33,75 km con un dislivello di 1.625 metri. Inserita nel Campionato Italiano SkyTrail FISKY 2025, rappresenta una delle competizioni storiche dello skyrunning nazionale.

Nell’ex cava di Oira di Crevoladossola, torna "Tones Teatro Natura"

Il 12 luglio, si terrà il Bettelmatt Ultra Trail (BUT), nella Val Formazza. La gara propone quattro percorsi con partenza da Riale, che si snodano tra i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel, attraversando passi alpini e la Cascata del Toce. L’evento è riconosciuto per la qualità tecnica e paesaggistica del suo tracciato. Il 2 agosto, a Macugnaga, si disputerà la settima edizione del Monterosa Est Himalayan Trail (MEHT). La gara si distingue per lo scenario naturale dominato dalla parete Est del Monte Rosa, una delle più imponenti delle Alpi. Le distanze proposte includono anche la 58 km con 4.100 metri di dislivello, percorsa in ambienti di alta montagna tra borghi Walser e sentieri alpini.