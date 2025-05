Gassenhof amplia l’offerta con la Genusshaus: degustazioni e autoproduzione

Nel cuore della Val Ridanna, accanto all’hotel 4 stelle superior Gassenhof, nasce Genusshaus Mount Becher, un progetto dei fratelli Stefan e Manfred Volgger che unisce autoproduzione, valorizzazione del territorio e ricerca sulla qualità. Qui, il gusto è il filo conduttore di un’offerta diversificata che spazia dai distillati artigianali alla birra, dal caffè equo-solidale alla produzione di formaggi. La struttura si configura come un’estensione naturale dell’hotel Gassenhof, con l’obiettivo di offrire agli ospiti e ai visitatori un’esperienza sensoriale autentica e radicata nel contesto culturale e paesaggistico dell’Alto Adige.

Il percorso produttivo alla Genusshaus inizia nel 2012 con la grappa artigianale realizzata da Manfred Volgger, che nel tempo amplia la gamma fino a superare le 25 tipologie di distillati, tra cui liquori a base di erbe, frutta e grappe aromatiche come la Roter Grat alle mele altoatesine o la Wilder Pfaff all’abete rosso, caratterizzata da note balsamiche.

La birra artigianale, prodotta con malto coltivato in Alto Adige e acqua della Val Ridanna, si affianca al gin, anch’esso frutto di sperimentazioni interne, e si distingue per l’assenza di additivi. A completare l’offerta, una torrefazione interna avviata nel 2023 trasforma chicchi selezionati da Guatemala, Perù, Ruanda e Brasile, provenienti da coltivazioni equo-solidali, in un caffè che viene poi servito al Gassenhof o venduto direttamente in loco.

Di recente, i fratelli Volgger hanno introdotto anche una linea di formaggi, ottenuti da latte di fieno dell’Alto Adige. Le varietà, tra freschi e stagionati, si inseriscono in un’offerta gastronomica che include anche marmellate, miele, aceto, speck e verdure da produttori locali della zona di Mareta. La filosofia è quella di mantenere una filiera corta, controllata e sostenibile, in grado di restituire una fotografia fedele del paesaggio alimentare locale, attraverso ingredienti selezionati e metodi di trasformazione rispettosi delle materie prime.

Ogni prodotto della Genusshaus è legato a un luogo, un simbolo o un evento storico della Val Ridanna. Le birre Becherfels e Erzader, ad esempio, prendono il nome da cime locali, così come i caffè Schwarzwand e Rochol. La vodka "1253" richiama l’anno della prima documentazione scritta della valle, mentre il gin "ArGINtum" è un riferimento al latino argentum, con un chiaro richiamo alle storiche miniere d’argento della zona. Il nome della Genusshaus stessa - Mount Becher - omaggia il vicino Rifugio Biasi al Bicchiere, situato a 3.195 metri d’altitudine, dove i fratelli Volgger hanno fatto affinare 127 bottiglie di whisky in alta quota, un tributo in occasione del 127° anniversario del rifugio. Un gesto simbolico che rafforza il legame tra il luogo e il progetto.

La Genusshaus Mount Becher è anche un luogo di accoglienza e scoperta. Aperta cinque giorni a settimana, propone visite guidate che includono approfondimenti sui processi di distillazione, produzione della birra e tostatura del caffè, concludendosi con una degustazione. «Ci piace condividere ciò che produciamo, raccontare le scelte che stanno dietro ogni bottiglia, ogni caffè, ogni formaggio» racconta Manfred Volgger, che spesso accompagna personalmente i visitatori.

La Genusshaus Mount Becher rappresenta un esempio di turismo esperienziale integrato: non solo un luogo di produzione ma anche una piattaforma culturale e gastronomica dove la conoscenza si fonde con il gusto. Un’esperienza coerente con le tendenze contemporanee, sempre più orientate alla sostenibilità, alla tracciabilità e all’autenticità dell’esperienza.