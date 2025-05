Vivere appieno la Val d’Ega in estate tra escursioni, bici e gastronomia

La Val d'Ega, in provincia di Bolzano, si estende ai piedi di gruppi montuosi noti come il Catinaccio, il Latemar e lo Sciliar, all'interno di un'area che rientra nel Patrimonio Naturale dell'Umanità Unesco. La valle rappresenta una destinazione alpina che integra elementi ambientali, didattici e ricreativi, con una proposta turistica articolata e calibrata su esigenze diverse. L'estate è il periodo in cui le attività all'aria aperta, i percorsi escursionistici e cicloturistici, i laboratori naturalistici e i programmi culturali trovano spazio in un contesto montano dove la vocazione alla sostenibilità è evidente tanto nella gestione del territorio quanto nell'organizzazione dei servizi.

La Val d‘Ega è incastonata tra le Dolomiti (foto Alexandra Naeckler)

Val d'Ega a piedi: sentieri, temi e osservazione del paesaggio

Il patrimonio escursionistico della Val d'Ega si compone di oltre 500 chilometri di tracciati percorribili a piedi, che coprono un'ampia gamma di difficoltà e ambienti naturali. Gli itinerari si sviluppano in prevalenza nelle aree di Obereggen e Carezza, e si articolano in percorsi ad anello, camminate tematiche e collegamenti tra rifugi. Lungo questi sentieri è possibile esplorare prati in quota, boschi di conifere e ambienti geologici di interesse.

Un esempio significativo è offerto dal Latemarium, un'area che collega diverse proposte escursionistiche a contenuti di tipo scientifico e naturalistico. Qui si trovano sentieri a tema legati alla fauna alpina, alla stratigrafia delle Dolomiti e alla cultura contadina, accessibili da più punti di partenza come Obereggen, Pampeago e Predazzo. Non mancano varianti per escursionisti esperti, come il giro del Monte Agnello e il sentiero panoramico che conduce alla Torre di Pisa, un punto di osservazione privilegiato sulla morfologia dolomitica.

Il cielo stellato sopra la Val d'Ega (foto David Gruber)

Un'iniziativa che coniuga escursionismo e divulgazione è il Sentiero dei Pianeti a San Valentino in Campo, un percorso a tappe che riproduce in scala le distanze tra i corpi celesti del sistema solare. Inserito nel contesto del primo "Astrovillaggio" europeo, il sentiero integra l'esperienza fisica della camminata con contenuti astronomici fruibili lungo il tragitto.

Val d'Ega in bicicletta: percorsi per ogni livello e festival tematici

Accanto all'escursionismo a piedi, la Val d'Ega presenta una rete ciclabile in crescita, con tracciati per mountain bike e e-bike, spesso collegati agli impianti di risalita attivi anche in estate. Il percorso di riferimento è la Latemar Ronda, un anello di 40 km con 1.550 metri di dislivello, percorribile in entrambi i sensi, che consente di esplorare il massiccio del Latemar da più prospettive. In senso antiorario il tracciato è adatto a ciclisti allenati; in senso orario può essere affrontato anche da nuclei familiari, soprattutto se si utilizzano biciclette a pedalata assistita.

L'offerta si completa con tour adatti a tutti, come il Giro dei masi, che tocca le località di Carezza, Collepietra e Nova Levante, e il Malga Laab Tour a Nova Ponente, che sfruttano in larga parte strade forestali e asfaltate prive di passaggi tecnici impegnativi. I panorami attraversati includono vedute sul Catinaccio, lo Sciliar e il Latemar. Dal punto di vista logistico, l'App ufficiale Val d'Ega consente di scaricare itinerari dettagliati, tracce GPS e informazioni aggiornate. Con la Mountain Bike Card, i ciclisti possono inoltre utilizzare sei impianti di risalita in un solo giorno, con un biglietto unico. Tra gli eventi dedicati al ciclismo, il Rosadira Bike Festival (11–15 giugno 2025) costituisce un appuntamento annuale che offre tour guidati, workshop tecnici e attività rivolte sia agli adulti che ai più giovani, con base tra i gruppi montuosi del Latemar e del Catinaccio.

Val d'Ega, esperienze educative e attività per famiglie

La Val d'Ega propone durante l'estate un ventaglio di iniziative pensate per un pubblico giovane. Le attività coniugano elementi naturalistici, mitologici e agricoli, con l'obiettivo di costruire esperienze formative a contatto con il territorio. I bambini hanno l'opportunità di visitare apiari didattici, partecipare alla vita quotidiana di un maso, conoscere animali alpini come lama e alpaca, o prendere parte a escursioni ispirate al folclore locale.

Le leggende del Re Laurino, delle ninfe del lago di Carezza, delle bambole del Latemar o del gigante Starkwölfel vengono riproposte in forma ludica per incentivare il contatto tra bambini e ambiente naturale, valorizzando le storie del patrimonio orale alpino.

Val d'Ega, l'estate tra benessere e gastronomia

Oltre alle attività sportive e naturalistiche, la Val d'Ega dedica ampio spazio a chi ricerca ritmi più lenti. Diverse strutture alberghiere offrono percorsi benessere che comprendono saune, piscine immerse nei boschi, trattamenti rigeneranti e momenti di relax tra ambienti naturali.

La cucina della Val d'Ega rispecchia le tradizioni della montagna altoatesina

La pratica del Day Spa è diffusa in hotel e residence, con proposte dedicate sia a ospiti giornalieri sia a chi soggiorna più a lungo. Sul fronte gastronomico, la cucina locale rispecchia le tradizioni della montagna altoatesina, tra canederli, carni affumicate, formaggi d'alpeggio e dolci tipici. A questa offerta stabile si aggiungono eventi temporanei che uniscono gastronomia, musica e arti performative.

Culturinarika torna a luglio (foto Gabriel Eisath)

Il programma Culturinarika, previsto tra il 4 e il 17 luglio 2025, prevede tre appuntamenti a tema nei comuni della valle:

Music Under the Stars (4 luglio, Collepietra) con concerto e degustazione di birre artigianali;

(4 luglio, Collepietra) con concerto e degustazione di birre artigianali; Chef's Open Air – Sunset Edition (11 luglio, Nova Levante), cena a cielo aperto con cucine a legna condotta da chef locali;

(11 luglio, Nova Levante), cena a cielo aperto con cucine a legna condotta da chef locali; Art Affair (17 luglio, Nova Ponente), serata tra spettacoli circensi, musica dal vivo e proposte gastronomiche.

Val d'Ega: dove mangiare

Baita Häusler Sam

Questa baita raggiungibile a piedi o in bicicletta da Nova Levante è aperta durante la stagione estiva e propone un menu ristretto ma curato. Gli ingredienti provengono da produttori locali e le preparazioni seguono ricette tradizionali. Il piatto forte è la polenta con funghi e formaggi d'alpeggio.

Baita Häusler Sam: canederli

La terrazza panoramica è un punto di sosta frequentato da ciclisti e trekker. Il servizio è semplice, ma attento, e l'ambiente riflette l'atmosfera autentica delle malghe altoatesine.

Baita Häusler Sam Hennewinkl 8 39050 Nova Ponente (Bz) Tel +39 348 3857495

Ristorante Astra

Lo chef Gregor Eschgfäller, insieme al personale di sala guidato da Melanie, accoglie gli ospiti nel ristorante gourmet Astra, insignito di una stella Michelin e tre toques Gault Millau. La cucina proposta si distingue per l'attenzione agli ingredienti selezionati, per la preparazione artigianale dei piatti e per un accompagnamento di bevande pensato in modo originale.

Un piatto del ristorante Astra

Le esperienze maturate dallo chef in ambito internazionale si riflettono in un menu che unisce tradizione locale e influenze globali, senza perdere di vista la stagionalità e il contesto territoriale. L'ambiente, sobrio ed essenziale, si affaccia su un paesaggio dolomitico di particolare rilievo, creando un contesto che valorizza la cura gastronomica e l'attenzione al dettaglio in ogni portata.

Astra Via Principale, 26 39053 Collepietra (Bz) Tel +39 0471 376516

Ristorante Tschein

Situato in Via Nigra, sul Passo di Costalunga, il ristorante Tschein offre circa 30 posti all'interno e 40 all'esterno, con una proposta culinaria centrata sulla tradizione gastronomica locale. La cucina combina ingredienti del territorio con preparazioni accurate, pensate per pasti in famiglia, tra amici o per una cena a due.

Tschein: Filetto di cervo della Val d'Ega

Il menu propone una selezione di piatti legati alla stagionalità, abbinati a vini scelti con attenzione dalla cantina interna. L'ambiente raccolto e la posizione panoramica contribuiscono a rendere il locale una tappa apprezzata da chi desidera conoscere in modo autentico i sapori dell'Alto Adige, in un contesto accessibile e informale.

Ristorante Tschein Via Nigra, 10 39056 Nova Levante (Bz) Tel +39 346 8023594

Val d'Ega, dove dormire

Hotel Moseralm

L'Hotel Moseralm, situato a 1.600 metri di altitudine ai piedi del Catinaccio, si presenta come struttura orientata sia all'attività outdoor che al rilassamento. Dispone di un'area wellness con vista panoramica e di un centro escursioni interno. La vicinanza alla cabinovia König Laurin consente un collegamento diretto ai sentieri e agli impianti del comprensorio di Carezza.

L'Hotel Moseralm

Le camere sono distribuite in due ali, una delle quali completamente rinnovata. L'hotel adotta pratiche ambientali orientate alla riduzione degli sprechi e uso di energie rinnovabili. La cucina riflette la stagionalità del territorio, con particolare attenzione ai prodotti locali.

Hotel Moseralm Via Bellavista, 8 39056 Carezza (Bz) Tel +390471 612171

Hotel Marica

L'Hotel Marica, nel centro di Nova Ponente, propone un'ospitalità che unisce elementi alpini e moderni. Gestito direttamente dalla famiglia dei proprietari, si distingue per l'organizzazione settimanale di escursioni guidate e tour ciclistici. La struttura include una piccola spa, piscina coperta e terrazza con affaccio sulle Dolomiti.

L'Hotel Marica

Le camere, arredate in legno chiaro e materiali naturali, offrono un'interpretazione contemporanea del design di montagna. Il ristorante interno propone una cucina altoatesina rivisitata, con possibilità di menù vegetariani.

Hotel Marica Paese, 30 39050 Ega (Bz) Tel +39 0471 615720

Hotel Steineggerhof

Immerso nel verde sopra il paese di Collepietra, il Steineggerhof è un hotel a conduzione familiare noto per l'attenzione alla sostenibilità. La struttura è vegan-friendly, con una cucina interamente basata su ingredienti vegetali, in gran parte biologici.

L'Hotel Steineggerhof

Oltre alla parte gastronomica, propone corsi di cucina, attività olistiche e programmi di detox. Le camere sono semplici ma curate, con affaccio diretto sulla valle e accesso a numerosi sentieri. È un punto di partenza comodo per il Sentiero dei Pianeti e l'Astrovillaggio.