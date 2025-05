Ristorante Ponte Milvio: l’anima romana che batte nel cuore di Verona

Un angolo di Roma approda nel cuore di Verona con il Ristorante Ponte Milvio, affacciato su Piazza Duomo. Un viaggio nei sapori autentici della cucina romana, tra profumi familiari e ricette tramandate. A firmare questo nuovo capitolo gastronomico è Tommaso Timpano, chef romano classe 1996, che dopo l’esperienza del Ristorante Puzzle ha scelto di rinnovarsi con un progetto più intimo e identitario. Ponte Milvio è un ritorno alle radici, un luogo dove la tradizione incontra la passione e racconta storie di casa attraverso ogni piatto.

Ristorante Ponte Milvio

«Quando ho saputo che sarei diventato papà, ho sentito che era arrivato il momento di fare un passo in una direzione diversa. Volevo qualcosa che parlasse davvero di me, delle mie radici, di quella cucina che ho respirato da bambino a casa di mia nonna. Una cucina che è da sempre piena di calore e condivisione. Una cucina che voglio poter raccontare anche a mia figlia, per far scoprire a lei e ai miei concittadini la bontà racchiusa nelle ricette tradizionali romane», racconta lo chef. Dopo l’esperienza del Ristorante Puzzle, dove si era fatto notare per una cucina creativa e d’avanguardia, Tommaso Timpano compie oggi una scelta diversa: torna a una dimensione più raccolta, quotidiana, ma non per questo meno raffinata. Il nuovo progetto, Ponte Milvio, segna un ritorno alle origini e alla semplicità autentica della cucina romana, senza rinunciare al rigore tecnico maturato nelle grandi cucine internazionali.

Tommaso Timpano, chef di Ristorante Ponte Milvio

La formazione di Timpano, infatti, parla da sé: dalle esperienze nelle cucine di Franceschetta58, Osteria Francescana e Torno Subito di Massimo Bottura a Dubai, fino all’innovazione estrema del Disfrutar di Barcellona. Una carriera tra i laboratori più innovativi d’Europa che oggi confluisce in una proposta gastronomica più intima, dove anche il piatto più tradizionale è frutto di attenzione, cura e conoscenza. Come spiega lo stesso chef: «Anche in un piatto della tradizione, nulla è lasciato al caso. La tecnica che ho imparato resta, ma è al servizio di un’idea di cucina più familiare»

Classici romani e non solo: il menù del Ristorante Ponte Milvio

Il menù del Ristorante Ponte Milvio è una vera e propria dichiarazione d’amore alla cucina romana, un omaggio autentico alla città eterna. In carta non mancano i grandi classici - carbonara, amatriciana, cacio e pepe - eseguiti con rigore tecnico e valorizzati da materie prime di altissima qualità. Ogni piatto è frutto di studio e passione, ma conserva quella semplicità che rende la cucina romana così amata.

L'amatriciana di Ristorante Ponte Milvio 1/3 La faraona di Ristorante Ponte Milvio 2/3 La gricia di Ristorante Ponte Milvio 3/3 Previous Next

Gli antipasti celebrano la tradizione popolare: dalla coda alla vaccinara alla trippa alla romana, fino al supplì, protagonista irrinunciabile delle tavole familiari. «Il supplì - racconta Timpano - è parte della mia storia personale, legato ai pranzi in famiglia, a ricordi che custodisco con affetto». I secondi piatti proseguono questo viaggio nella memoria: agnello alla cacciatora, polpette al sugo, pollo con i peperoni. E poi la faraona della nonna, che lo chef ripropone in una personale rilettura, omaggiando una ricetta simbolo delle feste di casa sua. Una cucina che parla la lingua della tradizione, con il cuore e la tecnica di chi ha fatto della memoria il suo ingrediente segreto.

La trippa alla romana di Ristorante Ponte Milvio 1/4 Le polpette al sugo di Ristorante Ponte Milvio 2/4 Carciofi e supplì di Ristorante Ponte Milvio 3/4 Il maritozzo di Ristorante Ponte Milvio 4/4 Previous Next

Atmosfera intima e curata: il locale di Ristorante Ponte Milvio

La nuova identità del Ristorante Ponte Milvio non si manifesta solo nel menù, ma si respira anche nell’atmosfera intima e curata del locale. I coperti sono volutamente contenuti per garantire un ambiente raccolto, capace di favorire il dialogo e la convivialità. Alcuni dettagli richiamano la precedente esperienza di Tommaso Timpano con il Ristorante Puzzle: il marmo ai tavoli e all’ingresso, le pareti dal caratteristico verde petrolio. Ma è Roma la vera protagonista dello spazio, raccontata attraverso fotografie e suggestioni visive che restituiscono il volto più autentico e affettuoso della Capitale, vista con gli occhi di chi l’ha lasciata senza mai davvero abbandonarla.

L'esterno di Ristorante Ponte Milvio

«Verona è casa, ma Roma è ciò che sono», spiega lo chef, «e questa cucina è il mio modo di farla conoscere anche a chi, come ad esempio la madre di mia figlia, romana non è». Un ponte simbolico tra due città, tra memoria e presente, tra affetti e passione gastronomica.