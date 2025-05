Hotel Ama Stay: una stagione tra avventura e arte in Alto Adige

Con l’arrivo della bella stagione, le Dolomiti si trasformano in uno scenario incantevole e ricco di mistero, capace di affascinare gli amanti della montagna, dell’outdoor e delle meraviglie dell’Alto Adige. Le opportunità per vivere la primavera e l’estate sono infinite, e Ama Stay Hotel che riapre il 29 maggio, si conferma il punto di partenza perfetto per ogni tipo di esperienza: dall’avventura all’aria aperta al relax totale, passando per cultura e arte.

L'Hotel Ama Stay (foto Andreas Tauber)

Che si tratti di biking, hiking, lunghe escursioni o tranquille passeggiate panoramiche, tutto è possibile partendo dal moderno workation residence di San Vigilio di Marebbe, situato ai piedi del maestoso Plan de Corones.

Le camere di Ama Stay: comfort, design e vista panoramica sulle Dolomiti

Le camere dell'Hotel Ama Stay sono pensate per offrire un'esperienza di soggiorno unica, che unisce comfort, design moderno e la bellezza naturale delle Dolomiti. Ogni stanza è un rifugio accogliente, caratterizzato da linee eleganti, materiali naturali e una forte connessione con l’ambiente circostante. Le ampie vetrate permettono di godere della vista panoramica sul paesaggio montano, immergendo gli ospiti nella serenità della valle.

Una delle camere dell'Hotel Ama Stay (foto Andreas Tauber)

Le camere sono dotate di tutti i comfort moderni, inclusi letti king-size, spazi ampi e luminosi, e tecnologie all'avanguardia per un soggiorno funzionale e rilassante. L’arredamento è curato nei minimi dettagli, con mobili in legno che richiamano il paesaggio alpino e tessuti che creano un'atmosfera calda e avvolgente. Inoltre, l'illuminazione è progettata per creare un’atmosfera rilassante, ideale per recuperare energia dopo una giornata di attività all’aperto. Per chi cerca un’esperienza ancora più esclusiva, l’Hotel Ama Stay offre suite con ambienti separati, vasche da bagno panoramiche e una vista privilegiata sulle Dolomiti, che rendono ogni soggiorno un momento di pura evasione.

Piscina outdoor dell'Ama Stay Hotel (foto Andreas Tuber)

Ama Stay, evasione sulle Dolomiti

Quando il caldo inizia a farsi sentire in città, Ama Stay diventa il rifugio ideale per ritrovare se stessi senza rinunciare alla produttività. Grazie agli spazi moderni dedicati alla workation, è possibile conciliare lavoro e tempo libero immersi nella splendida natura che abbraccia la struttura. Protagoniste indiscusse sono le attività outdoor: trekking, arrampicata, alpinismo, mountain bike, bici da corsa e persino esperienze adrenaliniche come il volo sulla Zipline di San Vigilio, una delle più lunghe d’Europa.

Passeggiate nella natura vicino l'Hotel Ama Stay (foto Andreas Tauber) 1/3 Bike room dell'Hotel Ama Stay (foto Andreas Tauber) 2/3 La natura incontaminata delle Dolomiti (foto Camila Ruiz) 3/3 Previous Next

AmaStay è anche un punto di riferimento per il cicloturismo, riconosciuto come uno dei bike hotel più apprezzati del settore. Merito della visione e dell’esperienza di Klaus Promberger, amministratore della struttura, che ha dato vita a un’offerta su misura per i ciclisti: dalla bike room attrezzata al noleggio di e-mountain bike, fino ai tour guidati con gli istruttori della Bike School San Vigilio. In più, Ama Stay si trova a soli due minuti a piedi dalla cabinovia di San Vigilio, perfetta per accedere ai migliori trail Mtb del Bike Park Kronplatz.

Massaggi nella Spa dell'Hote Ama Stay (foto Andreas Tauber)

Ama Stay: armonia tra arte e avventura

Per l’estate, Ama Stay celebra il perfetto connubio tra natura e creatività grazie alla nuova collaborazione con la Biennale Smach, di cui sarà sponsor e partner ufficiale. Questa sinergia darà vita a una serie di eventi artistici e culturali ospitati all’interno del workation residence, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale dell’Alto Adige. Tra le iniziative più attese spicca Ama Art Adventure, una mostra in programma da giugno ad agosto con una selezione di fotografie dell’artista Gustav Willeit, che raccontano le opere più significative delle edizioni passate di Smach. A questa si affiancheranno escursioni guidate nella suggestiva Val d’Ert, per esplorare da vicino le installazioni artistiche disseminate nel paesaggio dolomitico (con date in via di definizione).

Ama Art Adventure (foto Camila Ruiz)

Torna anche l’Outdoor Cinema sulla terrazza panoramica di Ama Stay, che ogni estate propone i grandi classici del cinema. La novità di quest’anno sarà la proiezione speciale del 9 luglio, dedicata alla Biennale Smach, arricchita da un aperitivo al tramonto con vista mozzafiato sulle Dolomiti. Ama Stay si conferma così un luogo dove arte, avventura, relax e innovazione si fondono in un’unica esperienza immersiva, perfetta per vivere la montagna da una prospettiva inedita e ispirante.

Cinema outdoor all'Hotel Ama Stay (foto Anna Fichtner)

La cucina di Ama Stay: dove il ricordo degli antichi sapori incontra la semplicità del territorio

L’attenzione al territorio e ai suoi prodotti è uno dei pilastri della filosofia di Ama Stay. Ogni aspetto della struttura - dal design alla Spa, fino ai percorsi di benessere - riflette un profondo legame con la natura, e la cucina dell'Ama Restaurant non fa eccezione. Nel cuore della Valle di Marebbe, la proposta gastronomica è pensata per raccontare il territorio attraverso un connubio di tradizione e innovazione. Lo chef Marco De Benedictis, affiancato dal Maître Elmar Feichter, firma una cucina autentica e contemporanea, capace di esaltare ingredienti semplici ma ricchi di gusto. Il risultato è un’esperienza culinaria che conquista anche i palati più raffinati, rispondendo alle aspettative di una clientela internazionale in cerca di qualità, sapore e autenticità.

I piatti dell'Ama Restaurant (foto Andreas Tauber) 1/5 Aperitivo nel bar ristorante dell'Hotel Ama Stay (foto Anna Fichtner) 2/5 Marco De Benedictis, lo chef dell'Ama Restaurant (foto Camila Ruiz) 3/5 Lo chef De Benedictis all'opera 4/5 Lo chef e il suo team all'opera nella cucina dell'Ama Restaurant 5/5 Previous Next

«Perché in bocca deve fare boom!». È questo il mantra dello chef Marco De Benedictis, giovane talento barese che ha scoperto l’amore per la cucina tra le braccia della nonna. Il ricordo delle mattine trascorse insieme al mercato, alla ricerca delle migliori materie prime dai piccoli produttori, vive ancora oggi in ogni piatto che firma per gli ospiti di Ama Stay. Fedele al valore della semplicità trasmesso dalla sua infanzia, Marco costruisce le sue ricette con tre, al massimo quattro sapori ben definiti, puntando tutto sull’esplosione di gusto: «In bocca deve fare boom! Cerco sempre di ricordare il buono di un piatto che assaggio, e poi lo reinterpreto per farlo mio».

Cresciuto in Puglia e formato in importanti cucine - tra cui quella dello chef stellato Herbert Hintner - Marco ha sviluppato una visione gastronomica che unisce autenticità, stagionalità e creatività. Il cuore della sua cucina è la materia prima, trattata con rispetto e valorizzata al massimo, spesso scelta personalmente tra i contadini e i produttori locali. Ogni piatto racconta così una storia fatta di territorio, passione e memoria, trasformando la semplicità in un'esperienza sensoriale intensa e sorprendente.

Ama Stay: design moderno e atmosfera cosmopolita

La cucina dello chef Marco De Benedictis prende vita in uno spazio esclusivo e scenografico, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza multisensoriale. L’ambiente è caratterizzato da una cucina a vista e da ampie vetrate che si affacciano sul suggestivo paesaggio del Plan de Corones, creando un dialogo continuo tra interno ed esterno. Al centro dello spazio, un “social table” invita alla condivisione, incorniciato da un design moderno che fonde accoglienza e stile. I materiali, i colori e le luci richiamano in modo sottile ma deciso il mondo naturale: lampade che pendono come frutti maturi, superfici in legno che evocano il paesaggio montano, linee pulite che esaltano la luce e l’armonia dello spazio. Tutto concorre a immergere l’ospite in un viaggio culinario che coinvolge tutti i sensi.

La sala dell'Ama Restaurant 1/4 Cucina a vista del Ama Restaurant 2/4 La cantina dell'Ama Restaurant 3/4 I tavoli del Ama Restaurant (foto Anna Fichtner) 4/4 Previous Next

Durante il giorno, l'Ama Bistrò diventa il luogo ideale per una pausa informale: un pranzo leggero, un calice di vino o un cocktail rinfrescante da gustare con vista sulle Dolomiti. In ogni spazio di Ama Stay, la condivisione è il filo conduttore: se nei coworking si condividono idee e progetti, nel ristorante e nel bistrò si condivide il piacere della buona tavola, aprendosi alla diversità e all’incontro in un ambiente dal respiro internazionale.