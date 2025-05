La luce attraversa la 38ª Maratona dles Dolomites: solidarietà e sport ad alta quota

Il tema della Maratona dles Dolomites - Enel 2025 è racchiuso nella parola ladina «Lüm», ovvero luce. Un concetto che, come indicato dal logo di quest’anno attraversato da raggi solari, vuole essere un invito alla chiarezza, al cambiamento e alla rinascita interiore. Il logo, pur mantenendo una forma solida, appare inciso dalla luce. La “M” finale simboleggia non solo la Maratona ma anche il Sassongher, montagna che ogni anno si illumina all’alba offrendo uno spettacolo che accompagna simbolicamente la partenza.

Il 6 luglio torna la Maratona dles Dolomites

Maratona dles Dolomites, l'edizione 2025

Anche nel 2025 l’interesse per la manifestazione è rimasto altissimo. A fronte di 8.000 pettorali disponibili, sono pervenute 32.700 richieste, con una distribuzione equamente divisa tra italiani e stranieri provenienti da 91 Paesi. L’organizzazione potrà contare su 1.500 volontari e una diretta TV su Rai2 della durata di 6 ore, a testimonianza della rilevanza dell’evento nel panorama sportivo nazionale.

La partenza dell'edizione 2024 della Maratona dles Dolomites

Come di consueto, la Maratona, che si terrà il prossimo 6 luglio, propone tre percorsi, tutti immersi nello spettacolare paesaggio dolomitico e chiusi al traffico motorizzato per l’occasione:

Maratona : 138 km - 4.230 m di dislivello

: 138 km - 4.230 m di dislivello Medio : 106 km - 3.130 m di dislivello

: 106 km - 3.130 m di dislivello Sellaronda: 55 km - 1.780 m di dislivello

Gli itinerari toccano i più noti passi delle Dolomiti: Pordoi, Sella, Gardena, Campolongo, Falzarego, Giau e Valparola, scenari che coniugano bellezza naturale, silenzi e fioriture alpine.

Maratona dles Dolomites: beneficenza e solidarietà

La solidarietà è parte integrante dell’identità della Maratona. Per l’edizione 2025 sono stati devoluti oltre 73.000 euro, derivanti da 400 iscrizioni solidali, a tre realtà associative:

«Light for Life» dell’associazione Insieme si può Onlus/ONG, attiva in Siria, Uganda e Ciad nel settore sanitario.

dell’associazione Insieme si può Onlus/ONG, attiva in Siria, Uganda e Ciad nel settore sanitario. «Dai luce al futuro» , promosso dalla Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital ETS, per un parto sicuro in Uganda.

, promosso dalla Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital ETS, per un parto sicuro in Uganda. Il progetto scolastico «La strada è di tutti» della Fondazione Michele Scarponi ETS, per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale.

Il documentario “Lo Sport nel racconto - The Enervit Story”

Sky Sport ha realizzato, in collaborazione con Enervit, un documentario disponibile On Demand dal titolo "Lo Sport nel Racconto - The Enervit Story". Racconta la presenza trentennale dell’azienda alla Maratona e il contributo al mondo dell’endurance sportivo.

Oltre alla Maratona dles Dolomites tornano anche i Bike Days

Tra gli ospiti presenti nel documentario, campioni come Francesco Moser, Miguel Indurain, Tadej Pogacar, Jannik Sinner, insieme a molte figure storiche dello sport italiano. Il racconto tocca temi scientifici e culturali, oltre allo sviluppo della nutrizione sportiva.

I Bike Days per tutti

Per chi non riesce a partecipare alla Maratona, due eventi cicloturistici offrono l’opportunità di pedalare tra i passi dolomitici chiusi al traffico.

Sellaronda Bike Day

In programma il 7 giugno (e replicato il 13 settembre), prevede la chiusura dei passi attorno al Gruppo del Sella dalle 8:30 alle 16:00, su un percorso di 53 km con 1.637 m di dislivello, in senso antiorario. Non è richiesta iscrizione.

Dolomites Bike Day

Si svolge il 21 giugno e include Campolongo, Falzarego e Valparola, per un itinerario di 51 km e 1.370 m di dislivello, sempre in senso antiorario, con strade chiuse dalle 8:30 alle 14:30. Un’opportunità accessibile per scoprire il fascino del cicloturismo dolomitico.