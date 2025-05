Hotel Mignon Park & Spa, scoprire una Merano in fiore tra passeggiate e giardini

A Merano la primavera non è una stagione qualunque: è un’ode ai sensi. I caffè lungo il Passirio si riempiono di risate, l’aria profuma di fiori appena sbocciati, il suono del torrente accompagna chi passeggia e la città si trasforma in un acquerello vivente. Anche l’Hotel Mignon Park & Spa, elegante 5 stelle a due passi dal centro, ha colto questo momento speciale per rinnovarsi con stile.

Merano, la città di Hotel Mignon

Il restyling ha interessato la lobby, ora ampia, ariosa e con grandi vetrate che lasciano entrare la luce e il verde del parco, creando un’unica area accogliente e luminosa tra i due edifici dell’hotel.

Il bar di Hotel Mignon

E poi la nuova biblioteca, silenziosa e rilassante, il bistrot con vista sul giardino in fiore perfetto per uno snack leggero o un light lunch, e un bar dal fascino sobrio dove iniziare la serata con un cocktail d’autore. Il tutto senza mai perdere quella cifra estetica discreta e ricercata che ha conquistato una clientela fedele nel tempo.

Una suite di Hotel Mignon 1/3 La camera di Hotel Mignon 2/3 Una matrimoniale di Hotel Mignon 3/3

Un rifugio di benessere nell'Hotel Mignon Park & Spa

Merano non è solo bellezza e natura, ma anche uno dei centri climatici più noti d’Europa. Ed è qui che l’Hotel Mignon Park & Spa gioca il suo asso nella manica: 2.000 metri quadrati di spa pensati per rimettersi in sesto dopo l’inverno.

L'area benessere di Hotel Mignon

Sauna 4 stagioni, Bamboo Hyperthermae, grotta Glacier Ice, Aromarium e sudario romano secco sono solo alcune delle coccole disponibili, insieme a piscine a 30 gradi, vasca Kneipp, lettini su spiaggia di ghiaia e un’infinità di trattamenti su misura per detossinare, rimodellare, distendere.

Cosa vedere a Merano mentre si soggiorna nell'Hotel Mignon Park & Spa

In primavera Merano si trasforma in un’oasi di esperienze rigeneranti: si può iniziare con la Passeggiata Tappeiner, un sentiero tra piante esotiche e panorami mozzafiato, o esplorare i Giardini di Castel Trauttmansdorff, un tripudio botanico tra laghetti e installazioni sensoriali.

Il Kurhaus di Merano, vicino a Hotel Mignon

Gli amanti dei cavalli troveranno spettacolo e tradizione all’Ippodromo di Maia, mentre il Merano Flower Festival colora la città con aiuole artistiche, concerti e laboratori floreali. Per chi cerca puro relax, l’Hotel Mignon Park & Spa offre una vasta spa e pacchetti benessere con cucina gourmet, rendendo Merano il luogo ideale per risvegliarsi dopo l’inverno.

L'idromassaggio di Hotel Mignon

Un invito a rinascere, al ritmo della stagione

Primavera, a Merano, è molto più che una stagione. È un invito a rallentare, respirare a pieni polmoni, scoprire nuovi percorsi e prendersi cura di sé. E l’Hotel Mignon Park & Spa è il luogo perfetto da cui cominciare.