Stile e vibrazioni: Villa delle Rose è pronta a far battere il cuore dell’estate

Si avvicina l’estate e si apre ufficialmente una nuova stagione per il locale simbolo delle notti estive di Misano Adriatico. Dal 1992 a oggi, la Villa continua a scrivere una storia fatta di emozioni, spettacolo e momenti indimenticabili. E quest’anno si riparte col botto.

La Villa delle Rose non smette mai di sorprendere: per questa stagione ci sono tantissime novità, a partire da una zona backstage esclusiva dietro la console, nuovi box vip in stile "prima classe" da sogno, un impianto audio e video ancora più potente e scenografie da urlo. Il ledwall? Potenziato. L’atmosfera? Sempre magica.

Villa delle Rose

Qui ogni serata è un’esperienza a sé: scenografie teatrali, giochi di luci mozzafiato, un pubblico internazionale, l’Asian Lounge per chi vuole cenare con stile, e ovviamente la miglior musica elettronica in circolazione. Tutto curato nei minimi dettagli, come solo la Villa sa fare. Per il 2025 il venerdì sarà un mix di party e format super amati come AMA, Clorophilla e Pulse. Il sabato? Spazio all’energia di Vita. La domenica resta la casa di Vidaloca, come da tradizione.

Asian Lounge, il ristorante della Villa delle Rose

L’Asian Lounge è molto più di un semplice ristorante: è l’anima gastronomica della Villa delle Rose, un angolo esclusivo dove gusto ed eleganza si incontrano. Affacciato al primo piano del club, accoglie fino a 140 ospiti in un’atmosfera ricercata, perfetta per chi vuole iniziare la serata con stile. Il menù è un viaggio tra sapori raffinati, con piatti di carne e pesce di alta qualità, ispirati alla cucina asiatica e fusion. Ogni portata è pensata per sorprendere, accompagnata da cocktail creativi che esaltano l’esperienza culinaria.

La location di Villa delle Rose

Aperto ogni venerdì, sabato e domenica dalle 22:00, l’Asian Lounge è il preludio ideale alla notte firmata Villa delle Rose: un mix perfetto tra buon cibo, atmosfera sofisticata e la magia del clubbing sotto le stelle.

L'estate di Villa delle Rose

La stagione 2025 della Villa delle Rose inizia alla grande con due serate di puro spettacolo. Venerdì 9 maggio apre la one-night Pulse, che porta in console Bora Uzer - direttamente dai sabati Flower Power del Pacha di Ibiza - insieme ad Ayamoon, Danny Lozito, Mappa e Tanja Monies. Sabato 10 sarà il momento di Vita, con i suoni coinvolgenti di Blackchild e DJ Protein, per una notte all’insegna dell’energia e della musica elettronica di qualità.

Il calendario di maggio continua con grandi sorprese. Venerdì 16 debutta AMA - Art Meet Art, un format che unisce arte, musica e intrattenimento. La Villa si trasformerà in una vera galleria a cielo aperto, con esposizioni curate da Tanja Monies e opere di artisti, pittori e scultori. In console Fiona Kraft, Zodiak e Nikita Voguel. Sabato 17 torna Vita, questa volta con Miguelle & Tons e Ricky Pedro. Venerdì 23 arriva il primo appuntamento stagionale con Clorophilla, con Goodboys e Samuele Sartini alla console, mentre sabato 24 si balla ancora con Vita, insieme a Honey Luv e Bartolomeo.

Bob Sinclair da Villa delle Rose

Il weekend del ponte del 1° giugno promette emozioni forti. Venerdì 30 salirà in console Bob Sinclar, una garanzia assoluta per le notti della Villa. Sabato 31 sarà la volta dei WhoMadeWho, sempre più protagonisti della scena elettronica internazionale. Domenica 1° giugno si chiude il weekend con una data extra di Vidaloca, che da fine mese tornerà a essere l'appuntamento fisso della domenica.