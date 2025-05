Hotel Vioz, 100 anni di ospitalità familiare tra wellness, natura e tradizione

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a Peio Fonti, l’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments celebra i suoi primi cento anni rinnovandosi, senza perdere il legame con la propria identità storica e con il territorio. La struttura, situata a 1.400 metri di altitudine e circondata da 30mila metri quadrati di parco privato, ha concluso un importante progetto di restyling che ha portato alla nascita di nuove Apart-Suites e di una moderna area wellness.

L'Hotel Vioz si trova nel Parco dello Stelvio

Hotel Vioz, una storia famigliare

Dal 1925 l’Hotel Vioz è un punto di riferimento dell’ospitalità a gestione familiare. A guidare la struttura oggi sono Elisabetta, Michela e Martina Fava, impegnate in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico e naturale dell’hotel. «Accogliere gli ospiti come a casa, offrendo loro un’esperienza autentica e rilassante, è da sempre il nostro obiettivo» raccontano. «Vogliamo che il soggiorno qui sia l’occasione per staccare dalla routine e riconnettersi con l’ambiente che ci circonda». Immerso in un parco privato di 30mila metri quadrati, l’hotel rappresenta una base ideale per esplorare la Val di Pejo, valle laterale della Val di Sole. Dai boschi secolari ai laghi alpini, il territorio offre numerose possibilità di escursioni, attività sportive e momenti di contatto con la natura. La proposta dell’Hotel Vioz comprende anche un programma di attività per adulti e bambini, pensato per rafforzare il legame con l’ambiente e promuovere il benessere a 360 gradi.

Elisabetta, Michela e Martina Fava, oggi alla guida dell'Hotel Vioz

La struttura ha origini lontane: nata nel 1914 come caserma militare, è stata trasformata in albergo nel 1925. Oggi, dopo un importante processo di rinnovamento, l’hotel si presenta con un’identità rinnovata, mantenendo però il legame con la sua storia e con il territorio che lo ospita. L’intervento di restyling ha interessato diversi ambienti: dalla reception al bistrot-bar, fino ad alcune camere, con un’attenzione particolare verso il comfort familiare. Le nuove apart-suites, curate nei materiali e nel design, si inseriscono armoniosamente nel contesto montano, coniugando funzionalità ed estetica in chiave contemporanea. La vista sulle vette del Cevedale, del Vioz e del San Matteo, insieme al silenzio che avvolge la valle, compongono lo sfondo di un luogo che unisce ospitalità, benessere e autenticità.

Hotel Vioz, attenzioni speciali per le famiglie

L’Hotel Vioz aderisce a My Family Hotel, il club dei Family Hotel del Trentino, e da sempre dedica particolare attenzione alle esigenze delle famiglie con bambini. La struttura offre servizi specifici per i più piccoli, tra cui un ampio parco giochi privato, escursioni guidate e attività a tema. Il Baby Club accoglie i bambini dai 2 ai 3 anni e mezzo, mentre il Mini Club, attivo per i bambini dai 3 anni e mezzo in su, è operativo sei giorni su sette, la mattina, il pomeriggio e anche dopo cena.

L'Hotel Vioz offre un ampio parco giochi privato, escursioni guidate e attività a tema

Per i ragazzi più grandi sono previsti tornei, laboratori creativi e giochi di società, con l'obiettivo di offrire momenti di socializzazione e intrattenimento in un contesto sicuro e stimolante. Durante la stagione estiva, una delle proposte più apprezzate è la Notte in tenda: riservata ai bambini dagli 8 anni in su, prevede la possibilità di dormire all’aperto in una tenda da 10 posti nel parco dell’hotel. L’attività inizia dopo cena e si conclude la mattina seguente con il ritorno in struttura per la colazione.

Hotel Vioz, una nuova area wellness

Inaugurata a dicembre 2024, la nuova area wellness dell’Hotel Vioz si estende su 700 metri quadrati e propone una selezione di spazi dedicati al relax, con vista panoramica sulle montagne della Val di Sole. La progettazione degli ambienti tiene conto delle esigenze delle famiglie così come di chi cerca un’esperienza più riservata e silenziosa. Elemento centrale della nuova area sono le tre piscine riscaldate: due piscine interne pensate per i bambini – una con profondità di 30 cm per i più piccoli e una da 70 cm con scivolo – e una piscina panoramica di 100 mq, riscaldata e accessibile sia dall’interno che dall’esterno, adatta a tutta la famiglia.

Hotel Vioz: area wellness (foto Stefano Pinci) 1/5 Hotel Vioz: momenti di relax (foto Stefano Pinci) 2/5 Hotel Vioz: piscina (foto Stefano Pinci) 3/5 Hotel Vioz: sauna (foto Stefano Pinci) 4/5 Hotel Vioz: massaggio (foto Stefano Pinci) 5/5 Previous Next

Completano l’offerta wellness una zona relax con materassi ad acqua, una tea-room, una sauna panoramica per famiglie con temperatura adatta anche ai bambini, una vasca fredda esterna per il completamento del percorso sauna e una terrazza solarium affacciata sul paesaggio alpino. Con l’introduzione della nuova area, la storica spa Aphrodite è oggi riservata esclusivamente agli adulti, che possono usufruire di trattamenti personalizzati, bagni aromatizzati, sauna finlandese, bagno turco e un idromassaggio all’aperto, in un contesto raccolto e tranquillo.

Hotel Vioz, le camere e le nuove Family Apartsuite

L’Hotel Vioz dispone di 35 camere e 10 nuove Family Apartsuite, progettate per ospitare da 2 a 6 persone. Gli ambienti, arredati con legno di design, sono ampi, funzionali e dotati di cucina attrezzata, ideali per famiglie o gruppi che cercano comfort e indipendenza.

Hotel Vioz: camera da letto del Family Apartsuite (foto Stefano Pinci) 1/3 Hotel Vioz: cucina del Family Apartsuite (foto Stefano Pinci) 2/3 Hotel Vioz: bagno del Family Apartsuite (foto Stefano Pinci) 3/3 Previous Next

Gli ospiti possono scegliere tra la formula hotel, che include la mezza pensione e tutti i servizi offerti dalla struttura, oppure optare per la formula residence, che non prevede i pasti e garantisce maggiore autonomia, rappresentando una soluzione adatta a chi desidera gestire in modo flessibile la propria vacanza.

Hotel Vioz: camera da letto (foto Stefano Pinci)

Tutte le sistemazioni, sia le camere che gli appartamenti, offrono una vista panoramica sul gruppo montuoso Ortles-Cevedale, valorizzando ulteriormente il legame con il territorio.

Tutte le sistemazioni offrono una vista panoramica sul gruppo montuoso Ortles-Cevedale,(foto Stefano Pinci)

Hotel Vioz, cosa fare

L’estate attorno all’Hotel Vioz si presenta come un’occasione per vivere la montagna in modo attivo. I sentieri escursionistici nella Val di Pejo offrono un’ampia varietà di percorsi adatti a diversi livelli di preparazione. Mete come il Lago di Covel, il Lago di Pian Palù, i larici secolari e il Forte Barba di Fior rappresentano alcune delle proposte più apprezzate. Ogni mattina partono escursioni guidate di bassa o media difficoltà, accessibili anche con mezzi pubblici o impianti di risalita, attivi da metà giugno a settembre. Le escursioni più tecniche possono essere svolte con Federico, accompagnatore di media montagna, che propone anche corsi base di mountain bike per adulti e bambini (dai 6 anni) all’interno del Bike Park privato dell’hotel, uno dei pochi presenti in Trentino. Qui si imparano le tecniche di discesa in sicurezza, tra curve e salti. Sono previsti anche tour guidati in MTB o e-bike, con possibilità di noleggio nei pressi dell’hotel. Particolarmente adatta anche ai più piccoli è la pista ciclabile di 35 km della Val di Sole, da Cogolo a Mostizzolo, percorribile in discesa e con ritorno facilitato da BikeTrain e BikeBus. Per chi ama le attività più dinamiche, la valle offre anche rafting, canoa, arrampicata ed equitazione. Le escursioni nei boschi e le visite alle fattorie didattiche, dove è possibile assistere alla mungitura, sono perfette per i bambini.

Escursioni in bicicletta dall'Hotel Vioz

Tra le proposte legate al benessere, l’Hotel Vioz organizza tre lezioni settimanali di yoga all’aperto, guidate dall’insegnante Edi, nella cornice del Parco Nazionale dello Stelvio. L’attività si svolge nel prato del percorso sensoriale dell’hotel e propone esercizi di respirazione, rilassamento e consapevolezza corporea, adatti a tutti. Novità dell’estate 2025, una passeggiata didattica con l’insegnante per imparare a riconoscere le erbe spontanee, seguita da una breve introduzione alle basi dello yoga.

L’Hotel Vioz organizza anche tre lezioni settimanali di yoga all’aperto

Un’attività pensata per connettersi con i ritmi naturali della montagna, utile anche per migliorare la resistenza allo stress e il benessere psicofisico. Per unire movimento e gastronomia locale, l’hotel propone ogni settimana una grigliata in baita. Dopo aver raggiunto il Rifugio Scoiattolo in telecabina da Peio Fonti e percorso un tratto a piedi nella natura, si arriva alla Baita dell’Hotel Vioz a 1.800 metri, dove è previsto un pranzo panoramico a base di grigliata trentina, polenta, formaggi e altri prodotti tipici della zona. Un’attività pensata per chi vuole vivere l’ambiente alpino anche attraverso la cucina del territorio. A poca distanza dall’hotel si trovano le Terme di Pejo, note per le proprietà benefiche delle acque delle sorgenti Antica Fonte, Nuova Fonte e Fonte Alpina. Le acque minerali, che originano nel massiccio dell’Ortles-Cevedale, sono impiegate per la cura di disturbi articolari, respiratori, circolatori e della pelle. È possibile accedere alle cure anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Tra le proposte: fangoterapia con fanghi maturati, cure inalatorie, massaggi ayurvedici e sportivi, saune, bagno romano, docce emozionali, e una piscina termale riscaldata a 29°C. I clienti dell’Hotel Vioz usufruiscono di sconti esclusivi sugli ingressi.