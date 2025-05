Il turismo in camper traina il mercato outdoor con 8 miliardi di euro di fatturato

Il turismo open air in Italia continua a crescere. Nel 2024 ha registrato 71 milioni di presenze, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente, generando un fatturato di circa 8 miliardi di euro. Le strutture ricettive dedicate sono oltre 4.000 tra aree sosta e campeggi, pronte ad accogliere la comunità dei camperisti, sempre più numerosa ed eterogenea.

Questo scenario sarà rappresentato al Salone del Camper di Parma, evento di riferimento per il settore, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC - Associazione Produttori Caravan e Camper. La manifestazione si svolgerà dal 13 al 21 settembre 2025 su cinque padiglioni del quartiere fieristico. È il primo evento in Italia e il secondo in Europa per numero di visitatori dedicato al caravanning e al turismo all’aria aperta.

Sempre più italiani cercano un tempo libero diverso, lontano dalla quotidianità e dalle mete affollate. La vacanza in camper rappresenta un’occasione per rigenerarsi a contatto con la natura, in un equilibrio tra mobilità e libertà. Secondo uno studio di Visa in collaborazione con Ipsos, il 46% dei turisti italiani è disposto a pagare fino al 5% in più per beni e servizi ecosostenibili. Oltre l’80% considera importante, nella pianificazione delle vacanze, avere accesso a strumenti che segnalino alloggi, mezzi, percorsi e servizi green, sia in Italia che all’estero.

Secondo i dati ENIT 2024, le principali attrazioni turistiche restano la natura e l’arte, seguite da enogastronomia ed escursionismo. Una tendenza confermata anche dal Rapporto sul Turismo Enogastronomico firmato da Roberta Garibaldi. Tra ottobre 2024 e marzo 2025, il 16,6% dei cittadini europei ha pianificato viaggi legati alla natura, il 15% all’enogastronomia e il 14,7% alla cultura.

Il viaggiatore in camper, libero da vincoli di orari e prenotazioni, costruisce un percorso fatto di esperienze, tra scoperta e spontaneità. Anche per questo il Salone del Camper diventa un’occasione per esplorare nuove filosofie di viaggio, come il turismo lento e responsabile. Il cibo è una componente centrale per molti viaggiatori, e anche per i camperisti che amano preparare piatti con ingredienti locali e genuini. Al Salone del Camper si terranno show-cooking realizzati con la collaborazione degli chef dei Ristoranti del Buon Ricordo, dove sarà possibile apprendere trucchi e ricette per cucinare bene anche in spazi ridotti, sfruttando tempo e risorse in modo efficiente.

Il 36,9% della popolazione italiana pratica attività sportiva nel tempo libero, secondo l’Annuario statistico Istat 2024. Il camper diventa la base ideale per vacanze attive: cicloturismo, trekking, canoa, canyoning, sci, surf, pesca e persino golf sono tutte attività sempre più integrate nello stile di viaggio open air. I visitatori della fiera potranno scoprire soluzioni pensate per il trasporto di attrezzature sportive, come biciclette pieghevoli, portabici regolabili, canoe gonfiabili e sistemi di fissaggio innovativi, sempre più presenti nei van e furgonati di nuova generazione.

Accanto allo sport, il camperista moderno esplora anche forme più tranquille ma coinvolgenti di connessione con il paesaggio: dal birdwatching al geocaching, passando per la pittura e la fotografia itinerante. Quest’ultima pratica - il geocaching - consiste in una moderna caccia al tesoro tramite app, per cercare oggetti nascosti in natura. Un’attività che coinvolge famiglie, amici e appassionati di tecnologia e avventura.

Outdoor style: abbigliamento tecnico e attrezzature smart

Il viaggiatore in camper adotta oggi uno stile outdoor fatto di capi tecnici e multifunzionali. Gli indumenti devono essere pratici, termici, facili da lavare e adatti a diverse condizioni climatiche. Giacche impermeabili 3-in-1, maglie in lana merino, pantaloni convertibili e scarponcini versatili sono alcuni degli articoli più diffusi. Anche l’estetica ha il suo spazio, con colori audaci e materiali sostenibili.

Non mancano attrezzature smart per l’uso quotidiano: tende parasole, tavoli e sedie pieghevoli, verande gonfiabili, pannelli solari e antenne satellitari. Il Salone del Camper è anche una vetrina su queste novità, per chi vuole migliorare il comfort del proprio mezzo.

Camper e sostenibilità: un impatto ambientale più contenuto

Secondo un’indagine realizzata da Ergo, spin off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la vacanza in camper ha un impatto ambientale inferiore del 30% rispetto ad altre forme di turismo. Il consumo di risorse naturali è ridotto del 36%, quello di acqua del 27%. Ulteriori pratiche sostenibili includono l’installazione di pannelli solari, l’uso di batterie ricaricabili, la raccolta differenziata, l’utilizzo di prodotti sfusi o biodegradabili, e docce a basso consumo. Una volta parcheggiato il mezzo, muoversi a piedi o in bicicletta non è solo un gesto ecologico, ma un modo per vivere il territorio in modo più autentico, sostenendo le economie locali e scoprendo angoli nascosti.

Il Salone del Camper, una finestra sul futuro del turismo

Dal 13 al 21 settembre 2025, Parma ospiterà il Salone del Camper nei suoi 400.000 metri quadrati espositivi. La manifestazione coinvolge ogni anno i principali produttori europei di veicoli ricreazionali e le migliori aziende di componentistica, attrezzature e accessori per il campeggio.

Un evento che riunisce oltre 100.000 visitatori e rappresenta una tappa fondamentale per chi ama il viaggio in libertà, a contatto con la natura e con il proprio tempo.