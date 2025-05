Il Sereno Lago di Como: musica, gusto e design in un hotel 5 stelle lusso

C'è un luogo sul Lago di Como dove il lusso si misura in decibel, il design abbraccia la natura e la cucina parla con voce propria. Il Sereno, resort cinque stelle firmato Patricia Urquiola e parte del gruppo Sereno Hotels, riapre le porte per la stagione 2025 con una proposta che è tutto fuorché convenzionale.

La vista de Il Sereno Lago di Como

Riconosciuto tra i migliori hotel in Italia e in Europa da Travel + Leisure e dal Condé Nast Readers’ Choice Awards, questo rifugio contemporaneo sulle rive lariane si conferma icona di stile, eleganza e creatività. E quest’anno lo fa con un progetto unico al mondo.

La lobby de Il Sereno Lago di Como

La Listening Suite: un rifugio per orecchie (e cuori) fini

È la prima nel suo genere al mondo, e si chiama Listening Suite. Nata da un’idea di Angelica e Luis Contreras e ispirata alle leggendarie sale d’ascolto giapponesi, è un’esperienza immersiva che unisce suono, architettura e paesaggio. Supervisionata da Patricia Urquiola, la suite è un ambiente avvolgente dove la musica non si ascolta soltanto, ma si vive.

La vista di una suite de Il Sereno Lago di Como 1/3 Una camera de Il Sereno Lago di Como 2/3 Una suite de Il Sereno Lago di Como 3/3 Previous Next

L’atmosfera è ovattata da una parete fonoassorbente realizzata con tessuti artigianali locali, i mobili su misura in noce canaletto richiamano gli arredi dell’hotel, e l’impianto audio è un omaggio al passato: componenti degli anni ’40 e un amplificatore da oltre 200 kg che restituiscono il suono nella sua forma più pura. A completare l’esperienza, una collezione di vinili curata personalmente dal proprietario Luis Contreras.

Gli interni de Il Sereno Lago di Como

Vista lago, accesso diretto alla riva, signature cocktail, cucina del ristorante Al Lago e vibrazioni acustiche d’eccellenza: la Listening Suite è pensata come una celebrazione della creatività che il Lago di Como ha sempre ispirato, da Liszt e Hesse fino a Beyoncé, Bruno Mars e Miley Cyrus, ospiti illustri del Sereno.

Escursioni private per Il Sereno Lago di Como

Per chi ama l’avventura, Il Sereno offre un’ampia gamma di escursioni private via lago e via terra. A bordo di eleganti yacht con skipper o con una delle barche d’epoca in legno firmate Ernesto Riva, gli ospiti possono scoprire scorci segreti e meraviglie architettoniche come Villa Pliniana, Villa Balbaniello e Villa Melzi d’Eril.

La reception de Il Sereno Lago di Como

Non mancano le emozioni su strada: Vespa Ape, Fiat 500, Topolino e tre Maserati sono a disposizione per un giro tra i borghi, tra curve panoramiche e profumo di tigli.

Raffaele Lenzi: una cucina “A modo mio”

L’eccellenza gastronomica del ristorante Sereno Al Lago, premiato con una stella Michelin, si rinnova sotto la guida dell’executive chef Raffaele Lenzi. La stagione 2025 si apre con il nuovo menu “A modo mio”, dove lo chef racconta sé stesso attraverso piatti essenziali e raffinati, tra vegetali protagonisti e reinterpretazioni di grandi classici. Carciofo alla romana con riduzione di lapsang souchong e Risotto alla pescatora sono solo due esempi di un percorso personale e coerente, che Lenzi definisce così: “L’obiettivo è che gli ospiti si sentano soddisfatti e leggeri, con il desiderio di tornare”.

Il menu del ristorante de Il Sereno Lago di Como

Accanto a questa novità, restano due percorsi iconici: “Vegetali, tuberi e radici” e “Omaggio alla tradizione”, veri e propri viaggi nel gusto.

Andata/Ritorno: la cucina si fa evento

Debutta quest’anno Andata/Ritorno, un ciclo di eventi gastronomici che vedrà protagonisti alcuni tra i più importanti chef italiani e internazionali. A inaugurare la serie, sarà Carlo Cracco con un pranzo esclusivo affacciato sul lago. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di alta cucina e atmosfere indimenticabili.

La cultura del gusto a Il Sereno Lago di Como

La carta dei vini si arricchisce, ampliando il focus sullo champagne ai piccoli vigneron di carattere, e puntando sempre più sulla Valtellina, con etichette che raccontano territorio e identità. Tra le experience più esclusive: masterclass sul vino, sulla mixology e, novità assoluta, un percorso dedicato all’olio extravergine d’oliva, simbolo della cultura gastronomica italiana.

Il dehors de Il Sereno Lago di Como

Nel lobby bar, la nuova drink list omaggia i “miti” del Lago con i cocktail “Idoli”, tra suggestioni storiche e profumi contemporanei.

Spa, boutique e dettagli da vivere a Il Sereno Lago di Como

A completare l’offerta de Il Sereno, la Spa – ospitata in una suggestiva darsena del XVII secolo – propone trattamenti firmati Valmont, sauna, bagno turco e una piscina a sfioro d’acqua dolce che sembra sospesa tra cielo e lago.

La piscina de Il Sereno Lago di Como

La boutique Larusmiani seleziona pezzi di stile milanese, mentre la Signature Penthouse, anch’essa firmata Urquiola, è la prima suite europea con arredi acquistabili online.