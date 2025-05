Cena sotto le stelle: da Maio Rooftop i menu ispirati alle costellazioni

Maio Restaurant Rooftop apre la stagione estiva con una nuova esperienza gastronomica serale, pensata per chi cerca un'occasione speciale nel centro della Capitale: Cena sotto le stelle. La terrazza all'ultimo piano della Rinascente in via del Tritone offre un panorama unico che spazia dai tetti di Roma alla cupola di San Pietro, accarezzato dai colori del tramonto e dalle luci della sera. Una scenografia che fa da cornice a una proposta di cucina italiana contemporanea, firmata dallo chef Luca Seveso.

Maio Restaurant Rooftop: menu stellari tra mare e terra

Due percorsi degustativi, ispirati alle costellazioni, compongono l'offerta della bella stagione. Il primo, “Hydra”, è un viaggio nel mondo marino, con piatti come il crudo di gambero rosso di Mazara del Vallo, accompagnato da croccante salato di ricotta, limone, pistacchio e crema di pomodoro candito. Seguono gnocchetti di ceci in guazzetto di frutti di mare e colatura di alici, polpo arrostito con insalata nizzarda e patata soffice alla vaniglia, e per concludere un sorbetto al limone di Amalfi e Franciacorta.

Lo chef Luca Seveso

Il secondo menu, “Orione”, celebra la terra. L'esperienza inizia con una tartare di manzo, servita con bufala campana, guacamole e crumble di cipolla rossa. Prosegue con un raviolo ripieno di carbonara liquida, asparagi e guanciale croccante, seguito da un filetto di Angus con millefoglie di patate, spinaci ripassati e tartufo nero estivo. In chiusura, una crema al caramello con frutti di bosco e scaglie di cioccolato fondente.

Maio Restaurant Rooftop: come si mangia

Accanto ai menu tematici, Maio Restaurant Rooftop propone anche il menu signature, che raccoglie i piatti simbolo della cucina dello chef Seveso. Tra questi si distinguono il vitello punto rosa con salsa tonnata, giardiniera e caviale, il risotto Milano mantecato con zafferano, bitter Campari e arancia, e ancora il filetto di Angus con contorni stagionali. Il finale è affidato a un gioco di dolcezze con insalata di fragole con menta e zucchero Moscovado e una mousse tiepida di cioccolato Guanaja con gelato al mango.

Maio Restaurant Rooftop: una terrazza con vista su Roma

Situato tra il sesto e il settimo piano della Rinascente Tritone, Maio Restaurant Rooftop si distingue per il suo design contemporaneo e per l'atmosfera accogliente e raffinata. Aperto dalla colazione alla cena, è un luogo pensato per vivere Roma dall'alto, in ogni momento della giornata, tra gusto, relax e bellezza.

Il ristorante romano è l'ultima apertura del Maio Group, realtà tutta italiana nata nel 1977 in Piemonte con La Bettola di Carisio. Fondata dai fratelli Alessandro e Massimo Maio, oggi l'azienda è presente anche in Lombardia e nel Lazio con progetti diversificati. Oltre al ristorante di Roma, fanno parte del gruppo Maio Restaurant al Duomo di Milano, Be Steak, Maio Catering con oltre mille eventi l'anno, e il nuovo Alfa Romeo Caffè e Bistrò aperto nel 2024 presso il Museo Alfa Romeo di Arese. Il filo conduttore è la ricerca della qualità, l'eleganza del design e l'attenzione all'esperienza del cliente.