Da Lampedusa parte GirOlio d'Italia 2025: due giorni di pace, olivi e cicloturismo

Il 17 e 18 giugno, Lampedusa, isola siciliana appartenente alla provincia di Agrigento, ospiterà la tappa inaugurale del nuovo GirOlio d'Italia 2025-26, il progetto nazionale promosso dall'Associazione città dell'olio che mette insieme cicloturismo, paesaggio olivicolo e identità dei territori italiani. Il via simbolico sarà affidato alla piantumazione di un olivo della pace nel Giardino dei Giusti. Il testimonial di questa nuova edizione sarà l'ex commissario tecnico della Nazionale di ciclismo Daniele Bennati.

Pedalando tra ulivi e memoria: il GirOlio 2025-26 parte da Lampedusa

Lampedusa, il programma del GirOlio d'Italia 2025-26

Il programma si apre martedì 17 giugno con una cerimonia dal forte valore simbolico. Nel cuore dell'isola, come detto, nel Giardino dei Giusti, sarà piantato un olivo della pace donato dal Coordinamento regionale città dell'olio della Sicilia. Un gesto che vuole parlare di accoglienza, unire comunità, segnare l'inizio di un viaggio che toccherà tutta l'Italia, cominciando proprio da un luogo che più di altri racconta cosa significa essere terra di confine. All'iniziativa parteciperanno anche gli studenti delle scuole locali.

A sottolineare il significato di questo primo appuntamento ci saranno, insieme a Bennati, anche Michele Sonnessa, presidente nazionale dell'Associazione città dell'olio, Antonio Balenzano, direttore generale, Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, Giosuè Catania, coordinatore regionale della Sicilia e Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino e membro della Giunta nazionale. Con loro le istituzioni locali e i cittadini dell'isola, che vivranno due giornate dense di esperienze e simboli. «Più che un evento sportivo, Girolio d'Italia è una narrazione viva dei nostri territori. E da Lampedusa parte un messaggio potente: l'olio come simbolo di pace, la bicicletta come strumento di scoperta ed incontro e il paesaggio come patrimonio da condividere» ha dichiarato Michele Sonnessa.

Lo skyline di Lampedusa

Il secondo giorno, mercoledì 18 giugno, spazio alla bici con il Bike Tour, una pedalata cicloturistica non competitiva lungo un percorso ad anello di circa 15 km tra mare e memoria. Non sarà una corsa, ma un viaggio a ritmo lento dentro un paesaggio olivicolo che merita di essere ascoltato. Lungo il tracciato ci saranno momenti di storytelling per raccontare il territorio, le sue bellezze, le sue storie. Alle 17:30, prima della partenza, in Piazza Castello ci sarà il lancio ufficiale del GirOlio d'Italia 2025-26 con la presentazione del nuovo logo. Sarà un'occasione di confronto con i partner istituzionali e locali, alla presenza della stampa. Previsti anche video e riprese aeree con droni per documentare il tour e diffondere le immagini di questa prima tappa.

GirOlio d'Italia, ricordiamo, negli intenti dell'associazione, vuole raccontare un'Italia autentica, attraversata da percorsi ciclabili che si snodano tra oliveti, frantoi, borghi e comunità locali. Un progetto che intreccia turismo lento, educazione ambientale, sport e cultura olivicola. E non poteva che partire da Lampedusa, isola simbolo di speranza, resilienza e accoglienza, che con questo evento si conferma crocevia di storie e visioni, ponte ideale tra sud e nord, tra memoria e futuro.