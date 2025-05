La Flaca: da Jarabe de Palo a Roma, un viaggio tra i sapori del mondo

A "La Flaca", locale dal nome spagnolo e dall'ispirazione internazionale di Via Adolfo Celi, in zona Porta di Roma, è stato subito sold out al Giropizza speciale con le novità del maestro dell'arte bianca Gabriele Bonci e tanti hanno prenotato l'esperienza per i successivi appuntamenti in programma. Nell'occasione sono state anche annunciate due aperture al Mercato Trionfale, indiscusso polo del gusto della Capitale.

La sala di La Flaca

La Flaca, un progetto che nasce da amicizia e passione

Il locale, aperto nel 2018 ai sapori e alle culture del mondo da Alessandro Galeota, si è rapidamente affermato anche tra gli amanti della pizza per la leggerezza degli impasti e per la creatività nella scelta e nell'abbinamento degli ingredienti. Una sezione del menu è sempre fedele alle superclassiche, dalla inamovibile Margherita alla Marinara e non solo. Fritti e frittini sono da sempre un delizioso accompagnamento.

Alessandro Galeoti e Gabriele Bonci, insieme per La Flaca

Una storia di professionalità e di amicizia lo ha unito nella progettazione degli incontri a tema a Gabriele Bonci. «La nostra collaborazione - ha detto Galeota - è nata in un momento speciale: l’uscita della puntata a lui dedicata di Chef’s Table su Netflix. Insieme agli chef Ruben Tomasetti e Giuseppe De Franco de "La Flaca", siamo stati al suo "Pizzarium" per la presentazione del programma e abbiamo raccontato la nostra realtà a Bonci che si è subito appassionato al progetto. È venuto a provare i nostri piatti e da lì è scattata la scintilla, con il primo evento il 5 novembre 2022. Il successo di pubblico ci ha spinto a replicarlo ad appuntamenti fissi riservati ai nostri clienti». Gabriele Bonci, romano, classe 1977, realizza il suo sogno di diventare cuoco. Dopo gli studi alberghieri lo fa al "Simposio" e nel 2003 crea il Pizzarium, riferimento nazionale della pizza in teglia. Ne ha mostrato le varietà e gli abbinamenti in trasmissioni tv di successo. Nel 2012 apre in via Trionfale a Roma il Panificio Bonci, che fornisce i migliori ristoranti. Ultime aperture nel 2017 in America, a Chicago e a Miami.

La Flaca: arriva il Giropizza

Durante la serata speciale del Giropizza - una moda che sembra riproporsi per la varietà delle portate, l'accessibilità e la semplicità del servizio - è stato molto apprezzato il menu, vario e ben equilibrato. Si è iniziato con i fritti: il Supplì classico, quello di Tonnarello cacio e pepe con salsa al pecorino e carciofi fritti croccanti, la Crocchetta di patate con maionese al gochujang, quella di Coda alla vaccinara con barbecue al cacao.

La pizza al Padellino con hummus di ceci, mortadella, alici, capperi e prezzemolo

Le pizze firmate Bonci hanno proposto combinazioni diverse: al Padellino con hummus di ceci, mortadella, alici, capperi e prezzemolo; la Ripiena con stracchino, prosciutto cotto arrosto, insalata, maionese e senape; alla Pala, dalla classica Margherita alle varianti con broccoli, guanciale e parmigiano. A chiudere, una Tarte Tatin con carciofi e pecorino e il Maritozzo romano con la panna. Si prevede volta per volta un nuovo menu a seconda della stagionalità degli ingredienti.

La Flaca: una proposta gastronomica completa e innovativa

Ma "La Flaca" vuole abbracciare anche la cucina globale senza tralasciare la tradizione mediterranea. Tante le proposte fusion, ispirate a culture diverse. «Crediamo - sostiene il titolare - nell’apertura verso nuovi sapori e persone e ci piace giocare con le contaminazioni, mantenendo sempre al centro la qualità delle materie prime». Così, accanto al Pad Thai a base di fettuccine di riso, gamberi, lime e arachidi, c’è la Carbonara (tra le migliori top ten della Capitale, secondo il magazine Roma Today), ma ci sono anche burger, pizze, insalate e secondi di carne e pesce. Dal brunch alla cena, fino ai cocktail serali, si esaltano i sapori del mondo, con proposte adatte a ogni momento della giornata.

La Flaca: Aperitivo misto 1/7 La Flaca: Club Sandwich 2/7 La Flaca: Salmon Poke 3/7 La Flaca: Carbonara 4/7 La Flaca: Gulasch 5/7 La Flaca: Candy Bacon 6/7 La Flaca: Burger con patatine fritte 7/7 Previous Next

Dal menu arrivano, tra gli antipasti, i Genovese spring rolls (involtini primavera con un ripieno di stracotto di maialino alla genovese e fonduta di grana), Pulled pork crunch, Quesadillas con piadina croccante farcita con chili con carne, cheddar e guacamole. Ci sono poi i Bao wow al vapore, ripieni di pollo croccante glassato con salsa piccante e soia alla coreana, anche in variante vegetariana con caponatina in agrodolce, maionese veg al basilico e mandorle. Tra i primi non manca un altro classico di rigore per i romani: Spaghetti aglio, olio e peperoncino, ma con tartare di gambero rosa e crumble alla ‘nduja. Tra i secondi troviamo le Costine di maiale glassate con miele, la Tagliata di cuberoll danese, lo Stracotto di manzo con cumino, paprika, cipolla, vino rosso e pomodoro, e il Salmone marinato con pak choi saltato, soia, semi di sesamo e melograno.

Cocktails, birre e gin completano l’offerta de La Flaca

Tutti i burger sono serviti con patate fritte e includono opzioni come il Cheeseburger con cheddar fuso, il panino svizzero con rosti di patate, edamer e speck, il Pulled Pork Burger con maiale e cavolo viola, l'Ingordo con cicoria e scamorza croccante, il Philadelphia Cheese-steak con cipolla caramellata, il Gasperino con uovo alla Bismarck e guanciale, il Sunday Chicken con pollo impanato e maionese al rosmarino, il Salmon Burger con salmone e stracciatella, e il Vegan Burger con carne vegetale e crema di cime di rapa. Ci sono poi insalate e pokè, a base di salmone, tonno o pollo; le proposte aperitivo come tapas e una selezione di dolci. Cocktails, birre e gin completano l’offerta, a seconda dei momenti della giornata. Non mancano vini di qualità anche al calice, perché sempre più si scommette su proposte incentrate sul pairing.

La filosofia de "La Flaca"

"La Flaca", che prende il nome dalla canzone di Jarabe de Palo e dal nome della modella protagonista del videoclip, invita nel suo claim a «viaggiare, mangiare e amare». È aperta tutti i giorni con orario continuato, dalle 7 alle 2 di notte, con 70 coperti all’interno e 35 esterni.