 L’Acqua Bulle: il viaggio enogastronomico romano continua a Grottaferrata

Dopo aver conquistato gli amanti della buona cucina sulle rive del lago di Nemi, il ristorante L’Acqua Bulle si sposta a Grottaferrata, mantenendo intatta la sua anima, fatta di sapori autentici e ricerca culinaria. Lorenzo Giuliani e Claudia Maria Negru, fondatori del ristorante nel 2021, hanno portato con sé la stessa passione che li aveva già resi celebri nei Castelli Romani, puntando tutto su una cucina che intreccia sapientemente ingredienti locali e influenze francesi.

L'anatra di L'Acqua Bulle

Un menu che parla del territorio da l’Acqua Bulle

Il menu, disponibile sia in versione degustazione che alla carta, è un vero e proprio omaggio alle eccellenze dei Castelli Romani. Le verdure di Vallericcia, le carni di Campagnano Romano, i funghi e i tartufi di Campoli Appennino diventano protagonisti di piatti raffinati, ma senza inutili orpelli.

Direttamente dalla cucina di L'Acqua Bulle

Tra le proposte più iconiche spiccano l’Uovo Poché con Parmigiano e tartufo nero, i tagliolini burro e tartufo e le linguine con scampi, mandarino e bottarga, dove il contrasto dei sapori diventa un’esperienza memorabile.

Un calice per ogni piatto da l’Acqua Bulle

La cantina, affidata all’esperienza di Daniele Pardi, vanta una selezione di circa 400 etichette. Il Lazio occupa un posto d’onore, ma non mancano vini italiani e francesi, pensati per accompagnare al meglio ogni piatto. Un viaggio nel gusto che non si ferma al cibo, ma si espande nel bicchiere.

La carne di Campagnano Romano da L'Acqua Bulle

L’atmosfera di Acqua Bulle

La nuova sede di Grottaferrata, una villetta dal fascino vintage, accoglie gli ospiti in un ambiente che riflette l’identità del ristorante: autentico, accogliente, con dettagli curati e un grande tavolo conviviale per chi desidera condividere il piacere del buon cibo in compagnia.

Un arrotolato di Campagnano Romano da L'Acqua Bulle

L’Osteria Chiari: il nuovo progetto romano di L’Acqua Bulle

Parallelamente al trasferimento de L’Acqua Bulle, i suoi creatori hanno dato vita a un nuovo progetto, questa volta nella Capitale: l’Osteria Chiari. Aperta nel 2024 a Roma, questa nuova avventura celebra la cucina romana in tutta la sua essenza, con un’attenzione particolare a brace e forno a legna, confermando la volontà di Giuliani e Negru di raccontare il territorio attraverso le sue radici più profonde.