Masseria Panareo: tradizione salentina tra mare e memoria

Circondata da ulivi secolari e affacciata sul mare Adriatico, Masseria Panareo unisce accoglienza autentica e cucina d'autore. Un viaggio nel cuore del Salento dove storia, sapori e innovazione convivono armoniosamente. A tavola, le radici del passato incontrano lo sguardo contemporaneo, dando vita a un'esperienza gastronomica che racconta il territorio con rispetto e creatività.

Tavoli vista mare da Masseria Panareo

Nel 1987, Renato Zezza acquistò un rudere immerso nella campagna salentina tra Otranto e Porto Badisco, su un promontorio che guarda la Grotta dei Cervi, incorniciato dalle torri aragonesi del Seicento di Sant’Emiliano e Minerva, oggi parte del Parco Naturale Regionale. Intuendo il potenziale turistico del territorio, insieme alla moglie e ai figli decise di ristrutturare la Masseria Panareo, trasformandola in un’oasi di ospitalità. Nacque così un piccolo albergo con 18 camere, un ristorante e l’azienda agricola Li Ficari, sviluppata successivamente su terreni adiacenti alla masseria. È una storia familiare che racconta passione per la terra, rispetto delle radici e amore per l’accoglienza. Ogni dettaglio è curato per garantire un’esperienza autentica, fatta di servizi su misura e calore umano. Questo approccio ha portato Masseria Panareo a ricevere nel 2008 il riconoscimento di “Miglior Albergo d’Italia” da Unioncamere, nell’ambito del premio “Ospitalità Italiana”.

Vino pugliese da Masseria Panareo

Oggi, Alessandro Zezza è alla guida del settore ospitalità e del ristorante, che gestisce fianco a fianco con la madre, Donna Pina, custode della cucina tradizionale salentina e autrice dei dolci che impreziosiscono la colazione. Il fratello Gianluca è a capo dell’azienda agricola, affiancato da papà Renato, che continua a tramandare saperi contadini. Insieme producono l’olio extravergine d’oliva Cento Ceppi e coltivano gli ortaggi che lo chef utilizza quotidianamente in cucina. Una filiera corta e familiare che rende l’esperienza a Panareo sincera, genuina e profondamente radicata nel territorio.

I tavoli del ristorante di Masseria Panareo

Le camere di Masseria Panareo

Immersa nella tranquilla campagna salentina, a pochi chilometri dal centro di Otranto e a breve distanza dal mare, Masseria Panareo è un’oasi di charme e autenticità. La struttura si distingue per la sua atmosfera rustica ed elegante, perfettamente integrata nel paesaggio mediterraneo, e offre diverse soluzioni di alloggio pensate per garantire comfort e relax. Le camere della masseria sono arredate con gusto, in uno stile sobrio ma accogliente, che richiama la tradizione locale con soffitti a volta, pareti in pietra e dettagli in legno. Ogni stanza è unica, ma tutte offrono un ambiente intimo e curato. Le tipologie variano per dimensione e vista, ma mantengono sempre un alto standard di comfort.

Masseria Panareo: suite 1/4 Masseria Panareo: camera superior 2/4 Masseria Panareo: camera classic 3/4 Masseria Panareo: camera standard 4/4 Previous Next

Le Camere Classic e le Comfort sono perfette per chi cerca un soggiorno rilassante a due, con spazi ben organizzati (circa 23-25 m²) e dotazioni moderne. Per chi desidera qualcosa in più, le Junior Suite offrono ambienti più ampi, ideali anche per tre persone, con la possibilità di godere di viste sul mare o sul rigoglioso giardino della masseria. Molte camere dispongono di patio privato o ingresso indipendente, regalando agli ospiti maggiore privacy e l'opportunità di godere dei colori e dei profumi del Salento già dal primo risveglio. Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, minibar, connessione Wi-Fi gratuita e bagno privato con doccia.

Chi soggiorna a Masseria Panareo apprezza particolarmente la tranquillità della location, la cura dei dettagli nelle camere e l’atmosfera rilassante che si respira in ogni angolo della struttura. Il servizio attento e la pulizia impeccabile completano un’esperienza che lascia il segno, soprattutto per chi cerca un'autentica fuga nel cuore del Salento.

Mangiare il Salento: il ristorante di Masseria Panareo

Nel ristorante della Masseria Panareo, eloquentemente chiamato “La cucina della Provvidenza”, ogni piatto diventa narrazione viva del territorio, delle stagioni e delle persone che con dedizione custodiscono i saperi e i sapori del Salento. Gli ingredienti, rigorosamente a chilometro zero, provengono dall’orto della masseria o da piccoli produttori locali, scelti nel pieno rispetto della stagionalità. Il menu si rinnova seguendo i ritmi della natura, valorizzando eccellenze artigianali, erbe spontanee, ortaggi dimenticati e il pescato fresco del giorno. Tra le proposte spiccano le “Orecchiette d’Autore”, con cime di rapa selvatiche, acciughe di Cetara, mousse di burrata del Caseificio Pagliara e peperone crusco, o i saporiti tubetti Benedetto Cavalieri con salsa di pesce all’Idruntina, preparata con almeno tre varietà del giorno.

Sala interna del ristorante con il caratteristico soffitto a volta di Masseria Panareo

La ristrutturazione di un’ex stalla del primo Novecento, con volte a stella e pareti in pietra leccese, accoglie oggi il ristorante di Masseria Panareo, un luogo che unisce memoria architettonica e raffinatezza. Durante la bella stagione, l’esperienza gastronomica si sposta all’aperto, tra i profumi della macchia mediterranea e la brezza del mare Adriatico, in un’atmosfera sospesa dove ogni piatto diventa un viaggio sensoriale e ogni ingrediente un tributo sincero alla terra.

Tavoli esterni del ristorante da Masseria Panareo

«Crediamo profondamente nel potere del cibo come strumento di identità e relazione», afferma Alessandro Zezza, proprietario della masseria. «La nostra cucina è un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che vogliamo diventare. Tradizione e innovazione convivono in armonia per ridare voce ai sapori autentici del Salento, sperimentando ricette nuove e sorprendendo ogni volta i nostri ospiti con proposte originali».