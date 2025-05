Barsey, il boutique hotel dove si sogna con Magritte e si gusta il Mediterraneo

Bruxelles, capitale vibrante e multiculturale del Belgio, seduce i viaggiatori con la sua ricca offerta culturale e il suo fascino storico. Dai grandiosi palazzi delle istituzioni europee ai quartieri pittoreschi intrisi di storia, la città offre un'esperienza a tutto tondo.

L'Hotel Barsey by Warwick di Bruxelles

Bruxelles: arte, musei e patrimonio Unesco

Gli amanti dell’arte visiteranno il Museo Reale di Belle Arti alla scoperta di Brueghel e dei pittori fiamminghi, oppure ammireranno la sinuosa eleganza delle case Art Nouveau di Victor Horta, patrimonio dell’Unesco. Le gallerie d’arte contemporanea animano le vie del Sablon, mentre il maestoso complesso del Cinquantenaire, costruito con il suo Arco di Trionfo per commemorare il cinquantenario dell’indipendenza del Belgio nel 1880, invita a esplorazioni tra musei e parchi rigogliosi.

La vivace scena culturale, costellata di eventi e festival, rende Bruxelles una meta affascinante in ogni stagione, senza dimenticare il Museo Magritte nella centralissima Place Royale, che custodisce la più grande collezione del mondo dedicata a questo artista: più di 200 opere, tra dipinti, disegni, sculture, oggetti, poster pubblicitari, spartiti musicali, fotografie e addirittura filmati. Nella visita ci si lascia ammaliare dallo stile pittorico semplice e lineare, dall’ironia dei soggetti, delle atmosfere fantastiche, magiche e sognanti che oltre a divertire i bambini stimolano il pensiero laterale degli adulti.

Hotel Barsey by Warwick: eleganza e arte nel cuore di Bruxelles

In questo scenario stimolante, incastonato nel cuore della prestigiosa Avenue Louise, uno dei viali alberati più eleganti della capitale, si distingue l’Hotel Barsey by Warwick, un raffinato boutique hotel che accoglie i suoi ospiti con un’atmosfera intima e ricercata, più simile a una residenza privata che a un albergo, nonostante le sue dimensioni: 99 camere su 11 piani.

Di categoria quattro stelle, offre un servizio impeccabile e un’attenzione minuziosa ai dettagli, mantenendo un eccellente equilibrio tra qualità e prezzo. L’eleganza discreta pervade gli ambienti, dove un design contemporaneo si sposa armoniosamente con il fascino classico dell’architettura. L’omaggio al surrealismo belga e al genio di René Magritte si manifesta in una palette di colori vibranti e in texture sofisticate, culminando nei suggestivi murales che accolgono gli ospiti nella hall.

La posizione privilegiata dell’hotel permette di raggiungere facilmente a piedi alcune delle destinazioni più frequentate dai turisti a Bruxelles. Per chi desidera esplorare i dintorni in libertà, l’hotel offre un utilissimo garage con una quindicina di posti auto, veramente utili viste le difficoltà di parcheggio nel cuore della città.

The Avenue: il viaggio gastronomico dello chef Nicholas Tsiknakos

L’esperienza all’Hotel Barsey non si limita al soggiorno. Al piano terra, The Avenue Bar dispone di numerosi angoli per rilassarsi con un cocktail o un caffè. In prosecuzione, The Avenue si è affermato come un ristorante contemporaneo d’eccellenza. Situato sul retro e affacciato al giardino interno, offre un’ambientazione unica per gustare una cucina deliziosa. La terrazza alberata, un inaspettato angolo di verde nel cuore della capitale, invita a piacevoli momenti all’aperto circondati dal servizio caloroso e cordiale tipico delle strutture Warwick ed è frequentato anche per eventi familiari o aziendali, dove eleganza e intimità si fondono armoniosamente.

La sala ristorante di The Venue

Lo chef greco Nicholas Tsiknakos propone un viaggio sensoriale lungo le coste del Mediterraneo. La sua cucina elegante e contemporanea si basa su prodotti freschi e locali, trasformati in piatti raffinati da influenze gastronomiche di diversi Paesi.

Lo chef Nicholas Tsiknakos

Un esempio del suo talento è il menu a tre portate che inizia con una scelta tra tre antipasti che stuzzicano il palato con la loro freschezza e originalità. Il pomodoro arrosto è esaltato dalla cremosità avvolgente della mozzarella burrata e dal profumo del basilico appena colto; il tentacolo di polipo ha consistenza tenera e gusto sapido, bilanciato dalla morbidezza della spuma di patate affumicate, dalla vivacità speziata della sobrassada, salsiccia speziata tipica delle Baleari, e da un tocco agrumato di lime che risveglia i sensi. Infine, la tartara di manzo alla greca è un vibrante omaggio ai profumi del Mediterraneo, connubio di carne cruda finemente tritata con la succosità dei pomodori e la sapidità di olive e capperi, la croccantezza del cetriolo e la leggera piccantezza del formaggio kasseri.

The Venue: come si mangia

Come portata principale il ristorante offre due interpretazioni raffinate di piatti classici e una proposta che esalta la delicatezza del pesce. Il risotto al pomodoro è un omaggio alla tradizione italiana, elevato da un uovo dal tuorlo morbido e avvolgente, dalla fragranza aromatica del basilico e dalla sapidità intensa del prosciutto di agnello che ne arricchisce la mantecatura. Per chi predilige sapori più delicati, il filetto di salmone si presenta come un piatto leggero e fragrante, accompagnato da bastoncini di citronella che ne infondono un profumo esotico, da un croccante wok di verdure e da una vinaigrette agrodolce al miele e limone, con una spolverata di semi di sesamo che aggiungono una piacevole nota croccante. Infine, il petto d’anatra offre una consistenza morbida e succulenta, in un equilibrio di sapori che spazia dalla dolcezza delle ciliegie al gusto terroso dei funghi shiitake, con la freschezza croccante dei germogli di soia a completare l’esperienza.

A conclusione di questo percorso gastronomico, la selezione di dessert parte dalla classica crème brûlée alla napoletana, una delizia cremosa e profumata con un cuore agrumato di mandarino che si sposa con la croccantezza caramellata della superficie, servita con un sorbetto al mandarino che ne intensifica la freschezza e una leggera nota piccante di pepe rosa che ne esalta l’originalità. Per chi ama i sapori più semplici e autentici, il gelato allo yogurt greco offre una freschezza leggera e piacevole, arricchita dalla croccantezza della frutta secca cretese e dalla dolcezza avvolgente del miele. Infine, per gli amanti del formaggio, il piatto di formaggi transalpini rappresenta una selezione raffinata di eccellenze casearie, pensata per concludere il pasto con un tocco di tradizione e un’esplosione di sapori complessi e appaganti.