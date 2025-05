All'Helvetia & Bristol due nuove suite con vista esclusiva sull'arte di Firenze

Due suite esclusive affacciate sui simboli di Firenze. È la nuova proposta dell'Helvetia & Bristol (Starhotels), che al quinto piano dello storico edificio ha inaugurato due ambienti panoramici progettati per offrire un soggiorno su misura, nel segno della privacy, dell'eleganza e della qualità artigianale. Le nuove suite arricchiscono l'offerta dell'hotel, nel cuore del centro storico, rafforzando il dialogo tra l'anima classica dell'ala Helvetia e il design più contemporaneo dell'ala Bristol, firmata dall'interior designer Anouska Hempel.

Helvetia and Bristol Firenze: due nuove suite con vista esclusiva sulla città

Helvetia & Bristol: le due nuove suite si affacciano sui monumeti di Firenze

Situate all'ultimo piano dell'edificio, le suite 550 e 560 si affacciano sui tetti di Firenze e regalano scorci spettacolari sul Duomo, sul campanile di Giotto e su Palazzo Vecchio. La vista non è l'unico elemento che le rende speciali: entrambe offrono spazi ampi e curati in ogni dettaglio, con una combinazione di arredi artigianali, materiali pregiati e dettagli che richiamano la doppia anima dell'hotel. I mobili in ottone realizzati a mano dal laboratorio Il Bronzetto, i tavolini in scagliola firmati Bianco Bianchi e gli specchi anticati raccontano la tradizione artigianale fiorentina e contribuiscono a definire un'atmosfera intima e raffinata, pensata per chi cerca un soggiorno di alto profilo senza rinunciare al comfort e alla discrezione.

La Suite 560 , di 66 metri quadrati, si affaccia direttamente sulla cupola del Brunelleschi e sul campanile di Giotto. Il suo stile riflette il gusto dell'ala Helvetia, con dettagli classici come i bagni rivestiti in marmo bicolore e l'elegante salotto in stile francese. Allo stesso tempo, l'influenza dell'ala Bristol è evidente nel letto a baldacchino e nei complementi d'arredo dipinti a mano. La disposizione degli ambienti comprende due bagni, uno principale con vasca e doccia separate e uno di servizio, a conferma di una concezione dell'ospitalità che punta su funzionalità e bellezza.

Più ampia, la Suite 550 si estende per 74 metri quadrati ed è caratterizzata da un'identità più marcatamente decorativa, ispirata all'ala Helvetia. Le pareti sono impreziosite da motivi tessili coordinati e l'area lounge, luminosa e accogliente, si affaccia su un balcone in vetro con vista doppia: da un lato il Duomo, dall'altro la Torre di Arnolfo. Anche in questo caso, i bagni - uno principale con vasca e doccia, l'altro di servizio - sono rivestiti in marmo italiano e pensati per offrire un'esperienza rilassante in un contesto elegante ma mai ostentato.

Le due nuove suite dell'Helvetia and Bristol offrono spazi ampi e curati in ogni dettaglio

Chi lo desidera, può prenotare entrambe le suite e riservare l'intero quinto piano, trasformandolo in un rifugio privato all'interno della città, ideale per famiglie, piccoli gruppi o viaggiatori in cerca della massima riservatezza.

Il room service esclusivo nelle nuove suite dell'Helvetia & Bristol

A rendere ancora più completa l'esperienza c'è un room service dedicato, nato dalla collaborazione con due eccellenze italiane: Cibrèo e Iginio Massari Alta Pasticceria. Il primo firma una selezione di piatti e cocktail da gustare in ogni momento nella tranquillità della propria suite, mentre le colazioni - o eventuali momenti speciali - si arricchiscono grazie alle creazioni del maestro pasticcere, disponibili su ordinazione tramite il servizio Guest Relations. Torte, lievitati e dolci personalizzati accolgono gli ospiti anche con speciali amenities di benvenuto, pensate per offrire un primo assaggio dell'esperienza che li attende.

Nuove suite dell'Helvetia and Bristol: a rendere più completa l'esperienza il room service dedicato

L'hotel, che sorge in via dei Pescioni a due passi da via Tornabuoni e Palazzo Strozzi, è una vera e propria istituzione in città. Nato nel 1885 come primo hotel di lusso nel centro di Firenze, ha riaperto al pubblico dopo una ristrutturazione che ha ridato nuova vita all'ala storica e che ha portato alla realizzazione di 25 nuove camere e suite firmate, anche in questo caso, da Anouska Hempel. Il progetto ha coinvolto alcuni dei migliori artigiani locali, in un continuo scambio tra patrimonio architettonico e creatività contemporanea. L'esperienza dell'Helvetia & Bristol non si esaurisce però nell'ospitalità: l'offerta gastronomica curata da Cibrèo e il centro benessere "La Spa", costruito sopra le antiche Terme Romane, completano un'idea di soggiorno che unisce cultura, gusto e relax.