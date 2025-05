Villa Ardore: meravigliarsi con l'estate toscana

Un’estetica senza tempo, esperienze artigianali su misura e l’eleganza di una vita che scorre con lentezza: Villa Ardore è l’accesso privilegiato alla vera essenza dell’Italia. Immersa tra le colline baciate dal sole, che si risvegliano ogni mattina nella luce dorata dell’estate, questa residenza invita i viaggiatori più esigenti a vivere la Toscana nella sua stagione più vibrante. Un casale di oltre 500 anni, restaurato con cura e trasformato in una raffinata tenuta privata, accoglie oggi i suoi ospiti in un’atmosfera in cui storia e design contemporaneo si fondono in armonia. Per l’estate 2025, Villa Ardore apre le sue porte offrendo soggiorni su misura che celebrano l’autenticità dello stile di vita italiano.

Nel cuore del Chianti Classico, tra vigneti leggendari e paesaggi da cartolina, Villa Ardore non è semplicemente una destinazione, ma un invito a vivere il sogno toscano in tutta la sua pienezza. Le giornate qui scorrono tra passeggiate tra le vigne, cene sotto il cielo stellato tra gli ulivi secolari e incontri intimi con artisti e artigiani locali nei loro atelier. Ogni momento è pensato per creare un legame profondo con la terra, la sua gente e le sue tradizioni.

Il progetto nasce dalla visione di Christian Scali e Stephen Lewis, che hanno trasformato Villa Ardore in un rifugio che celebra l’anima autentica della Toscana. «Abbiamo voluto creare un luogo dove gli ospiti potessero innamorarsi di questa terra, proprio come è successo a noi», raccontano. «Siamo entusiasti di offrire quest’estate esperienze che vanno oltre la semplice vacanza: momenti condivisi con gli artisti della villa, ritmi di vita locali da vivere intensamente e nuove scoperte quotidiane».

Le camere di Villa Ardore incarnano l'incontro perfetto tra l'autenticità toscana e il comfort contemporaneo, offrendo un’esperienza di soggiorno intima, rilassante e curata nei minimi dettagli. La proprietà accoglie i suoi ospiti in otto eleganti suite con bagno privato, distribuite tra l’antica casa colonica principale e le esclusive Spa Suites adiacenti. Per chi viaggia in gruppo o desidera maggiore flessibilità, è disponibile anche uno studio che può essere trasformato, su richiesta, in una nona camera da letto.

Ogni ambiente è stato arredato con un gusto raffinato che omaggia la tradizione locale: travi in legno a vista, pavimenti in cotto e materiali naturali si fondono armoniosamente con dotazioni moderne come l’aria condizionata, il riscaldamento a pavimento, la connessione Wi-Fi ad alta velocità, le prese USB integrate accanto ai letti e le tende oscuranti per garantire un riposo perfetto. Alcune suite offrono anche terrazze private da cui ammirare scorci mozzafiato sulla campagna toscana, mentre una delle Spa Suites è arricchita da una raffinata kitchenette in stile Manhattan, ideale per soggiorni più lunghi o per momenti di intimità domestica.

Chef privato e cene all'aperto: l'offerta culinaria di Villa Ardore

L’offerta culinaria di Villa Ardore è un’espressione autentica della Toscana, pensata per essere vissuta con lentezza, convivialità e attenzione ai sapori del territorio. Al centro dell’esperienza gastronomica c’è una cucina ispirata alla filosofia farm-to-fork, con ingredienti biologici raccolti direttamente nell’orto della villa e trasformati ogni giorno in piatti raffinati e genuini.

Gli ospiti possono lasciarsi guidare in un viaggio sensoriale fatto di cene all’aperto sotto gli ulivi, aperitivi al tramonto con vista sui vigneti e vini selezionati, incluso il Chianti Classico firmato Villa Ardore.

Lo chef privato crea menu personalizzati che celebrano la stagionalità e la tradizione toscana, con un tocco contemporaneo. Le esperienze culinarie si arricchiscono di momenti speciali, come i laboratori di pasta fatta in casa o le lezioni di pizza con il maestro pizzaiolo, che condivide i segreti del forno a legna. Ogni dettaglio è pensato per rendere il cibo non solo un piacere, ma anche un modo per entrare in contatto profondo con la cultura locale.

Vivere il Chianti: tutte le attività di Villa Ardore

La stagione estiva sarà un viaggio ricco di emozioni e piaceri. Gli ospiti avranno l’opportunità di visitare gli studi di pittori, ceramisti, calligrafi e artigiani del gioiello, per conoscere da vicino il loro lavoro, lasciarsi ispirare e creare le proprie opere. Al tramonto, si potranno gustare aperitivi esclusivi a bordo piscina, con il Chianti Classico firmato Villa Ardore, seguiti da cene gourmet all’aria aperta, preparate con ingredienti biologici raccolti nell’orto e cucinate dallo chef privato della villa.

Le esperienze proseguono con workshop di pizza guidati da un maestro pizzaiolo, che svelerà i segreti dell’impasto perfetto e delle combinazioni di sapori locali, sfruttando il tradizionale forno a legna. Gli amanti del benessere potranno dedicarsi a sessioni di yoga all’aperto o lasciarsi coccolare da trattamenti personalizzati nella Spa romana o nella piscina a sfioro riscaldata, incorniciata dai panorami più spettacolari della regione. Per chi desidera spingersi oltre la campagna toscana, Villa Ardore propone anche un’avventura esclusiva lungo la Riviera italiana a bordo degli yacht del partner Worth Avenue Yachts, per esplorare il mare con stile e riservatezza.