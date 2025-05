Location esclusiva e cucina ligure: ö Magazín sbarca sulla spiaggia di Paraggi

Paraggi (Ge) apre ufficialmente la stagione estiva con l'arrivo di "ö Magazín" ai Bagni Bosetti. Il ristorante delle sorelle Emilia e Simona Mussini, nome ormai ben noto tra Portofino, Santa Margherita e Rapallo, inaugura così la sua quinta insegna proprio nella baia più esclusiva della Riviera di Levante. Una nuova apertura che porta sulla spiaggia una cucina fedele alla tradizione ligure, firmata dall'executive chef Roberto Villa, e che si propone come nuova destinazione gastronomica a un passo dall'acqua, dalla colazione alla cena.

ö Magazín, il nuovo indirizzo gourmet ai Bagni Bosetti di Paraggi

ö Magazín a Paraggi: il ristorante e il menu

Il progetto si inserisce in un contesto iconico, quello tra Portofino e Santa Margherita Ligure, dove le colline del Tigullio si tuffano in un mare trasparente. Qui, ai Bagni Bosetti, tra l'eleganza discreta della location e il fascino di un'estate che profuma di salsedine, ö Magazín estende la sua filosofia fatta di cucina autentica, ambienti curati e un tocco familiare che accompagna ogni dettaglio dell'esperienza. I tavolini in legno, le sedute raffinate e il verde profondo del logo diventano parte integrante dell'atmosfera della baia, per vivere ogni momento della giornata con i piedi nella sabbia e lo sguardo sull'orizzonte.

Aperto anche agli ospiti esterni dello stabilimento, il nuovo ristorante offre una proposta gastronomica completa, che parte dalla colazione con brioche e focaccia ligure servite direttamente sulla spiaggia, passa per un pranzo informale tra piatti leggeri e sfiziosi, fino ad arrivare all'aperitivo con i cocktail signature ö Magazín, serviti a bordo mare, al calare del sole. Il pomeriggio è invece il momento perfetto per un gelato artigianale, mentre per chi sceglie di fermarsi anche la sera, il menù punta sul pescato del giorno, valorizzato da preparazioni semplici ma sempre ben calibrate.

ö Magazín a Paraggi offre una proposta gastronomica completa

Tra i piatti simbolo, ci sono gli Spaghetti ö Magazín con crema di cozze, peperoncino e pangrattato, il fritto misto di pesce con salsa marinara piccante, la selezione di crudité di crostacei con scampi e gamberi di Santa Margherita, e la tartare del giorno. Non mancano mai le trofie al pesto e la zuppetta di cozze rossa, insieme a una carta dei vini che spazia tra etichette italiane e alcune selezioni francesi pensate per gli amanti dei grandi bianchi e rosé.

Che cosa sapere su ö Magazín, il gruppo di Emilia e Simona Mussini

Questa nuova apertura è l'ultima tappa di un percorso iniziato oltre trent'anni fa. Era il 1991 quando Emilia e Simona Mussini decisero di trasformare un vecchio magazzino da pesca nel cuore di Portofino in un ristorante che ancora oggi porta lo stesso nome: ö Magazín. L'obiettivo di Emilia e Simona è quello di creare luoghi unici, dove sentirsi a proprio agio e gustare piatti che esprimono il loro legame con il mare e la terra ligure. Una visione che negli anni ha preso forma con la gelateria inaugurata nel 2007 a fianco del primo locale, con l'apertura dell'Osteria a Santa Margherita nel 2021, e con l'arrivo nel gruppo, nel 2022, di Antonio Bertullo, nuova generazione della famiglia e oggi guida operativa di tutti i progetti insieme alle sorelle.

I Bagni Bosetti a Paraggi

Con questa spinta, nel 2024 ö Magazín ha aperto anche a Rapallo, nella torretta del Porto Carlo Riva, con un progetto che coniuga ristorazione, gelateria e american bar dedicato alla mixology. Poi, nel 2025, appunto, la quinta insegna: "ö Magazín In Spiaggia", nella cornice di Paraggi. In ogni location, la filosofia resta la stessa: ingredienti locali, ricette liguri e un servizio attento, in ambienti sempre capaci di raccontare qualcosa. Oltre alla ristorazione, il gruppo ha poi avviato anche un servizio catering attivo in tutto il Golfo del Tigullio e offre la possibilità di organizzare eventi privati e aziendali sia a Rapallo che a Paraggi. A completare il racconto, resta il locale originario di Portofino, affacciato direttamente sull'acqua. Qui, tra tavoli costruiti con il legno della storica barca di famiglia e una carta dei crudi tra le più ricche del territorio, si respira ancora l'essenza del primo sogno, realizzato e diventato negli anni un punto di riferimento per chi cerca sapori autentici e una Liguria da vivere fino in fondo.