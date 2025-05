Cibum Bistrot: il format di successo di Emiliano Lucarelli sbarca a Centocelle

Dopo aver trasformato un ex centro commerciale a Fonte Nuova in un laboratorio del gusto, Emiliano Lucarelli porta la sua visione anche a Centocelle, con un progetto che ha tutta l’aria di voler lasciare il segno. Nasce così Cibum Bistrot, una nuova tappa del percorso di un imprenditore appassionato che, con vent’anni di esperienza nel settore e un fiuto precoce per il sushi da grande distribuzione, continua a innovare senza tradire la qualità.

Le proposte da Cibum Bistrot

“Sono sempre stato un amante del buon cibo – racconta Lucarelli – e come da Cibum ho sviluppato un format polivalente di qualità, ora la mia sfida è di creare altre proposte in giro per la città”. Una sfida che oggi prende forma in via dei Glicini 76, in un locale intimo ed elegante, dove ogni dettaglio è pensato per far sentire il cliente al centro di un’esperienza autentica.

Taglieri, cocotte e muffin salati: il menu di Cibum Bistrot

Al centro dell’offerta di Cibum Bistrot ci sono le eccellenze gastronomiche, esposte con orgoglio dietro un bancone che fa venire voglia di ordinare tutto. Il menu si muove tra scelte semplici ma ben pensate: panini classici e varianti golose con protagonista una selezione di salumi del Salumificio Villani, che ritroviamo anche nei taglieri, veri e propri must del locale.

La variante golosa tra salumi e verdure da Cibum Bistrot 1/3 Il tagliere da Cibum Bistrot 2/3 La Carbonara da Cibum Bistrot 3/3 Previous Next

Una sezione è dedicata alle cocotte, piccole bontà calde che scaldano il cuore: melanzane alla parmigiana, crespelle, sformatini e lasagne fanno compagnia a un'idea tanto originale quanto sfiziosa – i muffin salati, proposti in formato grande o in mini trittico, nelle versioni Carbonara, Amatriciana e Cacio e Pepe. Piccoli capolavori che sanno di Roma ma con una marcia in più.

"Lo Special" di Cibum Bistrot

L’aperitivo, qui, non è un momento accessorio. È un vero e proprio rituale che si consuma con gusto e soddisfazione. Protagonista assoluto è "Lo Special", un’alzatina a tre piani che arriva al tavolo come una festa privata: salumi e formaggi selezionati, bruschettine e focaccia, una mini parmigiana, polpettine di carne con salsa cacio e pepe. Il tutto accompagnato da due drink, inclusi nella formula. L’effetto wow è garantito, sia per la presentazione che per il contenuto.

"Lo Special" da Cibum Bistrot

Musica, libri e calici pieni da Cibum Bistrot

Non solo cibo. Cibum Bistrot vuole diventare un punto di riferimento per il quartiere anche dal punto di vista culturale. Le serate si accendono al ritmo di jazz e swing, ma presto arriveranno anche presentazioni di libri, degustazioni di vini e incontri tematici.

I vini da Cibum Bistrot

Un bistrot che non si accontenta di nutrire il corpo, ma che vuole stimolare anche la mente, con eventi capaci di creare una comunità attorno a un buon calice e a un tagliere condiviso.

Un nuovo modo di vivere il quartiere

Con una quarantina di posti all’interno e una ventina all’esterno, Cibum Bistrot è il posto giusto per chi cerca una pausa fatta di cose semplici ma buone, servite con passione e competenza. Aperto dal martedì al sabato, dalle 16:00 alle 24:00, si presenta come un rifugio pomeridiano e serale dove la qualità non fa mai un passo indietro.

La sala da Cibum Bistrot

Per chi ama scoprire nuovi indirizzi fuori dai soliti circuiti, per chi vuole stupire gli amici con un aperitivo diverso, per chi crede che il gusto stia nei dettagli: Cibum è il bistrot che Centocelle stava aspettando.